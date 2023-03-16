Berdimuhamedov, deprem kayıpları için uçak gönderdi, mevlid okuttu:

Sağlık üssü Türkmenistan’a Çalık’tan 3 yeni hastane

Orta Asya’nın enerji zengini ülkesi Türkmenistan, bölgenin sağlık üssü oluyor. Son yıllarda yaptığı yaptığı hastane ve buna bağlı eğitim kurumlarıyla öne çıkan Türkmenistan, 3 yeni sağlık yatırımını birden hayata geçirmek için ilk adımı attı.

Türkmenistan’ın sağlık dönüşümünde büyük rol oynayan Çalık Grubu iştiraklerinden Gap İnşaat’ın yapacağı 3 hastane hem Türkmenistan’ın hem de bölgenin sağlık ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek. Başkent Aşkabat’ta yapılacak 3 hastanenin temel atma töreni, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhamedov, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye ve Türkmenistan’dan geniş katılımlı bir heyet eşliğinde gerçekleştirildi.

810 milyon dolarlık yatırım

810 milyon dolara mal olacak 3 hastane arasında yer alan Uluslararası Onkoloji Merkezi 500, Uluslararası Pediatri Merkezi ise 160 yatak kapasitesine sahip olacak.

3’üncü tesis olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ise aynı anda 80 kişiye aynı anda hizmet verecek. 2026'da tamamlanacak olan 3 hastane ise 2016’da devreye girecek. Gap İnşaat’ın devam eden iki hastanesi olan 400 yataklı Rehabilitasyon Hastanesi 400, Fizyoloji Hastanesi ise 250 yatak kapasitende olacak.

25 hastane yaptı

Başlayan 3, devam eden 2 hastaneyle birlikte toplam 5 hastanenin yatırım bütçesi 1 milyar 250 milyon dolara mal olacak. Şu ana kadar ülkede 25 hastane yapan Çalık Grubu, 5 hastaneyle birlikte sayıyı 30’a çıkaracak ve ülkenin sağlık üssü olmasındaki rolünü de pekiştirecek.

Temeli atılan 3 hastanenin de açılışına katılan Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhamedov, ilk harcı da kendisi attı. Törende konuşan Berdimuhamedov, hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade etti.

Başkan Berdimuhammedov, “Bugün burada ülkemde aynı anda üç modern tıbbı kurumun uluslararası onkoloji, pediyatri ve diş sağlığı merkezinin temelini atıyoruz. İnsan sağlığına yatırım devletimizi sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor.

Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu atılımlar, Türkmenistan halkının yaşam kalitesini iyileştirecek, yaşam süresini artıracaktır. Ülkemizin sağlık alanındaki reformların gerçekleştirilmesi ve sağlık sistemimizin gelişmesini sağlayacak şekilde uluslararası kurumlarla da iş birliği yapacağız.

Yakın zamanlarda diğer vilayetlerimizde de onkoloji hastaneleri, virüsoloji merkezleri ve tıp meslek yüksek okulları inşa edeceğiz. Burada özellikle, ülkemizde uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve sağlık, enerji, tekstil, inşaat gibi sektörlerde önemli işlere imza atan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür ederiz" dedi.

Türk devletleri, Ankara’da deprem gündemiyle toplanıyor

6 Şubat’da yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan tarihin yüzyılın en büyük felaketlerinden biri Maraş Depremi’nde ilk ve en önemli destekler Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler’den geldi. Depremin ilk anından itibaren uçak ve kara araçlarıyla peş peşe yardım gönderen Türk devletlerinin liderleri ve başkanları bu yıl ilk kez olağanüstü bir toplantı için Ankara’da buluşuyor.

16 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın toplantısında gündem deprem ve doğal afetler olacak. Toplantıya katılacak olan Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhammedov, Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinden duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.

Türkmenistan’ın felaketin ilk saatlerinde doktorlar, kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağını gönderdiğini hatırlatan Berdimuhammedov. Türkiye’nin ve depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Berdimuhammedov, 11 ili vuran depremlerde hayatlarını kaybedenler için Aşkabat’ta Hz. Ömer Camii’nde bir mevlid okutan ve mevlit yemeği verdi.

Hedefimiz her Türk ailesinin ocağına ulaşmak

Bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olduğunu belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkmenistan hidrokarbon zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığının da altını çizen Berdimuhamedov; “Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmak. Her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır” dedi.

Sağlıkta büyük yatırım yapılıyor

Temel atma törenlerinde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkmenistan'da modern sağlık merkezleri, çok amaçlı hastaneler, çağdaş ilmi-klinik merkezler, sanatoryumlar inşa edildiğine dikkat çekti. Çalık, şunları söyledi: “Toplumun ve devletin en yüksek değeri olan insan sağlığının korunması Türkmenistan'da devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir.

Son yıllarda Türkmenistan’da ulusal ekonominin tüm sektörlerinde olduğu gibi, sağlık alanında da geniş çaplı yatırımlar yapılıyor. Sağlık alanında büyük başarılar elde ediliyor. İlaç ve sağlık ürünlerini üretebilen fabrikalar kuruluyor. Bunun sonucu olarak da hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde, kaliteli tıbbi hizmet sunumunda, ileri yöntemlerin ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesinde güzel sonuçlar alınıyor” dedi.