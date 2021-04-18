Sağlık sektöründe, Turquality destekleri nelerdir?

Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor.

Ülkemiz, sağlık sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir. Sağlık sektöründe yurtdışındaki hastaların öncelikli tercihi olabilmekteyiz. Aynı zamanda, yurtdışına hastane açmak içinde Turquality’den faydalanılabilmektedir. Turquality’nin Türk sağlık sektöründe markalarımızın yurtdışında yaygınlaşması ve döviz kazandırılmasındaki rolü büyük. Firma olarak, Turquality iş modelimiz ile sağlık sektörüne ayrı bir önem veriyoruz. Danışmanlık yaptığımız sağlık sektörü firmalarında, önce iş sürecini gözden geçirip, hedef kitleyi tespit ederek, kaynak ve kabiliyet planlarını gerçekleştiriyoruz. İfade ettiğim bu çalışmanın 423 alt süreç yönetimi var, bu süreçler arasında çapraz algoritmayı kurguluyoruz ve ardından stratejik yol haritasını hazırlıyoruz.

Turquality’den yararlanma süreci nasıl işliyor?

Firma olarak, Turquality’den yararlanmak isteyen firmalara önce ‘Turquality Olgunluk Seviyesi’ analizleri yapıyoruz. Bu analizler neticesinde firmalara, izlemeleri gereken stratejik yol haritalarını hazırlıyoruz. Süreç danışmanlıklarının neticesinde başvuruya hazır olan firmalar, bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetlenerek, destek alıp almayacaklarına karar veriliyor. Sağlık sektörüne yönelik Turquality desteği, diğer destek kalemleri ile karşılaştırıldığında, birçok alanda üst limiti olmayan destekleri kapsıyor. Pazar araştırmasından pazarlama organizasyonlarına, bütçe yönetiminden satış süreçlerine kadar daha birçok alanda destekler veriliyor.

Turquality’nin sağlık sektörüne verdiği destekler