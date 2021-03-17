Sağlık Endüstrileri Başkanlığı için mevzuat çalışmaları başladı

Tıbbi cihaz sektörünün yıllardır savunma sanayi üreticilerinde olduğu gibi bir başkanlık çatısı altında toplanma talebine ilişkin müjde, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan’ın açıkladığı “Reform Paketi”nin önemli maddelerinden biri de bir Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması yönündeydi. İlaçtan, tıbbi cihaza kadar sağlık endüstrisiyle ilgili ürünlerin tabi olacağı, Ar-Ge ve tüm teşvik süreçlerinin takip edileceği bu başkanlık için yıllardır çağrıda bulunduklarını belirten sektör yöneticileri kararı, “Yerinde ama gecikmiş bir adım” olarak nitelendirdiler.

Devlet Denetleme Kurulu etkili oldu

Sektörden edindiğimiz bilgilere göre Sağlık Endüstrileri Başkanlığı, yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Konuyla ilgili ilaç üreticilerinden hastane yöneticilerine, en çok da medikal ürün alanındaki iş insanlarıyla iki yıldır görüşmeler yürütülüyor. Bu görüşmeler sonrasında Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) bir yıldır büyük ekiple konu üzerinde titizlikle çalıştığını belirten bir yetkili, yaklaşık 1.000 sayfalık bir raporla Cumhurbaşkanı’na projenin sunulduğunu belirtti. “Yıllardır bu alanda güçlü bir yapılanma talebi vardı, ciddi bir çalışma yapıldı. Sonuç herkes için iyi olacaktır” yorumu yapılırken, Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın kurulmasıyla ilgili mevzuat çalışmalarının da hemen başlatıldığı bilgisi verildi. “Başkanlık ne zaman aktif hale gelir” sorumuza ise “İyi bir mevzuat oluşturulması gerekiyor. Süreç başladı. Çok uzun sürmez” yanıtını aldık.

Tıbbi cihaz endüstrisi parlayacak

Tüm sağlık endüstrilerinin bir başkanlık altında toplanacak olması, tıbbi cihaz üreticilerinin yüzünü güldürdü. Norm Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Adem Uyanık, “Bu beklentiyi oluşturan zaten biziz. Konuyla ilgili iki yıl önce bize geldiler, sorunlarımızı anlattık. İyi bir çalışma yapıldı. Önemli bir karar olarak görüyoruz. Bu kararla tıbbi cihaz sektörü parlayacak” ifadelerini kullandı. Tıbbi cihaz sektörünün yıllardır başka alanların altında sıkıştırılmış bir işkolu olarak sorunlar yaşadığına dikkat çeken Uyanık, şöyle konuştu: “Biz bugün milyar dolarlık ihracat yapan önemli bir endüstriyiz. Bu başkanlığın kurulacak olmasından dolayı çok memnunuz. Yıllardır desteklerle ilgili Sanayi Bakanlığı’na, geri ödemelerde SGK ile Çalışma Bakanlığı’na, ürünlerin kaydıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı’na ayrı ayrı gidiyoruz. Şimdi tıpkı savunma sanayi alanında olduğu gibi tek başkanlıkta işlerimizi yapacağız. Ancak bu başkanlık üst akılla yönetilmemeli. Sahanın sorunlarını anında anlayacak, iletebilecek sektörden deneyimli isimler de yönetimde olmalı.”

Türkiye bölge üssü olabilir

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın iyi çalışması halinde Türkiye’nin güçlü tıbbi cihaz altyapısı ve deneyimiyle bu alanda bölge üssü haline gelebileceğini aktaran Uyanık, bunun Türkiye için de stratejik bir hamle olarak algılanması gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda OSTİM Sağlık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Uyanık, “Türk tıbbı cihaz sektörünün böyle bir gücü ve altyapısı var. Ben bütün bölgeye ihracat yapıyorum. 31 yıldır bu sektördeyim. Bizim sorunumuz teşvik değil, teşvike ihtiyacımız yok. Normal ticaret kuralları işlesin yeter” diye konuştu.

Erkin Delikanlı/ORDER Başkanı:

Çok önemli bir gelişme, altı doldurulmalı

Bu başkanlık, çok güzel bir karar. 10 ve 11’inci Kalkınma Planları’nda da geçiyordu ancak bir türlü gerçekleşmedi. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu’nun çalışmaları ile önemli bir çalışma yapıldı. Bu bizim sektörümüz için bir fırsat. Altı iyi doldurulmalı. Mutlaka bu yapının içinde üniversiteler olmalı. Medikal tarafı, ilaç tarafı, yazılım tarafı mutlaka yer almalı. Dijital devrimi bu alana entegre etmemiz için doğru bir yapılanma, yetkin insanlar liyakata dayalı bir kadro ile çalışılmalı. Böyle bir çalışma yürütülürse sektörde müthiş bir yatırım ve istihdam atağı olacaktır. “Yerli ve milli” kavramları havada kalmayacaktır.