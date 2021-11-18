Sağlıkta, 3 ‘Yapay Zeka’ destekli girişim

Keiretsu Forum Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, girişim ekosistemine önemli katkıları olmuş bir isim… Ama aynı zamanda kendi yatırımları olan Türkiye’deki önemli girişimcilerden biri… Berik dijital teknolojiler, geleceğe yatırımlardan bahsederken, Yapay Zeka’nın sağlık alanında kullanıldığı girişimlerin önümüzdeki dönemde büyük yükseliş yaşayacağını aktardı. Türkiye’de de ilginç üç yatırımından söz etti. Berik şöyle diyor: “Yapay Zeka deyince akıllara önce insanların yerini alacak, onların her şeyini yapan sistemler geliyor. Her şeyin yapay zekalar tarafından yapıldığı bir dünya geliyor. Biz böyle bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bugün konuştuğumuz ‘yapay dar zeka’… Yapay geniş zekanın nasıl geleceğini de henüz bilmiyoruz, farklı öngörüler var. Bugünkü tanımladığımız ‘dar yapay zeka’, futboldan örnek verirsek, VAR’a gidiyoruz diyorlar. Hakeme video destek sistemi gibi aslında… Bugünkü anladığımız anlamda yapay zeka, insanların, sağlık deyince doktorların, sağlık uzmanlarının kararlarına destek vermek üzere yapılan girişimler ve çalışmalar. Yapay zeka burada yardımcı oluyor”.

2 sağlık girişimi var

Hulusi Berik’in sağlıktaki girişimleri oldukça ilginç. Size hemen yapay zekaya dayılı bu girişimleri kısaca onun anlatımından aktarıyorum. “Bunları 2 ayrı uzman kişiyle birlikte yapıyoruz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Prof. Sema Gürtürk hocamız ve diğeri Konya Teknik Üniversitesi Prof. Murat Ceylan hocamız. Sema Hocamızla pandemi öncesi üniversite teknoparkında tanışmıştık. Sema Hocamızın çalışması ve şirket adı Adapha... CP dediğimiz Cerebral Palsy hastalığı ihtimali olan yeni doğan bebeklerin hakaretlerinin incelenmesi üzerine bir girişim. Teknolojiyle birlikte bu hastalığın tanısı için bebeğin görüntülerinin analizinde yapay zeka kullanıyoruz. App Store’da uygulama çıktı Murat Hocamız’ın benim katıldığım girişiminde ise 40 bin ayrı veri inceleniyor. Bu şirketin adı da Aivisiontech... Yeni doğan ünitesinde bebeklerin vücutlarının üst kısmındaki ısı hareketliliğinin incelenmesi ile ölümcül bazı gelişmeler tespit edilebiliyor. Murat Hocamız termal izleme konusunda uzman ve bu bebeklerin 120 saniye üst bölgesi görüntüsü ve termal incelemeyle hızlı bir teşhis konabiliyor.”

Sporda da yapay zeka

Hulusi Berik, yapay zeka destekli termal sistemlerin spordaki girişimlerini de şöyle aktarıyor:

“Bu bebeklerden hareket ederek sporda da bir çözüm geliştirdi. Buda bir aplikasyonla canlıda. Bazı spor kulüpleri ile görüşmeler halindeyiz. Antrenmandan önce termal kamera sporcunun önden ve arkadan resmini çekiyor. Antrenman sonrası ısı haritasına tekrar bakılıyor. Küçücük bir yırtık bile olsa bu hemen tespit edilebiliyor. Bunun altında çok ciddi bir yazılım var. Kas bölgelerinin incelenmesi özel bir deneyim ve yapay zeka algoritması istiyor. Bu anlamda 3 tane ürünleşmiş startup’ımız var”.

2022 için 4 ana tema

2022’ye girerken danışmanlık şirketi Gartner, önümüzdeki dönem trendleri etkileyecek 4 temadan bahsediyor:

İnsan odaklılık: Pandemi, kaç kişinin çalıştığını ve kuruluşlarla etkileşime girdiğini değiştirse de, insanlar hala tüm işlerin merkezinde yer alıyor. Ve günümüz ortamında işlev görmek için dijitalleştirilmiş süreçlere ihtiyaçları var.

Konum bağımsızlığı: COVID-19, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve kurumsal ekosistemlerin fiziksel olarak bulunduğu yerlere kaymıştır. Konum bağımsızlığı, işin bu yeni sürümünü desteklemek için bir teknoloji değişikliği gerektiriyor.

Esnek teslimat: İster pandemi, ister durgunluk olsun, dünyada volatilite var. Dönüşüme ve uyum sağlamaya hazır olan kuruluşlar, yeni dağıtım modeline geçiş yapacak.

Hizmet ihracatı dönüşümü

Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu yapılanma TİM’in altında da gelişti. Hizmet ihracatı, ekonomideki dönüşümün önemli bir parçası. Bunun ne kadar önemli olduğunu Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ile sohbetimizde konuştuk. Erhan, “Düşünün, turist geliyor en fazla 15 gün kalıyor. Yabancı öğrenci geliyor en az 4-5 yıl burada kalıyor. Tabii üniversitelere katkısı var ama tüm faaliyetleriyle ekonomiye katkı yapıyor”. Erhan, işin stratejik boyutunu da kısaca şöyle özetliyor: “Ben aynı zamanda TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Komisyonu’nda da Başkan Vekiliyim. Eğitim, ihracatı o nedenle artık Hizmet İhracatçıları Birliği’nin bir parçası oldu. Bu insanlar Türk ekonomisine de ciddi bir girdi sağlıyor. Yabancı öğrenci işinin hem ekonomik tarafı var hem kültürel, sosyal ve siyasal tarafı var. İkisi birleşince stratejik oluyor. Bu yetişen öğrenciler, Türkiye’nin iş yaptığı ülkelerde bizi tanıyan elçilerimiz oluyor.”