Sağlık teknolojisi devi İstanbul’u ‘en gelişmiş eğitim merkezi’ yapıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Medtronic Türkiye’den davet geldi:

- Sizleri sağlık eğitimi ve sağlık turizmi alanında kritik öneme sahip Medtronic İnovasyon Merkezi’ne bekliyoruz.

Ümraniye’deki merkezde T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Medtronic Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Majid Kaddoumi ve Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk’le buluştuk.

Ayhan Öztürk, merkezi Dublin’de (İrlanda) bulunan Medtronic’in dünyada sağlık teknolojileri açısından ön sırada olduğunu belirtti:

- Her kritik ameliyatta Medtronic yer alıyor. Dünyada saniyede iki kişiden biri Medtronic ürünü ile temas ediyor, tedavisinde ürünümüz kullanılıyor.

Medtronic’in 40 yıldır Türkiye’de bulunduğunu vurguladı:

- Türkiye’de atılan daha büyük adım 2014’te oldu. 25 milyon dolarlık yatırımla Medtronic İnovasyon Merkezi kuruldu. Bugün 600 kişi Medtronic Türkiye’de görev yapıyor.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen buluşmanın nedenini açtı:

- İstanbul, dünyadaki 6 eğitim merkezimiz arasında yer alıyor. Şimdi 10 milyon dolarlık ek yatırımla İstanbul’daki merkezimizi genişletiyoruz. Burası, dünyada tüm eğitimlerin bir arada verildiği tek merkez olacak.

Merkezin işlevini ortaya koydu:

- Burada yılda 5 bin doktor yeni teknolojiler konusunda eğitim görebiliyor. Simülatörler üzerinden ameliyatlarda yeni teknolojileri deneyimliyor. Canlı hayvanlar üzerinde de yeni teknolojilerle çalışma yapabiliyor.

Medtronic İnovasyon Merkezi’nde yeni teknolojileri deneyimleyen doktorların ne kadarının yabancı olduğunu sorduk, yanıtladı:

- Yüzde 60’ını yurt dışından gelen doktorlar oluşturuyor.

Majid Kaddoumi ekledi:

- İstanbul’daki eğitim merkezimize ek yatırım, Medtronic için önemli bir dönüm noktası, kilometre taşı olacak.

Burak Dağlıoğlu, global şirketlerin Ar-Ge merkezlerinin, tasarım ofislerinin, lojistik üslerinin, yönetim merkezlerinin Türkiye’ye gelmesini önemsediklerini bildirdi:

- Medtronic’in ek yatırımını da bu açıdan önemsiyoruz. Burası, sağlıkta teknolojiyi kullanan, uygulayan doktorların önemli bir eğitim merkeziydi. Ek yatırımla bu rolü daha da artacak.

Medtronic İnovasyon Merkezi’nin çarpan etkisi yaratan bir yatırım olduğunun altını çizdi:

- Türkiye, uluslararası yatırımcılar, şirketler için cazip merkez olma özelliğini sürdürüyor. Ülkemizin coğrafi konumu, yatırımlarda etkisini gösteriyor. Ayrıca THY’nin ulaşım ve lojistik açıdan bağlantı gücü de bu cazibeyi artırıyor.

Ayhan Öztürk, sürdürdü:

- Medtronic İnovasyon Merkezi, İstanbul’dan çok geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Ortadoğu’dan Afrika ve Orta Asya’ya kadar uzanıyor.

Medtronic’in robotik cerrahi teknolojisine yeni girdiğini aktardı:

- Bu sistemler de Türkiye’de kullanılacak. Mevcut binamızda boş olan katı yeni cihazlar ve robotik sistemlerin kullanımına dönük eğitim alanı olarak dizayn edeceğiz.

Türkiye’nin sağlık altyapısında ulaştığı nokta, doktorlarımızın başarıları, sağlık teknolojisinin dünya devlerini ülkemize çekiyor.

Türkiye’nin sağlık turizminden aldığı payın yakaladığı başarı grafiği de bunda etkili oluyor.

Medtronic’in İstanbul’u dünyadaki en önemli eğitim merkezine dönüştürmesi bunu kanıtlıyor…

Türkiye’de teşvikler çok zengin, burada olmaya değer veriyoruz

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Medtronic İnovasyon Merkezi’ndeki buluşmada şirketin Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Majid Kaddoumi’ye döndü:

- Takipteyiz, bir gün Medtronic’i Türkiye’de üretime dönük yatırıma da çekeceğimize inanıyoruz.

Dağlıoğlu’nun mesajından yola çıkıp sordum:

- Medtronic, Türkiye’de üretime dönük yatırımı gündemine alır mı?

Majid Kaddoumi, yanıta şöyle girdi:

- Türkiye’deki varlığımıza değer veriyoruz. Devlet teşvikleri genellikle yatırımlara yardımcı olur. Türkiye'deki teşvikler de çok zengin. Bunu biraz araştırmamız ve hükümetin neler yapabileceğini anlamamız gerekiyor.

Üretime dönük yatırım söz konusu olduğunda başta maliyet olmak üzere farklı dinamiklerin rol oynadığını vurguladı:

- Yeni üretim tesisi kurmak maliyetlidir. Ürün fiyatlarını da etkileyebilir. Mevcut üretim tesisini genişletmek daha uygun olabilir.

Spesifik tedavilerde hacim ve hastalara erişimin yatırım kararlarında etkili olabileceğinin altını çizdi:

- Bu durum dikkate alındığında Türkiye’de üretime dönük yatırıma kesinlikle bakabiliriz. Medtronic için Türkiye’de hemen herşey benzersiz.

Pandemiyle birlikte gündeme oturan lojistik sıkıntısına işaret etti:

- Lojistik sıkıntısının maliyetleri nasıl etkilediğini hep birlikte gördük. Lojistik konusu Türkiye’yi yatırımda avantajlı hale getirebilir. Yani, iç pazar ve lojistik avantajı, Türkiye’de yatırımı mantıklı noktaya taşıyabilir.

Ardından ekledi:

- Yani, kısaca “Türkiye’de üretime dönük yatırım” konusuyla ilgileniyoruz.

Sonra Medtronic İnovasyon Merkezi’ne ek yatırıma dikkat çekti:

- Eğitim merkezimize yaptığımız ek yatırım bir üretim tesisi kadar etkilidir. Bu yatırım ile birinci sınıf sağlık hizmeti uygulayıcılarının yetişeceğine inanıyorum. Böylece Türkiye’nin daha çok yabancı hasta çekeceğinden şüphem yok.

İstanbul’un yabancı doktorlar ve sağlık çalışanları için önemli bir eğitim merkezi olacağını kaydetti:

- Kabul etmek gerekir ki bu da başlı başına bir ekonomidir.

Dünyada yatırımdan yüzde 1 pay almaya devam edebiliriz

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin 19-20 yılda toplam 240 milyar dolar düzeyinde yabancı sermaye çektiğini belirtti:

- Türkiye, son 20 yılda ekonomide ciddi sıçrama yaşadı. Bölgesel üretim merkezi oldu. İhracatta ulaştığımız seviye de bunu gösteriyor. Uluslararası şirketler hem iç pazarımız, hem de bölgedeki pazarlar için ülkemize yatırım yapıyor.

Geçen yıl Türkiye’ye 14 milyar dolarlık yabancı yatırım geldiğini vurguladı:

- Bu yılın ilk 4 aylık verileri, 2022’de toplam 13.6 milyar dolarlık yabancı yatırım çekebileceğimizi gösteriyor.

Dünyada yükselen faizler, Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenlerle birleşme-satın almalar, doğrudan yatırımların seyrini yavaşlattığını kaydetti:

- Yabancı doğrudan yatırımlara aylık bazda bakmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki dönemde yeni temel atmalar, yeni duyurularımız gündeme gelebilir. Kısacası, dünyadaki doğrudan yabancı yatırımlardan yüzde 1 pay almayı devam ettirebiliriz.