Sağlıkta cesaretimiz arttı yeni yatırımlarımız yolda

Sağlık teknolojileri ve bağlantılı sağlık alanında oluşan yeni yaşam biçimi, Arçelik’in stratejik hedefleri arasına girdi. Geçtiğimiz haftalarda 2018’den bu yana üzerinde çalışılan sağlık kiosku Corensis’i piyasaya süren şirketin, sağlıkta yapacağı daha çok şey var. Pandemiyle birlikte yükselen sağlık sektörüne Arçelik’in hangi planlarla girdiğini şirketin Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar anlattı.

Sağlık ne zamandır Arçelik’in radarında?

Arçelik’in sağlık sektörüyle ilgilenmesi yeni değil. Sadece son 5-6 yıldır daha çok kaynak ayırdığımız, üretim yaptığımız bir alan. Türkiye olarak dünya sağlık sektöründe, özellikle ilaç ve cihaz anlamında dışa bağlı bir ülkeyiz. Burada bir fırsat var. O fırsat da değişen sağlık ekosisteminde öne çıkıyor. Arçelik olarak bu ekosistemde olabilir miyiz diye bakıyoruz. Bin 500 kişilik Ar-Ge yetkinliğimiz var. Ciddi bir mühendislik know-how’ımız, tedarikçi altyapımız, üretim için organizasyon yapımız, yazılım yetkinliğimiz ve de son olarak satış tecrübemiz var.

Peki sağlıkta özellikle odaklandığınız alanlar nereler?

Bu alanda iki anlamlı trend görüyoruz: Yaşlanan nüfusun ihtiyaçları ve akıllı evler. Nüfus yaşlandıkça önleyici bakım çözümleri, sağlıkta uzaktan destek sistemleri önem kazanıyor. Bu alanın sadece ABD’de önümüzdeki 20 yılda 400 milyar dolarlık sektör yaratacağı söyleniyor. Akıllı evler alanındaki gelişim se Arçelik olarak en çok kafa yorduğumuz alan diyebilirim. Evler akıllandıkça, sağlık ve hasta takibi önem kazandı. Bunu yaşlanan nüfus ile birleştirince ihtiyaç büyüyor. Bunun için HomeWhiz platformunu kurduk.

Giyilebilir sağlık ürünleri de planlarınıza dahil mi?

Kesinlik evet. Yaşlılar dedik. Yaşlılara erken müdahale edebilmek hayat kurtarıyor. Örneğin akıllı bileklikler bu takibi yapabiliyor. Direkt ambulans servisine bağlı bir bileklik, uyarı gönderebiliyor. Bunun yazılımı mümkün. Biz hastayı tedavi eden cihazlarla ilgilenmiyoruz. Daha çok uzaktan sağlık ve tanı tarafına ağırlık verdik. MR cihazı gibi alanlara girmeyeceğiz.

Bunun için özel bir ekip kuruldu mu?

Evet, 60 kişilik bir ekip var. Bu alanda ürün geliştirme ve yeni iş kodları üzerinde çalışıyorlar. Bu bizim, uzun dönemli üzerinde çalıştığımız bir strateji. Elbette daha öğrenme aşamasındayız. İşbirlikleriyle çok kısa sürede yüksek oksijen akış cihazı

ürettik. Arkasından Corensis ile çok cesaretlendik. Bakanlıkların yanı sıra hekimler, hastalar, hastanelerle bir ilişkimiz oluştu. Pandemi yepyeni bir pencere açtı. Bundan sonra daha ses getirecek projelere kaynak ayıracağız.

Bunu yine işbirlikleriyle mi yapacaksınız yoksa satın almalar vs gibi atılımlar görecek miyiz?

Şu anda işbirlikleriyle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Açık inovasyon çerçevesinde yurtiçi ve dışındaki ilgili startup’larla görüşmelerimiz var. Şu anda şeker hastalığıyla ilgili bir cihaz üzerinde çalışıyoruz. İnsülin ölçümü yapan ama bağlantılı bir cihaz olacak. Hem giyilebilir teknoloji hem de sabit analiz tarafında çalışıyoruz. Kritik nokta bunu hizmet birimleriyle birleştirebilmekte. Verinin paylaşılması, mobil sağlık senaryoları bu alandaki stratejileri belirginleştirecek.

‘Sağlık kiosku Corensis’i çantaya sokacağız’

Arçelik’in sağlık alanındaki planlarını anlatan Utku Barış Pazar, bu alanda amiral marka olarak konumlandırılan Corensis’in daha da geliştirileceğini belirtti. Corensis’le ilgili çalışmaların 2018’de başladığını, pandemiyle birlikte şekillendiğini anlatan Pazar, “Bu bir sağlık kiosku. Kişinin boyunu, ağırlığını, tansiyonunu, nabzını ölçüyor, tek kanallı EKG gibi önemli sağlık testlerini kolay bir kullanımla gerçekleştirip ilgili birime, hekime bağlanıyor. Bütün medikal sistemlerle entegre olabiliyor” dedi. Şu anda altı lokasyonda sekiz

Corensis kiosku bulunduğunu söyleyen Pazar, proje kapsamında işbirliği yapılan Intel’in 425 bin dolarlık hibe desteği verdiğinin de altını çizdi. Şimdi Arçelik, bu cihazı daha da geliştirmek için yeni işbirlikleri içinde. Pazar, hedeflerinin kiosku en az bin noktaya kurmak olduğunu belirtirken, “Şu anda modelin daha mobil, taşınabilir, çantaya konulabilecek versiyonu üzerinde çalışıyoruz. Bir yılda tamamlamayı planlıyoruz. Hastane, işyeri, eczaneleri hedefliyoruz” diye konuştu.