Sağlığımızın Yeni Muhafızı Yapay Zeka mı?

YZ destekli uygulamalarla sağlık sektörü adeta çağ atlıyor. Modern tıp, yapay zekayla el ele vererek mümkün olanın sınırlarını zorluyor. Yapay zeka uygulamalarındaki hayret verici gelişmeler sağlık alanında mucizeler yaratıyor desek yeridir. Peki, sağlık dünyasındaki bu dijital devrim sağlık hizmetlerini nasıl dönüştürüyor?

Her devrim kendine has bir kıvılcımla başlıyor. Sağlık sektöründeki dönüşümün kıvılcımıysa hastalıkları daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis etmek, tedavi süreçlerini kişiselleştirmek ve sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak arzusundan doğdu. YZ teknolojileri, bu saydığım üç alanda da devrim yaratıyor.

Mesela İngiltere'de geliştirilen "yapay pankreas" Tip 1 diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor. Bu cihaz, insülin seviyesini otomatik olarak düzenleyerek hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Aynı şekilde IBM'in Watson Health sistemi, tıbbi görüntüleri analiz ediyor, doğru teşhisler koyuyor ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planları sunuyor. Her hastanın genetik yapısı ve yaşam tarzı farklı olduğundan bu kişiselleştirme oldukça önemli.

Bizlere daha sağlıklı bir geleceğin kapılarını aralayan bu ileri teknolojiler, hastaların yanı sıra doktorların da iş yükünü hafifletiyor ve hasta bakım süreçlerini iyileştiriyor. Örneğin uzaktan tedavi, yani telemedicine sayesinde artık bir tıkla doktorunuza danışabiliyorsunuz. Özellikle kırsal bölgelerdeki insanlara çok büyük kolaylık sağlıyor. Yani daha erişilebilir ve verimli hale gelen bu hizmetle artık Ayşe teyze köyünden şehirdeki doktoruna ulaşmak için saatlerce yol gitmek zorunda değil!

Teknolojiye pek aşina olmayanlara bu sistemler, ilk başta biraz karmaşık geliyor ama kullanım kılavuzları ve kullanıcı dostu arayüzlerle donatılmış bu teknolojilere biraz pratik yaparak kısa sürede alışılıyor. Bu arada içiniz rahat olsun. Çünkü şifreli iletişim ve sıkı gizlilik politikalarıyla bilgileriniz ve verileriniz koruma altında tutuluyor.

Küresel Sağlık Pazarı da dönüşüm geçiriyor

Robotik ve YZ’daki ilerlemelerle dönüşüm geçiren küresel sağlık pazarı, 9 trilyon dolar değerinde ve dünya GSYH'sinin %11'ini oluşturuyor. Bu devasa piyasa, Dünya Ekonomik Forumu'nun analizine göre artan bir ivmeyle büyüyor ve bu büyümenin arkasında teknolojik trendler dikkat çekiyor. Sağlık sektörü, yapay zeka ve robotik teknolojilerin yanı sıra veri analitiği, yukarıda bahsettiğim telemedicine ve blockchain gibi yenilikçi çözümlerle de dönüşüm yaşıyor.

Teknoloji ve İnsan İş Birliği Şart

Sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve daha verimli hale geliyor ama bazı zorlukları da beraberinde getiriyor tabii… Bu yeni sağlık modelinin başarısında anahtar rolü “teknolojiye erişim ve kullanım kolaylığı”nda atılacak yeni adımlar oynuyor. Küresel iletişimde gerçek anlamda ilerlemek istiyorsak teknoloji ve insan arasındaki bu uyumu en iyi şekilde kullanmalıyız.

Evet, teknoloji birçok kapıyı açabilir, ancak bu kapıların ardında ne olduğunu anlamak ve değerlendirmek yine de bize kalmış. Bu yüzden bu devrime sadece hastalar veya sağlık çalışanları değil hepimiz katılıyoruz ve her yeni günde biraz daha umut, biraz daha iyilik ve biraz daha sağlık sürpriziyle karşılaşıyoruz...