Sağlık sektörünün birincil önceliği, yüzde 100 dijitalleşme

Haldun PAK - Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi dönemi bir kez daha gösterdi ki ülkemiz pek çok ülkenin sağlık sektörüyle kıyaslanamayacak derecede güçlü bir altyapıya, teknolojik gelişmişliğe, alanında uzman sağlık personeline sahip. Aynı zamanda uzun ve meşakkatli bir sürecin içinde oldukça yüksek hayatî riske sahip pandemiyle mücadelemizde, sağlık çalışanlarımızın da en ön safta birer kahraman olarak tüm vatandaşların hayatları için ne büyük bir savaş verdiklerini de gördük, görmeye de devam ediyoruz.

Bu dönemde anladığımız, iyiden iyiye idrak ettiğimiz başka bir şey daha oldu. Her ne kadar sağlık alanında öncü ülkelerden olsak ve sağlık sektörümüz dijitalleşme yolunda çok önemli adımlar atsa da hız kesmeden bu alana hizmet etmeye, sağlık çalışanlarımızın ve sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye devam etmeliyiz. Bu; iş dünyası profesyonellerinin sağlık sektörüne borcudur, ödevidir.

Sağlık sektöründe dijitalleşme doktor ve hemşirelerin iş yükünü hafifletiyor

Özellikle yoğun bakım servislerinde, risk faktörü yüksek düzeyde çalışan hemşire ve doktorlar ve hayatî risk ile yüz yüze olan hastalar için her saniyenin önemi büyük ve değerlidir. Bu noktada doktor ve hemşirenin hastasıyla ilgilenebileceği fazladan zaman da tedavi süreçlerine muhakkak ki olumlu şekilde etki edecektir. Ne var ki hastaların hayati fonksiyonlarını belirleyen birçok verinin de işlenmesi, kontrollerinin yapılıp raporlanması da atlanamayacak bir gerçektir. Yoğun ve zor koşullar altında çalışan sağlık personelinin sürekli artan iş yükü ise ancak ve ancak dijitalleşme ile hafifletilebilir.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi, sağlık sektörünün can damarı olacak

“Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)”; yoğun bakım servisindeki her yatak için ayrı ayrı ekranlardan hasta bilgilerini, anlık sağlık verilerini ve tedavi süreçlerini tek ekranda birleştirmekte ve bu bilgileri güncelleme, takip etme, raporlama ve arşivleme anlamında bütünleşik bir hizmet sunmaktadır. Yoğun bakımda hemşiresinin belli periyodlarda yapması gereken kontrolleri otomatik olarak sisteme aktarmakta ve hasta kartına işlemektedir. Ayrıca, gün sonunda e-Nabız sistemine yüklenmesi gereken “Yoğun Bakım Formu”nun otomatik olarak Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne (HBYS) aktararak manuel girişlerde harcanan süreden de tasarruf edilmektedir.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), hastaların hayati fonksiyonlarında gerçekleşebilecek ani değişimleri sisteme aktarmakta ve görevli hemşire ya da doktora anlık olarak bildirim göndermektedir. Doktor ile hemşire arasında kurduğu koordinasyon ile hastaya acil olarak müdahale edebilmesine de imkân sağlamaktadır. Tüm sürecin dijital olarak arşivlenmesi, otomatik olarak aktarılması ve YBBYS’nin tüm biyomedikal cihazlarla bütünleşik olarak çalışması hem olası hata risklerini ortadan kaldırmakta hem de dünyada büyük öneme sahip “Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu’nun (Healthcare Information and Management Systems Society (HIMMS)) 7. seviye gerekliliği olan kağıtsız, dijital süreçleri mümkün kılarak çevre korumaya katkı da sağlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi”ni destekliyor

2015/17 sayılı Sağlık Bilgi Sistem Uygulamaları Hakkında Genelge ile YBBYS üreticileri Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmekte ve sağlık bilişim standartlarına uygun, genel müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim servislerine uyum sağlamış yazılımları ile veri gönderimlerinde başarılı, istenilen bilgi, belge ve sertifikaları teslim etmiş SBYS üreticileri aktif listede, bu şartlardan herhangi birini sağlamayanlar ise pasif listede bulunmaktadır.

Hali hazırda yapılan denetimlerini tamamlayarak onay alan on dokuz adet YBBYS üreticisi firma bulunmaktadır. Bu sayının her geçen gün artması ve yakın zamanda tüm sağlık kuruluşlarımızın YBBYS yazılımları ile dijitalleşmesini temenni ediyoruz.