Sağlık Endüstrileri Başkanlığı neden gecikti?

Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Reform Paketi’nde, iki yeni teşkilatın kurulacağı müjdesi veriliyordu. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulacak bu iki teşkilattan biri Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı, diğeri de Sağlık Endüstrileri Başkanlığıydı. Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın Türkiye’de ilaçtan tıbbi cihaza, yeni teknolojilerin teşvikinden yerli ve milli üretimin desteklenmesine kadar tüm başlıkları tek çatı altında toplayacağına dair bilgileri DÜNYA, okurlarıyla paylaşmıştı.

Sağlık sektörünün tüm temsilcileri tarafından heyecan verici ve akıllıca bir adım olarak nitelendirilen başkanlıkla ilgili, aradan altı ay geçmesine rağmen gelişme yok. Oysa yetkililer, mart ayında gerekli mevzuatın ivedilikle çıkarılıp, bir anda harekete geçileceğini aktarmışlardı. DÜNYA’nın takibini yaptığı yeni oluşumla ilgili adımlar, şu anda halen mevzuat meselesinin çözülmeye çalışıldığını ortaya koydu.

TİTCK konusunda fikir değişti mi?

Konuyu yakından takip eden bir bürokrat, “Süreç devam ediyor. Kesinti yok. Şu anda mevzuat altyapısı oluşturmaya çalışılıyor. Yılsonuna kadar sürecin mevzuat tarafı tamamlanmış olacak” bilgisini verdi. Marttan bu yana Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın kapsamıyla ilgili bazı değişiklikler olduğu da bakanlık kulislerinden gelen bilgiler arasında. Başkanlık projesi ilk sunulduğunda sektörün en önemli kurumlarından olan TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) da söz konusu çatı altında faaliyet gösterecekti. Ancak gelinen noktada bunun çok faydalı bir karar olmadığı yönünde fikirler güçlenmiş gibi görünüyor. DÜNYA’nın ulaştığı kaynaklar, “Şu anda TİTCK ve Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın ayrı ayrı çalışması fikri daha güçlü. TİTCK yoluna ayrı devam ederse daha faydalı olacak görüşü hakim. Ama çıkarılacak yeni bir mevzuatla TİTCK’nın konumu güçlendirilecek, daha kapsamlı ve güçlü bir kurum haline getirilecek. Başkanlık ise yerli ve milli ilaçların geliştirilmesine yönelik politikalar üzerinde çalışmaya odaklanacak. Elbette bununla ilgili nihai kararı sayın Cumhurbaşkanı verecek” değerlendirmesini yaptı.

Başkanlık için kulislerde üç isim konuşuluyor

Merak edilen bir başka konu da kurulacak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nın yönetici koltuğunda kimin oturacağı? Kulislerde dolaşan güçlü isimler var. Bunlardan biri halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görev yapan, eski SGK Başkanlarından Selim Bağlı. İkinci isim Prof. Dr. Tevfik Demir. Konuyla ilgili birçok platformda Demir’in görüşlerine danışıldığı bilgisi veriliyor. Üçüncü isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yardımcısı Dr. Şuayip Birinci.

1000 sayfalık rapor temelinde çalışılıyor

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’yla ilgili tüm çalışmaların temelini, Devlet Denetleme Kurulu’nun daha önce hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu 1000 sayfalık, “Beşeri Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Cihazlar Açısından Ülkemizdeki Sağlık Endüstrileri Değerlendirmesi” başlıklı rapor oluşturuyor.

Bakanlık bürokratları halen başkanlığa ilişkin tüm çalışmaların bu rapor üzerinden yürütüldüğünü belirtiyorlar. Öte yandan TÜSİAD, TOBB gibi önemli kuruluşlar da başkanlığın işleyip ve kapsamına dair çalışmalar hazırlamış, bunları bakanlıklara sunmuşlar. Kamu ve özel sektördeki sektör uzmanlarından söz konusu raporları incelemeleri talep edilmiş. Dört koldan yapılan çalışmaların koordinasyonu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yürütülüyor.