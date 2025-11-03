Sağlam sahte belge yoktur, bedeli çok ağır olabilir

Sahte belge incelemeleri öteden beri Mali İdare’nin inceleme kapasitesini çok yo­ruyor. Bu nedenle de bu alanda radikal değişikliklere gidilme­si planlanıyor. Bu yıldan sonra bu alan­da daha sert, polisiye, diğer suçların takibindeki gibi sü­reç yönetimi yapan, bir mali suçla mücadele yönetim para­digması ile karşı karşıya kalı­nacak.

Bu nedenle tüm mükellefle­re tavsiyem, artık eski alışkan­lıkların süratle bırakılmasıdır. Sağlam sahte belge diye, ince­lendiğinde tespit edilemeye­cek belge yoktur. Belgeyi kim verirse versin, aldığınız belge miktar, tutar veya tarafı itiba­riyle gerçek olmayan hususlar içeriyorsa sahte veya muhte­viyatı itibariyle yanıltıcı bel­gedir.

Uzun yıllardır bazı sektör­lerde belki iş modeli haline gelmiş bu konuda, sistem ha­reketlendi. Bir kez radara ta­kılır, inceleme kapsamına alı­nırsanız hiçbir şey sizi koru­yamaz. Geçmiş dönemler için de incelenmeme veya af duası ya­pın.

Siyasi güç, hü­kümete yakınlık vs. gibi bir zanna kapılınmamasını da tavsiye ediyo­rum.

Bugün bu konu­da neler olacak? Biraz üzerinde durmak istiyorum.

1 Vergi incelemesi ile vergi suçu incelemesi farklılaşacak

Mevcut inceleme yöntem ve araçları normal mükellef­ler için kurgulanmış vaziyette. Mükellef haklarının ön planda olduğu normal incelemelerde­ki usul ve esaslarla suçlu oldu­ğundan şüphelenilen işletme­lerin incelemesi farklılaşacak.

Mali İdare, şu an affı değil, hesapları idari kararla don­durma, müsadere, takip, göze­tim, silah taşıma, dinleme vb. polisiye yetki, organizasyon, teçhizat talebini içerecek bir düzenleme talebini tartışıyor.

2 Vergi Usul Kanunu’na 140/A olarak eklenecek bir taslak üzerinde çalışılıyor

Yazılanlardan, paylaşımlar­dan anladığım, “Maliye çevik kuvveti” şeklinde operasyonel bir birim oluşturulup, sahte belgecilere organize suç örgü­tü muamelesi yapmayı ve ona göre mücadele edecek bir biri­mi aktive etmeyi düşünüyor­lar. Mücadeleyi, emniyet, Jan­darma ve (varsa bu konuda bir birimi belki MİT) tüm ilgili ulusal ve uluslararası kurum­ları da katarak sürdürme dü­şüncesi var gibi.

Bu tür incelemeler operas­yon mantığı ile sürdürülecek. Hazırlık aşamasında dinleme, izleme, takip, muhbir, ajan vb. polisiye yöntemler kullanıla­cak. İnceleme süreci ise ço­ğu zaman şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılacak aramalar ve gözaltılar ile başlayacak.

3 Polisiye yaklaşımlar öne çıkacak

Bu yaklaşımda, şayet Maliye Bakanlığı’nın ağırlığı olursa daha farklı, yok polisiye yakla­şımların ağırlığı olursa gelsin bir dönemler hayvan isimleri verilerek yapılan operasyon­lar. Geçmişteki yaklaşımlar da mutlaka masaya yatırılarak varsa hatalardan da ders çıka­rılmalı.

4 Denge hukuki güvenlik

Maliyenin ardı ardına yaptı­ğı açıklamalar, ardı ardına ya­pılan operasyonlar, açılan da­valar, şirketlere el koymalar, bir kısım davalarda mahke­melerin kararlarının yarattığı adalet sistemine olan güven­sizlik algıları ile birleşince, vatandaşın “dinleniyoruz” di­ye özetleyebileceğim kaygı­sı bu alanda da “şirketimize el koyarlar mı” şeklinde ge­nel bir paranoyaya dönüşmek üzere. Bu istenmiyorsa atıla­cak adımlarda mutlaka hep hu­kuki sınırların çok belirgin bir şekilde çizilmesine, hak etme­yen hiçbir kişi ve şirketin ge­reksiz yere veya gerektiğinden fazla zarar görmemesi için ih­timam gösterildiği mükellefle­re hissettirilmelidir.

Hiçbir şekilde kayırma veya ayırma yapılmadığı hususun­da güven sağlanmalı, bir sektör veya konu incelenirken o ala­nın tüm oyuncularının kapsa­ma alındığından emin olunma­lı, herhangi bir siyasi figürle ilişkilendirilebilecek bir şirke­tin kapsam dışında bırakılma­dığından emin olunmalıdır.

Piyasa bu mali taarruzları af öncesi baskı gibi algılıyor. Bir kısım mükellefler de yeni ve farklı bir dönem başlıyorsa eski dönemleri arkada bıraka­rak beyaz bir sayfa açacak im­kân verilsin talebini seslendi­riyorlar.