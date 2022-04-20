Sağlıkta ‘farklı’ trendler 

Geçtiğimiz günlerde biraz da fütüristik sektörel trendlere bakıyordum. Gerçekten pek çok sektörde farklı, belki hayallerimizi zorlayan gelişmelerle karşılaştım. Hani dönüşüm diyoruz, alın size en güzel örnekleri… Örneğin, bunlar arasında ‘sağlık’ sektöründe ilginç olanlarından derlediklerimi bu hafta paylaşmak istiyorum. Hepsi aslında yeni bakış açısını yansıtıyor. Bir çok örnek var ve bunları çoğaltmak mümkün ama isterseniz gelin hep birlikte birkaç tanesine göz atalım. Hepsi gerçek, neredeyse hepsi uygulamaya geçmiş durumda.

REÇETELİ OYUNLAR

Gelişmekte olan teknoloji trendleri, sağlık yönetiminin geleceği konusunda farklı yaklaşımlar sergiliyor. Doktorlar beyin sisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi durumları tedavi etmek için video oyunları ve sanal gerçeklik (VR) reçete olarak yazılabileceğini söylüyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), VR tedavisi EaseVRx'i kronik sırt ağrısı için reçeteli bir tedavi olarak onayladı. FDA, tembel göz olarak da bilinen görme bozukluğu ambliyopisi olan çocuklar için VR tabanlı bir tedaviyi de daha önce onaylamıştı.

Dijital terapötik şirket Akili Interactive, beyin sisi yaşayan COVID-19 hastaları için bir tedavi olarak EndeavorRx video oyununu değerlendirmek için, Weill Cornell Medicine, New- York-Presbyterian Hospital ve Vanderbilt University Medical Center ile ortaklık kurdu. Başlangıçta çocuklarda DEHB'yi tedavi etmek için yaratılan EndeavorRx, FDA tarafından onaylanan ilk reçeteli güçlü video oyunu olarak tarihe geçti.

TİKTOK TERAPİSİ

Aslında akıllıca, gençlere yönelik ruh sağlığı uzmanları, endişeli bir nesle rehberlik etmek için TikTok'a gidiyor. Terapistler, stres, travma ve terapi ile ilgili soruları yanıtlamak için pop müzik ve danslarla eğlenceli videolar kullanıyor. Gençlere duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını öğretmek için, kendi içeriklerini oluşturuyor ve böylece; milyonlarca takipçi ve görüntüleme sağlıyor. Lisanslı terapist Courtney Tracy'nin nesiller arası travmadan öfk eyi ifade etmenin sağlıklı yollarına kadar her şeyi ele aldığı TikTok hesabı @the. truth.doctor, 1,7 milyon takipçiye ulaşmış, yine lisanslı travma terapisti Micheline Maalouf da hesabında kendi kendine ipuçları veriyor. Maalouf, 1.1 milyon takipçisi için yatıştırıcı araçlar ve çözülmemiş travma belirtilerini anlatıyor.

METABOLİK MARKALAR

Metabolizma hızının 20 ila 60 yaş arasında sabit kaldığını ortaya koyan bir araştırmaya göre, yavaş metabolizma orta yaşta kilo alımının nedeni değil. Bulgular, bağırsak sağlığı, enerji seviyeleri ve sindirim arasındaki bağlantıya yeni bir ışık tutuyor. Artık sağlıklı yaşam girişimleri, tüketicilerin sindirimi kolay sağlıklı takviyelerle metabolizmalarını optimize etmelerine, teşvik etmelerine ve hatta hacklemelerine yardımcı oluyor.

İngiltere merkezli meşrubat markası OhMG, magnezyumla zenginleştirilmiş bir dizi su piyasaya sürdü. Magnezyum, kaygıyı azaltmaya, gevşemeye yardımcı olabiliyor ve sinir sistemini düzenlemenin yanı sıra enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunabiliyor. Mayawell’in piyasaya sürdüğü ürünü, metabolizmayı hızlandırdığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirimi iyileştirdiği gösterilen organik, elle hasat edilmiş aktif ‘agav’ kullanıyor. Sağlıklı yaşam endüstrisindeki dikkat çeken rakamlar da metabolik sağlığa destek oluyor. Gwyneth Paltrow'un sağlıklı yaşam şirketi Goop, Metabolizma Hızlandırıcı Süper Toz satıyor. Kısaca metabolizmayı tamamlayıcı etkileri olan ilaçlar giderek yükseliyor.

RUH SAĞLIĞI ECZANELERİ

Aetna'nın 2021 "Ruh Sağlığı Nabzı Araştırması"na göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ila 34 yaş arasındaki kişilerin %65'i, COVID-19'un patlak vermesinden bu yana kendileri veya arkadaşları ve aile üyeleri için zihinsel sağlık sorunları yaşıyor. Bu, 2020 ve 2021 yıllarında anksiyete veya depresyon semptomlarında keskin bir artışı yansıtıyor. CVS, Walgreens, Rite Aid ve Walmart gibi dev zincirler, yardım ihtiyacını karşılamak için müşterilerine sanal, uygulama ve uzman kişi randevuları ayarlıyor. CVS Health, CVS MinuteClinic aracılığıyla lisanslı terapistleri 18 yaş ve üstü müşterilere hizmet vermeye başladı. Müşteriler, belirli CVS eczanelerinde değerlendirmeler, tavsiyeler ve hatta özel danışmanlık hizmeti alabiliyor. Başlangıçta Teksas, Pensilvanya ve Florida'da mevcut olan hizmetler şimdi New Jersey'ye genişletildi.

CVS, yüz yüze ve telesağlık danışmanlık hizmetlerini 34 lokasyonu kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Walgreens Find Care programı da lisanslı terapistlerle sanal terapi seansları sunuyor ve şu anda terapi arayan müşteriler için randevuları koordine etmeye yardımcı oluyor. Markanın Mental Health America ile ortaklığı sayesinde müşteriler, teleterapi şirketleri BetterHelp ve Sanvello ile çevrimiçi zihinsel sağlık taramaları da planlaya biliyor. MeMD'yi satın alan Walmart, Walmart Health ile danışmanlık hizmetlerine ek olarak sanal ruh sağlığı hizmeti de sunuyor. Rite Aid ise 10 eyalette teleterapi seansları sunmaya başladı. Ne dersiniz Ruh Sağlığı Eczaneleri hayata geçmiş bile…