Sağlıklı beslenme kimin sorumluluğu tüketicinin mi, üreticinin mi, devletin mi?

PLOS Medici­ne’de yayımla­nan bir araştırma­da, ABD’de yaşayan 50–71 yaş aralığın­daki 461.682 yetiş­kinin beslenme alış­kanlıkları ve bağır­sak kanseri vakaları incelendi. Bireyler 1995–1996 yılların­dan 2018 yılına kadar kan­ser vakaları açısından takip edildi ve 10.075 kolorektal kanser vakası tespit edildi.

Araştırma sonuçları­na göre, ultra işlenmiş gı­dalardan alınan miktarın yüzde 10’unun daha az iş­lenmiş gıdalarla değişti­rilmesi, bağırsak kanse­ri görülme sıklığının yüz­de 2 daha düşük olmasıyla ilişkili bulundu. Araştır­mada tam tahıl, lif, süt ürünleri ve kalsiyum tü­ketimi daha düşük kanser görülme sıklığıyla; işlen­miş et tüketimi ise daha yüksek görülme sıklığıyla ilişkiliydi. Bu bulgular, bir gıdanın yalnızca ne kadar işlendiğine değil, besin içeriğine ve tüketim biçi­mine de bakılması gerek­tiğini ortaya koydu.

Paketli, işlenmiş her gıda sağlıksız değil

Tarım gıda ekosistemi sağlıklı birey ve sağlıklı çevre hedefiyle yeni para­digmalar geliştiriyor. ABD, geçtiğimiz aylarda Kalifor­niya Eyaleti’nde dünya­da bir ilke imza atıp “ultra işlenmemiş gıda” etiketi­ne onay vermişti. Bu sa­yede tüketiciler yedikleri her paketli ürünün işlen­miş gıda olduğu gibi bir en­dişeye kapılmayacak, üre­ticiler de ürünlerinin iş­lenmiş gıda kategorisinde görülüp satışı olumsuz et­kilenmeyecekti.

Uzmanlara göre bir gıda­nın aşırı işlenmiş olması onun sağlıksız olduğu ve­ya çevreye çok zarar verdi­ği anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda yüksek lif içe­ren un mamulleri ürünle­ri, bazı süt ürünleri de ult­ra işlenmiş sınıfına gidebi­liyor. Dünya için artık bir gıdanın ne kadar işlenmiş olmasından çok besin de­ğeri ve çevresel etkisi.

Gıdanın çevre karnesi

Dünya kötü, eksik, yanlış beslenme kaynaklı riskleri bertaraf etmeye çalışırken bir taraftan da tarımsal fa­aliyetlerin gezegene verdiği zararı azaltmaya çalışıyor. COP31 yaklaşırken gıdanın karbon ayak izi, çevresel et­kisi bir yana, markete daha sağlıklı gıdaları getirme­nin dünyaya da daha faydalı olacağı yönünde araştırma­lar yayınlanıyor.

Nature Food’da yayım­lanan araştırmada, İngil­tere’deki 44 büyük yiye­cek ve içecek üreticisinin ürün portföyleri incelendi. Sonuçlar, aynı kategoride ürün üreten şirketlerin bes­lenme kalitesi ve çevresel performanslarının önem­li ölçüde farklılaşabildiğini gösterdi. Araştırmaya göre bazı şirketler, ürün portföy­lerinin yüzde 10’unu veya daha azını iyileştirerek ken­di portföyleri için hesapla­nan beslenme veya çevresel iyileştirmeyi yüzde 50 artı­rabiliyor. Bu bulgu, gıda şir­ketlerinin ürün geliştirme ve reformülasyon kararla­rının daha sağlıklı ve sürdü­rülebilir bir gıda sistemine geçişte önemli bir rol oyna­yabileceğini gösteriyor.

Gıdalara beslenme ve çevre karnesi dönemi geliyor

COP31’e giderken önü­müzdeki hedeflerden biri gıda etiketlerinde beslenme ve çevre performansı değer­lerinin şeffaf şekilde yer al­masına yönelik düzenleme­ler. Bir dilim ekmekteki 10 gram proteinin çevresel et­kisi artık etikete yazılacak. Hatta ürünlerin beslenme performansına göre vergilendir­me konusu gele­ceğin tartışmala­rı arasında.

Sağlık politikası hastanede değil market rafında

Gıda politikalarında ye­ni tartışma, yalnızca ürü­nün besin değerini veya karbon ayak izini değil, bu iki performansı birlikte değerlendirebilecek ölçüt­ler geliştirmek, bireylerin sağlığını raftan başlayarak yönetmek.

Gıda politikalarının görünmeyen çelişkisi

Devletler daha az sağlık harcaması, daha düşük si­gorta gideri, daha yüksek üretkenlik için sağlıklı bi­reyler isterken üreticiden daha sağlıklı ürünler üret­melerini, tüketicilerden de daha sağlıklı seçimler yap­malarını istiyor. Ancak sağ­lıklı seçimin koşullarını bü­tünüyle bireyin kontrolüne bırakmıyor. Sağlıklı beslen­mek bireyin tercihi olabi­lir; peki sağlıklı beslenme imkânına sahip olmak ki­min sorumluluğu. Konu, gı­da güvencesinin ötesinde, devletlerin herkesin yeterli, güvenilir ve beslenme bakı­mından uygun gıdaya erişe­bilmesi için hangi koşulları oluşturmakla yükümlü ol­duğu sorusuna doğru ilerli­yor. Böylece sağlıklı beslen­me, bireysel tercihin yanı sıra bir hak, kamu politikası ve etik sorumluluk mesele­sine dönüşüyor.

Velhasıl, gelinen nokta­da gıda şirketleri daha iyi ürünler üretmekten, devlet bu ürünlere erişimi müm­kün kılan şeffaf ve adil bir piyasa kurmaktan, tüketi­ci ise kendi koşulları içinde bilinçli tercihler yapmak­tan sorumlu. Geleceğin gıda politikası, bu sorumluluk­lardan birini diğerine dev­retmek yerine aralarındaki güç ve imkân farklarını gö­zetmek zorunda. İnsanlık yeni bir beslenme uygarlık ilişkisi tesis etmek zorunda.