Sağlık kuruluşlarında ruhsat pazarı sorunu

2008’den bu yana uygulanan sağlık sektöründeki kısıtlamalar, bir ruhsat pazarı oluşmasına yol açmış. Sağlık alanındaki şikayetlere son vermek için Bakanlığın harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum…

Arkadaşımız Yasemin Salih’in bugün gazetemizde yer alan haberinde, özel sağlık kuruluşlarının ruhsat devrinde yaşanan sıkıntılara değiniliyor. Sektör temsilcilerine göre bazı illerde taksi plakası devri benzeri bir ruhsat satış ve kiralama pazarı oluşmuş.

Ruhsatlar yatak sayısı kadro sayısı ve çeşitliliğine göre değişiklik gösterirken, ruhsat devirlerinin küçük illerde15-20 milyon lira, büyük illerde 40-60 milyon liraya çıktığı bilgisi haberde yer alıyor.

Bu ruhsat devirlerine aracılık eden bir firma yetkilisi, yılda yaklaşık 50 ruhsatın el değiştirdiğini belirtiyor. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise, bu oluşan piyasanın yasal olmadığını belirterek, “Biz bu konuda suç duyurularında bulunuyoruz. Geçen gün dört ihbarda bulunduk” diyor. Ama nasıl bir gelişme olduğunu ya da bekledikleri konularında bilgi vermiyor.

Son yıllarda sağlıkta birçok önemli konuda adımlar atılmasına karşın, şikayetler de artıyor. Bir yandan sağlık personeline saldırılar oluyor. Bir yandan sağlık personelleri özlük haklarındaki farklılaşmalardan yakınıyor. Bir yandan yurt dışına gitmek isteyen sağlıkçı ve hekim sayısında hızlı artış gözleniyor. Bir yandan da devlet hastanelerinde randevu alamama ve çok geç randevu alma şikayetleri medyaya yansıyan şekliyle artıyor. Şehir içinde kapanan hastanelerin yerine şehir dışlarına yapılan büyük kent hastaneleri de eleştirilere konu ediliyor.

COVID 19 salgınının başladığı dönemdeki açıklamaları ve günlük bilgi aktarımlarıyla toplumun övgüsünü alan Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca, son dönemde aynı netlikte olmayan açıklamaları nedeniyle eleştirilere konu oluyor.

Sağlık hizmeti, tıpkı eğitim gibi halka erişilir ve ucuz olarak sunulabilmelidir. Bakanlığın konuyu ele alması ve ruhsat pazarlarını sonlandırması gerekir.

Sağlık alanındaki şikayetlere son vermek için Bakanlığın harekete geçmesi ve bütün sağlık personelinin görüşlerini alıp, bir ortak akıl çerçevesinde sorunların çözümünün yol haritasını çizmesi gerektiğine inanıyorum…

Sağlık sektörünün sağlığına kavuşması için buna ihtiyaç var…

GÜNÜN SÖZÜ:

İSO eski Başkanı dostum Hüsamettin Kavi'nin vefatı nedeniyle, DÜNYA adına İSO ailesine baş sağlığı diliyorum.