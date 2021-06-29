Sağlıkta 2 milyon kişi ekmek yiyor, ekonomiye 36 milyar dolar katkı var

İSVİÇRE merkezli dünya ilaç devi Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere, farklı ülkeler için WifOR Enstitüsü’ne hazırlattığı “Health Economy Report”un (HER-Sağlık Ekonomisi Raporu) Türkiye’ye özel de yapılmasını sağladı.

Raporun eline ulaşmasının ardından Ankara’da ziyaret ettiği adreslerden biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Demirdere, kendisini kabul eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çıkan verileri özetledi:

Türkiye’de sağlık harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 4.4 oldu.

Sağlık ekonomisinin GSYİH içindeki payı yüzde 4.2 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam ekonomi içindeki iş gücü payı yüzde 6 oldu.

Dünya ortalamasına işaret etti:

Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı: Yüzde 9.4

Yüzde 9.4 Sağlık ekonomisinin GSYİH içindeki payı: Yüzde 8

Yüzde 8 Toplam ekonomi içindeki iş gücü payı: Yüzde 6.2

Sağlık ekonomisinin Türkiye’de diğer sektörlerle karşılaştırmalı durumunu ortaya koydu:

Turizm ekonomisinin GSYİH içindeki payı: Yüzde 2

Yüzde 2 Turizmin toplam iş gücü içindeki payı: Yüzde 7.7

Yüzde 7.7 Eğitim ekonomisinin GSYİH içindeki payı: Yüzde 4.2

Yüzde 4.2 Eğitim ekonomisinin toplam iş gücü içindeki payı: Yüzde 5.3

Yüzde 5.3 Tarım ekonomisinin GSYİH içindeki payı: Yüzde 7.7

Yüzde 7.7 Tarım ekonomisinin iş gücü içindeki payı: Yüzde 21.8

Yüzde 21.8 Finans ekonomisinin GSYİH içindeki payı: Yüzde 3.4

Yüzde 3.4 Finans ekonomisinin iş gücü içindeki payı:Yüzde 1.1

Vedat Bilgin, sektörler karşılaştırması konusunda uyarıda bulundu:

- Bu tabloya inşaat sektörünü de eklemenizde yarar var.

Demirdere, çalışmayı yapan ekibi hemen uyardı, inşaat sektörünü de ekletti:

İnşaat ekonomisinin GSYİH içindeki payı: Yüzde 5.1

Yüzde 5.1 İnşaat ekonomisinin iş gücü içindeki payı:Yüzde 7.3

Altan Demirdere ile geçen gün buluştuk. Demirdere’ye Novartis Grup Türkiye İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, Kurumsal İlişkiler Müdürü Burcu Önem eşlik etti.

Demirdere, WifOR Enstitüsü’nün hazırladığı “Sağlık Ekonomisi Raporu”nu açıp önce bölümü aktardı:

- Sağlık ekonomisi 2019 yılında ülkemizin GSYİH’na 36.3 milyar dolarlık doğrudan katkı yaptı. Sektör 2 milyonun üzerinde istihdam yarattı. Sağlık sektörü büyüme ve istihdam açısından Türkiye’nin başlıca önemli sektörüdür.

Ardından ekledi:

- Sağlık sistemi, ekonomik bir yük olarak görülmesinden ziyade yatırım alanı olarak değerlendirilmelidir. Sağlık harcamaları, değer zincirinin her kademesinde ekonomik büyüme, refah ve iyileşme yaratır.

Sağlık ekonomisinin “yayılma etkisi” üzerinde durdu:

- Ara ürünler ve sağlık ekonomisinin ve tedarikçilerinin kazandırdığı gelirlerin harcanması, ekonomide dolaylı ve tetiklenmiş etkilere sebep olur.

“Yayılma etkisi”ni rakamlarla besledi:

- Doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş etkilerin toplamı sektörün ekonomik izdüşümünü 67.2 milyar dolar ve 3 milyonun üzerinde istihdam olarak veriyor.

