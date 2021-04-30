Sağlık ve eğitimin yıldızlaşan ismi: Türkân Saylan

Prof. Dr. Türkan Saylan, lepra (cüzzam) hastalığı ile savaşı ve okula ulaşamayan kız çocuklara sağladığı olanaklarla tarihe geçti. Başkanı olduğu ÇYDD, 771 ana sınıfı, 560 oyun parkı, 2 lise, 24 ilköğretim anaokulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptı.

Türkan Saylan, 1935’te beş çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İlkokulu Kandilli’de okuduktan sonra Kandili Kız Lisesi’ni bitirdi. 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezuniyeti sonrası 1968’de deri ve zührevi hastalıklar uzmanı oldu. 1974’te Fransa, 1976’da İngiltere’de çalışmalar yaptıktan sonra 1977’de profesörlüğe yükseldi. 1976 yılında lepra (cüzzam) alanında çalışmalara başladı. Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurdu. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl İstanbul Lepra Hastanesi’nin Başhekimliği’ni üstlendi. 1986’da Hindistan’da Uluslararası Gandi Ödülü’nün sahibi oldu. Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyeleri arasında yer aldı, Başkan Yardımcılığı’nı yürüttü. 1989 yılında Çağdaş Yaşam Derneği’nin (ÇYDD) kurucuları arasında yer alarak, kız çocuklarının eğitilmesi için çalışmalar yaptı. Derneğin başkanlığını yürüttü. ÇYDD’nin Türkiye genelinde 102 şubesi oluştu. Vefatından sonra, onunla uzun süre birlikte çalışan Prof. Dr. Ayşe Yüksel başkan oldu. ÇYDD, 17 kız öğrenciye burs vererek başlayan çalışmalarında 92 bin 183 kız öğrenciye ulaştı. 37 bin burslu öğrenci mezun oldu. ÇYDD, 771 ana sınıfı, 560 oyun parkı, 2 lise, 24 ilköğretim anaokulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdunun kuruluşunu gerçekleştirdi. “Kardelen’’ adı verilen burslu eğitim olanağı, kız çocuklarının yaşamına büyük katkıda bulundu. 2000 yılında Cumhurbaşkanı Demirel, Saylan’ı Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Üyeliği’ne seçti. 2001 yılında Cumhurbaşkanı Sezer, Saylan’ı YÖK üyeliğine atadı. Saylan’ın evliliklerinden 2 çocuğu oldu.

Türkân Saylan; Mervin Jones, Atatürkçü Düşünceye Katkı, Vehbi Koç Ödülü gibi birçok anlamlı ödülün sahibi oldu.

Yaşam öyküsünü anlatan ‘Güneş Uzaktan Doğar’ kitabı ve çocukluğunu, gençliğini anlatan ‘At Kız’ isimli kitapları, çok sayıda baskı yaptı.

18 Mayıs 2009’da vefat eden Saylan, sağlık ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla çağdaş Türk kadınının gururu olan örnek bir yaşama sahip oldu.

Kendisini minnet, hürmet ve rahmetle anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Yemeksepeti 20 milyon kullanıcısıyla 20. yaşına ulaşırken, ABD’de “Chobani” markasının yaratıcısı olan Hamdi Ulukaya, Bush’un “Ünlü Göçmenler” eserinde yer aldı. Örnek girişimcilerimizi DÜNYA adına kutluyorum.