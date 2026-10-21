Sağlıklı beslenme kimin sorumluluğu tüketicinin mi, üreticinin mi, devletin mi?
PLOS Medicine’de yayımlanan bir araştırmada, ABD’de yaşayan 50–71 yaş aralığındaki 461.682 yetişkinin beslenme alışkanlıkları ve bağırsak kanseri vakaları incelendi. Bireyler 1995–1996 yıllarından 2018 yılına kadar kanser vakaları açısından takip edildi ve 10.075 kolorektal kanser vakası tespit edildi.
Araştırma sonuçlarına göre, ultra işlenmiş gıdalardan alınan miktarın yüzde 10’unun daha az işlenmiş gıdalarla değiştirilmesi, bağırsak kanseri görülme sıklığının yüzde 2 daha düşük olmasıyla ilişkili bulundu. Araştırmada tam tahıl, lif, süt ürünleri ve kalsiyum tüketimi daha düşük kanser görülme sıklığıyla; işlenmiş et tüketimi ise daha yüksek görülme sıklığıyla ilişkiliydi. Bu bulgular, bir gıdanın yalnızca ne kadar işlendiğine değil, besin içeriğine ve tüketim biçimine de bakılması gerektiğini ortaya koydu.
Paketli, işlenmiş her gıda sağlıksız değil
Tarım gıda ekosistemi sağlıklı birey ve sağlıklı çevre hedefiyle yeni paradigmalar geliştiriyor. ABD, geçtiğimiz aylarda Kaliforniya Eyaleti’nde dünyada bir ilke imza atıp “ultra işlenmemiş gıda” etiketine onay vermişti. Bu sayede tüketiciler yedikleri her paketli ürünün işlenmiş gıda olduğu gibi bir endişeye kapılmayacak, üreticiler de ürünlerinin işlenmiş gıda kategorisinde görülüp satışı olumsuz etkilenmeyecekti.
Uzmanlara göre bir gıdanın aşırı işlenmiş olması onun sağlıksız olduğu veya çevreye çok zarar verdiği anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda yüksek lif içeren un mamulleri ürünleri, bazı süt ürünleri de ultra işlenmiş sınıfına gidebiliyor. Dünya için artık bir gıdanın ne kadar işlenmiş olmasından çok besin değeri ve çevresel etkisi.
Gıdanın çevre karnesi
Dünya kötü, eksik, yanlış beslenme kaynaklı riskleri bertaraf etmeye çalışırken bir taraftan da tarımsal faaliyetlerin gezegene verdiği zararı azaltmaya çalışıyor. COP31 yaklaşırken gıdanın karbon ayak izi, çevresel etkisi bir yana, markete daha sağlıklı gıdaları getirmenin dünyaya da daha faydalı olacağı yönünde araştırmalar yayınlanıyor.
Nature Food’da yayımlanan araştırmada, İngiltere’deki 44 büyük yiyecek ve içecek üreticisinin ürün portföyleri incelendi. Sonuçlar, aynı kategoride ürün üreten şirketlerin beslenme kalitesi ve çevresel performanslarının önemli ölçüde farklılaşabildiğini gösterdi. Araştırmaya göre bazı şirketler, ürün portföylerinin yüzde 10’unu veya daha azını iyileştirerek kendi portföyleri için hesaplanan beslenme veya çevresel iyileştirmeyi yüzde 50 artırabiliyor. Bu bulgu, gıda şirketlerinin ürün geliştirme ve reformülasyon kararlarının daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişte önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
Gıdalara beslenme ve çevre karnesi dönemi geliyor
COP31’e giderken önümüzdeki hedeflerden biri gıda etiketlerinde beslenme ve çevre performansı değerlerinin şeffaf şekilde yer almasına yönelik düzenlemeler. Bir dilim ekmekteki 10 gram proteinin çevresel etkisi artık etikete yazılacak. Hatta ürünlerin beslenme performansına göre vergilendirme konusu geleceğin tartışmaları arasında.
Sağlık politikası hastanede değil market rafında
Gıda politikalarında yeni tartışma, yalnızca ürünün besin değerini veya karbon ayak izini değil, bu iki performansı birlikte değerlendirebilecek ölçütler geliştirmek, bireylerin sağlığını raftan başlayarak yönetmek.
Gıda politikalarının görünmeyen çelişkisi
Devletler daha az sağlık harcaması, daha düşük sigorta gideri, daha yüksek üretkenlik için sağlıklı bireyler isterken üreticiden daha sağlıklı ürünler üretmelerini, tüketicilerden de daha sağlıklı seçimler yapmalarını istiyor. Ancak sağlıklı seçimin koşullarını bütünüyle bireyin kontrolüne bırakmıyor. Sağlıklı beslenmek bireyin tercihi olabilir; peki sağlıklı beslenme imkânına sahip olmak kimin sorumluluğu. Konu, gıda güvencesinin ötesinde, devletlerin herkesin yeterli, güvenilir ve beslenme bakımından uygun gıdaya erişebilmesi için hangi koşulları oluşturmakla yükümlü olduğu sorusuna doğru ilerliyor. Böylece sağlıklı beslenme, bireysel tercihin yanı sıra bir hak, kamu politikası ve etik sorumluluk meselesine dönüşüyor.
Velhasıl, gelinen noktada gıda şirketleri daha iyi ürünler üretmekten, devlet bu ürünlere erişimi mümkün kılan şeffaf ve adil bir piyasa kurmaktan, tüketici ise kendi koşulları içinde bilinçli tercihler yapmaktan sorumlu. Geleceğin gıda politikası, bu sorumluluklardan birini diğerine devretmek yerine aralarındaki güç ve imkân farklarını gözetmek zorunda. İnsanlık yeni bir beslenme uygarlık ilişkisi tesis etmek zorunda.
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