Bu noktada sağlık harcamalarında dünya ortalamasının yüzde 9.9 olduğunu anımsattı:

- Türkiye’deki sağlık harcamaları, GSYİH’ye düşen yüzde 4.4 oranıyla küresel ortalamanın altında yer alıyor. Dahası, sağlık harcamaları son 10 yıl içinde düşüş gösteriyor.

Sağlık harcamalarının ekonomiye katkısını WifOR raporuyla ortaya koyduktan sonra şu mesajı verdi:

- Sağlık sektörünün Türk ekonomisine katkısını tümüyle “düşük fiyat”a indirgememek gerektiğini WifOR raporu ortaya koyuyor.

Vatandaş en uygun fiyata sağlık hizmeti ve ilaca ulaşmak istiyor.

Hükümet özellikle ilaç fiyatı konusunda “dünyanın en ucuzu Türkiye’de olsun” diye bastırıyor.

Fiyat baskısından bunalan ilaç sektörü, bu kez de ekonomideki yerini, rolünü anımsatıyor…

İlaç endüstrisinin GSYİH’de 2.1 milyar dolarlık payı var

NOVARTIS Türkiye Grup Başkanı Altan Demirdere, Almanya’nın sağlık harcamalarını örnek gösterdi:

- Almanya’da sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 11.7 olup sağlık ekonomisinin GSYİH’ye katkısı yüzde 12’yi buluyor. Yani, yatırım arttıkça ülke ekonomisine geri dönüşü de artıyor.

Türkiye’deki verilerin ayrıntısına girdi:

- Türkiye’de sağlık ekonomisinin katma değerinin 5’te 1’inden fazlası “sağlık endüstrisi ekonomisi” tarafından sağlanıyor. Sağlık endüstrisi 7.8 milyar dolar katma değer kazandırırken 312 bin 500 kişiye istihdam yaratıyor.

İlaç sektörünü ayrıca irdeledi:

- İlaç sanayi ise ülkemizde 2.1 milyar dolarlık katma değer, 32 bin 500 kişilik istihdam yaratıyor. İlaç sanayinin sağlık endüstrisi ekonomisi içerisindeki payı yüzde 27.4, istihdamdaki payı da yüzde 10.4 düzeyinde bulunuyor.

Novartis Türkiye’nin katkısına da dikkat çekti:

- Novartis Türkiye’nin yarattığı katma değer, Türkiye ilaç sanayinin yüzde 8.5’ini oluşturuyor.

Türkiye’de 2.4 milyar dolar ‘sosyal etki’miz var

NOVARTIS Türkiye Grup Başkanı Altan Demirdere, şirketin 2020 yılı “SEE-Sosyal, Çevresel, Ekonomik Etki Değerlemesi” sonuçlarına işaret etti:

Ülkemizde 2.4 milyar dolarlık sosyal etkimiz var.

12.5 milyondan fazla hastaya ulaşıldı.

Beşeri sermayeye etkimiz 29 milyon dolar oldu.

Çevreye 28 milyon dolarlık negatif etkimiz oldu. Bunun 5.5 milyon doları bizim operasyonlardan, kalanı tedarikçilerden kaynaklandı.

GSYİH’ye toplam katkımız 359 milyon doları buldu.

1655 kişiyi doğrudan istihdam ettik. Farklı endüstrilerde toplam 5 bin 661 iş oluşumuna katkı verdik.

Toplam SEE etkimiz 2.3 milyar doları buldu.

117 milyon dolarlık ihracat yaptık

NOVARTIS Türkiye Grup Başkanı Altan Demirdere, Türkiye’deki faaliyet alanlarını sıraladı:

- Novartis Farma, Novartis Onkoloji, Sandoz İlaç Kurtköy ve Gebze’deki iki büyük üretim tesisimizle faaliyet gösteriyoruz.

Son 10 yılda 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti:

- 2020 yılı ihracatımız 117 milyon doları buldu.

Ardından ekledi:

- 100’e yakın klinik araştırma ile Ar-Ge’de öncülük yapıyoruz.