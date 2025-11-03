Sağlam sahte belge yoktur, bedeli çok ağır olabilir
Sahte belge incelemeleri öteden beri Mali İdare’nin inceleme kapasitesini çok yoruyor. Bu nedenle de bu alanda radikal değişikliklere gidilmesi planlanıyor. Bu yıldan sonra bu alanda daha sert, polisiye, diğer suçların takibindeki gibi süreç yönetimi yapan, bir mali suçla mücadele yönetim paradigması ile karşı karşıya kalınacak.
Bu nedenle tüm mükelleflere tavsiyem, artık eski alışkanlıkların süratle bırakılmasıdır. Sağlam sahte belge diye, incelendiğinde tespit edilemeyecek belge yoktur. Belgeyi kim verirse versin, aldığınız belge miktar, tutar veya tarafı itibariyle gerçek olmayan hususlar içeriyorsa sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.
Uzun yıllardır bazı sektörlerde belki iş modeli haline gelmiş bu konuda, sistem hareketlendi. Bir kez radara takılır, inceleme kapsamına alınırsanız hiçbir şey sizi koruyamaz. Geçmiş dönemler için de incelenmeme veya af duası yapın.
Siyasi güç, hükümete yakınlık vs. gibi bir zanna kapılınmamasını da tavsiye ediyorum.
Bugün bu konuda neler olacak? Biraz üzerinde durmak istiyorum.
1 Vergi incelemesi ile vergi suçu incelemesi farklılaşacak
Mevcut inceleme yöntem ve araçları normal mükellefler için kurgulanmış vaziyette. Mükellef haklarının ön planda olduğu normal incelemelerdeki usul ve esaslarla suçlu olduğundan şüphelenilen işletmelerin incelemesi farklılaşacak.
Mali İdare, şu an affı değil, hesapları idari kararla dondurma, müsadere, takip, gözetim, silah taşıma, dinleme vb. polisiye yetki, organizasyon, teçhizat talebini içerecek bir düzenleme talebini tartışıyor.
2 Vergi Usul Kanunu’na 140/A olarak eklenecek bir taslak üzerinde çalışılıyor
Yazılanlardan, paylaşımlardan anladığım, “Maliye çevik kuvveti” şeklinde operasyonel bir birim oluşturulup, sahte belgecilere organize suç örgütü muamelesi yapmayı ve ona göre mücadele edecek bir birimi aktive etmeyi düşünüyorlar. Mücadeleyi, emniyet, Jandarma ve (varsa bu konuda bir birimi belki MİT) tüm ilgili ulusal ve uluslararası kurumları da katarak sürdürme düşüncesi var gibi.
Bu tür incelemeler operasyon mantığı ile sürdürülecek. Hazırlık aşamasında dinleme, izleme, takip, muhbir, ajan vb. polisiye yöntemler kullanılacak. İnceleme süreci ise çoğu zaman şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılacak aramalar ve gözaltılar ile başlayacak.
3 Polisiye yaklaşımlar öne çıkacak
Bu yaklaşımda, şayet Maliye Bakanlığı’nın ağırlığı olursa daha farklı, yok polisiye yaklaşımların ağırlığı olursa gelsin bir dönemler hayvan isimleri verilerek yapılan operasyonlar. Geçmişteki yaklaşımlar da mutlaka masaya yatırılarak varsa hatalardan da ders çıkarılmalı.
4 Denge hukuki güvenlik
Maliyenin ardı ardına yaptığı açıklamalar, ardı ardına yapılan operasyonlar, açılan davalar, şirketlere el koymalar, bir kısım davalarda mahkemelerin kararlarının yarattığı adalet sistemine olan güvensizlik algıları ile birleşince, vatandaşın “dinleniyoruz” diye özetleyebileceğim kaygısı bu alanda da “şirketimize el koyarlar mı” şeklinde genel bir paranoyaya dönüşmek üzere. Bu istenmiyorsa atılacak adımlarda mutlaka hep hukuki sınırların çok belirgin bir şekilde çizilmesine, hak etmeyen hiçbir kişi ve şirketin gereksiz yere veya gerektiğinden fazla zarar görmemesi için ihtimam gösterildiği mükelleflere hissettirilmelidir.
Hiçbir şekilde kayırma veya ayırma yapılmadığı hususunda güven sağlanmalı, bir sektör veya konu incelenirken o alanın tüm oyuncularının kapsama alındığından emin olunmalı, herhangi bir siyasi figürle ilişkilendirilebilecek bir şirketin kapsam dışında bırakılmadığından emin olunmalıdır.
Piyasa bu mali taarruzları af öncesi baskı gibi algılıyor. Bir kısım mükellefler de yeni ve farklı bir dönem başlıyorsa eski dönemleri arkada bırakarak beyaz bir sayfa açacak imkân verilsin talebini seslendiriyorlar.
