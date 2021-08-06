Sağlık riski var, bölgeye N95 maske dağıtılmalı

Türkiye özellikle Muğla bölgesinde etkili olan orman yangınlarında 10 günü geride bıraktı. Birçok bölgede yangınlar kontrol altına alınırken, çöl sıcakları nedeniyle yeni alanlardan da dumanların yükselmesine engel olunamıyor. Muğla’nın Milas ilçesi sınırları içinde bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde ise günlerdir beklenen yaşandı ve alevler çitleri aştı. Sevindirici haber ise en çok korkulan hidrojen tanklarının önceden su doldurulması ve kömür stokunun 4 kilometre uzakta olması nedeniyle bir çevre felaketinin yaşanmamasıydı.

Tablo böyleyken, sağlık uzmanları orman yangınlarının halk sağlığı açısından kısa ve uzun vadeli risk içerdiğine dikkat çeken raporlarını yayınladılar.

TTB: Kanserojen parçacıklar solunuyor

Orman yangınlarıyla ilgili rapor yayınlayan Türk Tabipler Birliği, dumanda ahşap ve diğer organik maddeler yandığında oluşan gazların ve ince partiküllü (parçacık) maddelerin yer aldığına dikkat çekti. “Bazı mikroskobik parçacıklar akciğerlere derinlemesine nüfuz edebilir. Yanan[i1] gözlerden ve burun akıntısından, ağır ve kalıcı kalp, akciğer hastalıklarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Parçacık kirliliğine maruz kalma, kanser ve erken ölümle de bağlantılıdır” denilen raporda orman yangınlarının ise normal yangınlardan daha kanserojen, kirletici bir karışım olduğu vurgulandı. Raporda şu uyarılara yer verildi: “Kısa süreli (günlük) partikül madde maruziyetinin, göz ve solunum yolu tahrişinden başlayıp akciğer fonksiyonunda azalma, akciğer iltihabı (zatürre), bronşit, astım ve diğer akciğer hastalıklarının alevlenmesi gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı, kalp yetmezliği gibi çeşitli kalp damar hastalıklarını ağırlaştırdığı hatta erken ölümlere neden olduğunu gösteren fazlasıyla kanıt mevcuttur. Tekrarlanan ve günlerce devam eden orman yangını dumanına maruz kalma veya ardışık birden çok yangın mevsiminden kaynaklanan kümülatif maruziyetlerin olası sağlık etkilerine dair elde bulunan veriler, maalesef oldukça sınırlıdır.”

Riskli vatandaşlar tahliye edilmeli

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve geçmiş dönem başkanlarından Prof. Dr. Ali Kocabaş, orman yangınlarının halk sağlığı açısından risklerini DÜNYA’ya değerlendirdi. Yangından oluşan yoğun dumanın, hava kirliliğine yol açan partiküller içerdiğine dikkat çeken Kocabaş, ilerleyen tarihlerde ise asbestten civaya kadar pek çok metalin solunan havada ortaya çıkabileceğini vurguladı. Kocabaş, “Özellikle kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet, astım gibi kronik hastalıkları olanlar, yaşlı bireyler, hızlı nefes alıp verdikleri için çocuk ve ergenler bu kirlilikten olumsuz etkilenecek grupta yer alıyor” dedi.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Prof. Dr. Ali Kocabaş, Türk Toraks Derneği olarak orman yangınlarının bulunduğu bölgede yaşayanlar için ne gibi tedbirler alınabileceğini de sıraladı. Kocabaş, bu bilgileri verdi:

Havaya yayılan ince taneciklerden cerrahi maske veya ıslak kumaş ile kaçmak mümkün değil. Bu nedenle bölgeye mutlaka N95 denilen maskelerden dağıtmak gerekiyor.

Astım, akciğer yetmezliği, koah gibi solunum hastalıkları bulunanların, kronik hastalıkları olanların, yaşlılar, çocuklar ve gebelerin bölgeden tahliye edilmeleri lazım.

Evlerde kalanlar ise pencerelerini kapalı tutmalılar. Evin içinde mum, ateş yakılmamalı. Yiyecekler kısa sürede tüketilebilecek türden hazırlanmalı. Çocuklar dışarı çıkarılmamalı.

Elektrik kesintilerine karşı solunum cihazı kullanmak zorunda olan hastalar da bölgeden tahliye edilmeli. Dumandan etkilendiğinizi nasıl anlarsınız?

Yüksek konsantrasyonlarda duman bir dizi semptomu tetikleyebilir. Herkes gözlerde yanma, burun akıntısı, öksürük, balgam, hırıltı ve zor nefes alma yakınmaları yaşayabilir. Kalp veya akciğer hastalığınız varsa, duman yakınmalarınızı daha da kötüleştirebilir. Kalp hastalığı olan kişiler göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı veya yorgunluk gibi yakınmalar yaşayabilir. Akciğer hastalığı olan kişiler her zamanki kadar rahat nefes alamayabilir ve öksürük, balgam, göğüste rahatsızlık, hırıltı ve nefes darlığı gibi yakınmalar yaşayabilir.