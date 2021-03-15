Sağlık çalışanları alarm veriyor!

Sağlık çalışanları, pandeminin gölgesinde bir 14 Mart Tıp Bayramı yaşıyorlar. “Kutlamak” kelimesi, yaşanan bir yılda verdikleri kayıplar nedeniyle hepsine oldukça uzak. Türk Tabipleri Birliği raporuna göre 11 Mart 2020 ile 8 Ocak 2021 tarihleri arasında 17’si aile hekimi, 15’i işyeri hekimi olmak üzere 131 hekim COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık sisteminin tamamına bakıldığında ise hekimlerin yanı sıra hemşire, hasta bakıcı, laboratuvar çalışanı gibi görevlerde bulunan 103 çalışan, hastanelerde güvenlik, muhasebe gibi destek hizmetlerini veren 88 çalılşan, 15 diş hekimi olmak üzere 337 kişinin kaybedildiği kayıtlara geçti. Türk Tabipleri Birliği bu verilere 8 Ocak sonrası eklenen kayıplarla birlikte toplam 385 sağlık çalışanının pandemi döneminde vefat ettiğini belirtiyor.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tüm sağlık çalışanlarının yaşamlarının en zor kışını geçirdiklerine dikkat çekti. Bir 14 Mart mesajı yayımlayan Fincancı, “Pandemiyle geçen koca bir yılı geride bıraktık. Cemreler düştü. Havaya, suya, toprağa. Yitirdiklerimiz resmi rakamlarla dahi 300’leri bulurken, bazı günler ardı ardına ölüm haberleri geldi meslektaşlarımızın” diyor. Bu yıl 14 Mart’ı “yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde” yaşadıklarını belirten Fincancı, bir yıl boyunca şehir hastanelerine 16 milyar TL aktarıldığını ancak ön saflarda savaş veren birinci basamak sağlık çalışanlarının bodrumlara mahkum edildiğini söyledi. Fincancı, “Zorla çalıştırılıyoruz. İstifa yasaklanıyor. Bu anayasaya aykırıdır. İstifa her çalışanın hakkıdır. Bu yönetim hastalıktan korunmanın değil, hasta sayısının peşine düştü” diye konuştu.

Sağlık-Sen: Çalışanların yüzde 30’u COVID oldu

Sağlık-Sen’in hazırladığı ‘COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması’na göre de sahada durum pak bayramlık değil. Genel Başkan Semih Durmuş, sağlık kuruluşlarında çalışan 3 bin 718 kişinin katıldığı araştırma sonuçlarının gerek fiziki, gerek ruhsal gerekse ekonomik anlamda bir alarm durumunu ortaya koyduğunu belirtiyor. Durmuş; “Sağlık çalışanları hem pandemi süreciyle, hem pandeminin getirmiş olduğu yoğun iş yüküyle mücadele ediyorlar. COVID-19 teşhisi konulan sağlık çalışanı oranı yüzde 30. Her türlü tedbire ve bilinç düzeyine rağmen bu oranları görüyoruz. Sağlık çalışanlarının bütün bu süreç içerisinde aşırı yorgunluğa bağlı olarak vücut dirençlerinin düşük olmasının da bunda çok büyük bir etkeni var” diyor.

Durmuş, araştırmanın, sağlık çalışanlarının çok zor bir süreçten geçtiğini ortaya koyduğunu kaydederek, şöyle devam ediyor: “Ağır çalışma koşulları sağlık çalışanlarının hem kişisel yaşamlarını hem aile yaşamlarını hem de sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Oysa sağlıkla iştigal edenlerin, yani görevi hayat kurtarmak olanların tam tersi bir duruma sahip olmaları gerekmektedir. Maalesef araştırma bulgularımız, sağlık çalışanları açısından ortada alarm zilleri çalan bir tablo olduğunu ortaya koymaktadır. Pandemiyle birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekiyor. Benzer durum, sağlık çalışanlarının ekonomik durumları için de söz konusu. Çalışanların yüzde 75’i önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret aldıklarını belirtiyor. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87’nin üzerinde.”

Durmuş’un verdiği bilgilere göre sağlık çalışanlarının yüzde 27’si istifa etmeyi düşünüyor. Durmuş, “Bunun sebebi yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80” diye açıklıyor bu durumu.

Sağlık çalışanları için travmatik bir dönem

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz da sağlık çalışanlarının ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini ve kaygının bulaşıcı olduğunu belirtiyor.

Benzer süreci kendisinin de yaşadığını dile getiren Dilbaz, “Uykularımız düzensizleşti, beslenme alışkanlıklarımız değişti, dikkatimizi toplamakta zorlanıyoruz ve sürekli diken üstünde hissediyoruz. Bütün bunlar sağlık çalışanları için de herkes gibi bir travma yaratıyor” ifadelerini kullanıyor. Sağlık çalışanlarının bu ölümcül virüsle her gün karşı karşıya geldiğini kaydeden Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Bazı meslektaşlarımız bütün mesailerini hasta bakımı ve tedavisiyle, bazıları ise filyasyonla sürdürüyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın verilerini derinlemesine incelendiğimizde yaklaşık her 100 vakadan 7 ila 8’inin sağlık çalışanı olduğunu görmekteyiz. Günlerce evlerine gitmedikleri, ailelerine virüs bulaştırma riski nedeniyle uzunca süreler çocuklarına dokunmadıkları ve genel topluma göre daha fazla kaygılı bir alanda yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda sadece kendilerinin değil, tüm yakınlarının da onlar için kaygı duydukları yadsınamaz” diyor.

TTB’NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLERİ

COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.

Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.

Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın. Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin.

Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.

Liyakatsiz atamalar, sözleşme dayatmaları, tıp eğitimini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin açılması durdurulsun.