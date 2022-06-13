Sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki iyileştirme için yasama süreci hızlandı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirme içeren 14 maddelik yasa teklifinin Meclis süreci hızlı işliyor. Meclise sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonundan geçirilen yasa teklifi bu hafta, Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaştırılacak.

Yasa teklifi ile hekim ve diş hekimi kadrosundan emekli olanların aylıklarında ek ödeme miktarı artacak.

Ek ödeme göstergesi, uzmanlıktan emekli hekim ve diş hekimleri için 17 binden 26 bine, uzman olmayanlar için 13 binden 20 bine çıkacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için tanınan süre 2029 yılına uzatılacak. Böylece uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkan tanınacak.

Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılında ana yatırımcı olarak dahil olmasıyla birlikte hem inşaat süreci hem de hukuki altyapı çalışmaları hız kazanan İstanbul Finans Merkezi ile ilgili kanun teklifi de, bu hafta Meclis’in gündemindeki diğer bir düzenleme olacak.

Endüstri Bölgeleri Kanununda değişiklik öngören yasa teklifi ise Meclis Sanayi Komisyonunda Çarşamba günü ele alınacak.

Yasa teklifiyle endüstri bölgesi yatırımlarının hızlandırılması için Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan bazı yetkiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devrediliyor ayrıca endüstri bölgelerinde Cumhurbaşkanı’na ek teşvik yetkisi veriliyor.

6’lı masa kurumsal reformları açıklayacak

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan 6’lı masa tarafından oluşturulan Kurumsal Reformlar Komisyonu, bugün ekonomi ağırlıklı gündemi ile kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

6’lı masa ekonomide Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in canlandırılması ile Stratejik Planlama Kurumu’nun kurulması olmak üzere 3 ana başlıkta mutabakata varmıştı.

“Kurumsal Reformlar Komisyonu” kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespitinin yanı sıra, Stratejik Planlama Teşkilatı’nın kurulması, Merkez Bankasının yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturdu.

Bu kurumların güçlendirilmesi noktasında atılacak somut adımları 6 partinin ekonomi kurmaylarından oluşan komisyon tarafından açıklanacak.