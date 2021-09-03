‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ Eskişehir’den başladı

Dünya genelinde topraktaki tahribatın maliyeti 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Uzmanların tahminlerine göre nüfus 75 yıl içinde iki katına çıkacak ama tarım arazilerinin varlığı ancak yüzde 10 artabilecek. Yani toprakla ilgili acil kararlar alınıp uygulanmazsa insanlığı net bir açlık bekliyor.

Topraktaki tahribat aynı zamanda iklim değişikliğinin de nedenlerinden biri… Zaten doğada her şey birbirine zincirleme bağlıyken çözüm yollarını tek tek düşünmek mümkün değil. Tam 13 yıldır tarımsal üretime yönelik işbirliği içinde olan Eti Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF-Türkiye), topraktaki tahribata dikkat çekmek ve çiftçileri yeni teknolojilerin kullanımına teşvik etmek üzere “Sağlıklı Toprak Hareketi”ni başlattı. 400 çiftçi ile işbirliği yapıyoruz Eti, uzun yıllardır sözleşmeli çiftçilik yöntemiyle sahaya direkt dokunan bir şirket. Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, yaklaşık 150 bin dönümlük bir alanda 400’den fazla çiftçi ile işbirliği yaptıklarını belirterek, toprağa karşı sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle de sürdürülebilir buğday tarımına odaklı olarak 2008’den bu yana WWF ile çalıştıklarının altını çizen Polatoğlu, “Gezegenimiz ve insanlığın geleceği için iklim değişikliği ile mücadele ederken, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaklaşımla gıda güvencesini de sağlamak zorundayız. Bu amaçla WWF-Türkiye ile süregelen birlikteliğimizi toprak özelinde yoğunlaştırma kararı aldık” dedi.

“Sağlıklı Toprak Hareketi” kapsamında geliştirilen yeni uygulamaların çiftçilerce kullanılması Eti’nin ana gündemlerinden biri. Polatoğlu bu durumu da şöyle açıkladı: “İşbirliği yaptığımız çiftçilere tohum, gübre, teknik danışmanlık gibi destekler veriyoruz. Sonrasında mahsulün lojistiğinde de yardımcı oluyoruz. Ancak bunu yapmamızın bir koşulu var. Doğru tarım uygulamalarını kullanmaları. Çiftçiler anıza ekim gibi doğru yöntemleri kullandıklarında, verimli sonuçları tarlada gözlemlediklerinde alışkanlıklarını değiştireceklerdir.”

Proje 2024’e kadar sürecek

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli ise Türkiye’de 2020’de binden fazla aşırı hava olayı gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Bu durum artarak devam edecek

Üst toprak yok oldu, kuma dönüştü. Yanlış uygulamalar nedeniyle Türkiye’de toprağın yüzde 85’inde onganik madde oranı yüzde 2’nin altına indi. Çiftçi nüfus ise azaldı. Bu projeyle değişime vesile olmak istiyoruz” dedi.

Eti Burçak desteği ile başlattıkları Sağlıklı Toprak Hareketi Projesi kapsamında özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşu birlikteliğinin gerçekleştiğini anlatan Pasinli, Eskişehir’deki pilot uygulamadan başarılı sonuçlar alındığını anlattı. Pasinli şöyle konuştu: “Amacımız projeyi 2 bin çiftçiye ulaştırmak. Eskişehirde’de Çifteler İlçesi Belpınar ve Yıldızören köylerindeki toplam 50 dekarlık alanda gerçekleştirilen pilot uygulamada çiftçilere işlemesiz tarım tanıtıldı. Bu doğrultuda bir tarlada daha önce hasat edilmiş toprak üstündeki anıza buğday ekimi yapıldı. Anızın yakılması ya da toprağa gömülmesi yerine bitki örtüsü olarak tarlada bırakılması ve bir sonraki üretim sezonunun başında tarlayı tamamen sürmek yerine anıza direkt ekim makinesi ile tohumun toprağa direkt ekimi gerçekleştirildi. İşlemeli tarımda çiftçiler bir dekar buğday yetiştirmek için 6 litre mazot kullanırken, yeni modelde bu miktar 0,9 litre seviyesine indi. Yakıt maliyeti ise dekar başına 402 TL’den 60 TL’ye geriledi.”

13 UZMANIN HAZIRLADIĞI TOPRAK RAPORU KORKUTTU

“Sağlıklı Toprak Hareketi” projesi kapsamında “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” isimli bir rapor hazırlandı. Akademi dünyası, kamu ve özel sektörden 13 uzmanın hazırladığı rapora göre, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon hektar arazi, tarıma elverişli olmadığı halde tarımsal üretim için kullanıldığından erozyon tahribatına uğramış durumda.

Dünyada ve Türkiye’de sulu tarım alanlarının yüzde 20’si hatalı ve fazla sulamadan ötürü aşırı tuzlu. Raporda şu çözüm önerilerine yer verildi: