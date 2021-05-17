Sağlıklı diyet şart oldu

Bu hafta size rakamlarla dolu bir yazı yazmayacağım. Rakamları tamamlayan birkaç kavramdan bahsedeceğim. Rakamlar her gün değişir ama kavramlar aynı kalır.

Türkiye’nin en büyük sorunu ne dediğinizde gelen yanıt ekonomi oluyor. Aş ve iş hayatta ve ayakta kalmanın iki önemli unsuru. Bunu tamamlayan ise kazanılanların adil ve hakça paylaşılmasıdır. İşte o zaman ülkede huzur ve güven olur.

İşsizlik bir kanser gibidir. Bir ülkedeki bütün kötülüklerin sebebidir. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, terör ve aklınıza gelen kötü eylemleri işsiz ve aç insanlar yapar.

20 yıldır ekonomide konuşulmayan tek bir kavram var. KALKINMA.

Ekonomi yönetimleri büyüme üzerine politikalar üretiyor. Ancak sürekli olarak borçlanarak ve tüketerek büyüme hedefleniyor. Yani büyüme var. Kalkınma yok.

İçeride ve dışarıda borçlanarak büyüme ülkeyi şeker hastası yapar. Sonuçta şişman bir vücudunuz olur. Hareket kabiliyetiniz kalmaz. İlk gelen kurşunda her zaman kolay hedef olursunuz. Yerinizden kalkana kadar yara alırsınız.

Zayıflamak için vücudun salgıladığı insülin gibi piyasaya sürekli para basıp sürmeniz gerekir. O da enflasyonu yükseltir. Yani bir şeyi düzelteyim derken başka bir sorunu yaratırsınız. Hantal bir yapı ile de kimse yan yana gelmek istemez. Sonuçta yalnızlaşırsınız. Sürekli diyet yaparsınız. Hızla zayıflayan ve ardından hızla kilo alan insan gibi olursunuz. Vücut dengeniz alt üst olur.

Kalkınarak büyüyen ülkeler kaslı bir vücuda sahip insan gibidir. Sağlıklı büyüme ancak kalkınarak gerçekleşir. Yağlarından arınmış bir vücut, borçlarından arınmış bir ülke gibidir. Borcu olsa da ürettikleri bunu karşılamaya yeter de artar. O yüzden yemek yemekten korkmaz. Çünkü vücut onu yakar. Sağlıklı beslendiği için yeme içmesine dikkat eder. Aynen harcamalarına dikkat eden ülkeler gibi. Hızlı ve çevik olur. Tehditler karşısında hemen pozisyon alır. Ekonomisi en az zararla krizlerden çıkar.

Siz bir kan olsanız hangi vücutta dolaşmak istersiniz?