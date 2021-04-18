Sağlık sektöründe, Turquality destekleri nelerdir?
Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor.
Ülkemiz, sağlık sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir. Sağlık sektöründe yurtdışındaki hastaların öncelikli tercihi olabilmekteyiz. Aynı zamanda, yurtdışına hastane açmak içinde Turquality’den faydalanılabilmektedir. Turquality’nin Türk sağlık sektöründe markalarımızın yurtdışında yaygınlaşması ve döviz kazandırılmasındaki rolü büyük. Firma olarak, Turquality iş modelimiz ile sağlık sektörüne ayrı bir önem veriyoruz. Danışmanlık yaptığımız sağlık sektörü firmalarında, önce iş sürecini gözden geçirip, hedef kitleyi tespit ederek, kaynak ve kabiliyet planlarını gerçekleştiriyoruz. İfade ettiğim bu çalışmanın 423 alt süreç yönetimi var, bu süreçler arasında çapraz algoritmayı kurguluyoruz ve ardından stratejik yol haritasını hazırlıyoruz.
Turquality’den yararlanma süreci nasıl işliyor?
Firma olarak, Turquality’den yararlanmak isteyen firmalara önce ‘Turquality Olgunluk Seviyesi’ analizleri yapıyoruz. Bu analizler neticesinde firmalara, izlemeleri gereken stratejik yol haritalarını hazırlıyoruz. Süreç danışmanlıklarının neticesinde başvuruya hazır olan firmalar, bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetlenerek, destek alıp almayacaklarına karar veriliyor. Sağlık sektörüne yönelik Turquality desteği, diğer destek kalemleri ile karşılaştırıldığında, birçok alanda üst limiti olmayan destekleri kapsıyor. Pazar araştırmasından pazarlama organizasyonlarına, bütçe yönetiminden satış süreçlerine kadar daha birçok alanda destekler veriliyor.
Turquality’nin sağlık sektörüne verdiği destekler
|
DESTEK TÜRÜ
|
LİMİTİ
|
KAZANDIRDIĞI İVME
|
Hizmet ve marka tescili ve korunması
|
Limitsiz
|
Yurtdışında markanın korunması ve başka birinin almaması
|
Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideri
|
Limitsiz
|
Evrensel kalite sistemlerine sahip olma ve rakiplerinin sahip olduğu belgelere sahip olma
|
İstihdam (mühendis, tercüman, doktor, hemşire)
|
5 kişi
|
Nitelikli işgücü istihdamı ile rekabet gücünü artırma
|
Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları
|
Limitsiz
|
Yurtdışı pazarlama giderleri ile Türkiye’yi ve kendi markasını tanıtıp, talep oluşturulması
|
Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kira (azami 50 birim için)
|
Limitsiz
|
Yurtdışında marka yaygınlığını oluşturma ve döviz girdisi oluşturma
|
Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri
|
200.000 USD/Kira desteği alan birimler için)
|
Yurt dışında rakiplerinden geri kalmamak için kurulum ve dekorasyon çalışmaları ile müşterilerin talebinin artırılması
|
Ofis, depo, showroom kira
|
Limitsiz
|
Yurt dışında tanıtım veya görüşme ofisleri oluşturarak, markanın tanıtımın yapılması ve müşteri kazanılmasının arttırılması
|
Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler
|
200.000 USD / birim başına
|
Ofislerin gerekli modern dizayn edilerek, marka temsilini güçlendirilmesi
|
Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için
|
200.000 USD
|
Yurt dışında, yabancı ve yerli franchise bulup, marka yaygınlığı ve değerinin artırılması
|
Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için
|
100.000 USD
|
Yabancı ve yerli yurt dışı franchise kurulum ve dekorasyon standartlarının ve çekim alanı oluşturulması
|
Pazar araştırması ve raporları
|
Limitsiz
|
Hedef pazarların bilgiye dayalı çekişmesi ve markanın isabetli hedef pazar seçiminin sağlanması
|
Danışmanlık ve yazılım
|
600.000 USD / yıl
|
Yönetim danışmanlarından ve yazılım firmalarından destek alarak, yurt dışına açılımın kolaylaştırılması ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için destek almasının sağlanması