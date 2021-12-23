Sagun, deniz albayının kurduğu Akua Group’a ortak oluyor

Akua Group, Türkiye’nin en önemli su ürünleri üreticilerinden biri. Yurtdışında balık çiftliğini kuran ilk Türk şirketi olan Akua Group’a Türkiye’nin en önemli su ürünleri üreticilerinden Sagun Group’un patronu Ahmet Sagun ortak oluyor. Anlaşma sağlanırsa Sagun, hem Türkiye’de hem de yurtdışında en önemli balık üreticilerinden Akua Group’tan hisse alacak. İzmir Karaburun’da orkinos besiciliği ayrıca Fas, Moritanya, Yunanistan ve Arnavutluk’ta kendi gemileriyle orkinos ve pelajik balık avcılığı yapan Akua Group'un geçmişi bir askeri ataşenin Japonya’daki suşi hayranlığı ile başlıyor. Türkiye’nin Japonya’daki Tokyo Askeri Ataşeliği’nde görevli bir subay olan Deniz Kurmay Albay Nedim Anbar'ın Japon mutfağının ana yemeği suşinin hammaddesi orkinosla tanışmasıyla Akua Group’un da temelleri atıldı.

CEZAYİR’E KARŞI 70 MİLYON EURO’LUK DAVAYI KAZANDI

Türkiye’ye döndüğünde orkinos yetiştirme kararı alan Anbar, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinde iken kendi isteğiyle emekli oldu. Ardından 2002’de ortakları ile Akua-Dem’i kuran Anbar, ve Kocaman Balıkçılık, Mamuli Balıkçılık ve Denizer ailesi ile Akua Group’un temellerini atar. Akua, Japonya başta olmak üzere, Çin, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerine orkinos ihraç etmeye başladı. 2007 yılında Türkiye’deki mevzuatların ağırlığı nedeniyle rotayı İtalya’ya çeviren Akua Group’un Napoli’de orkinos besiciliği üzerine yaptığı yatırım, yurt dışındaki ilk Türk balık çiftliği oldu. Ardından Yunanistan, Fas gibi ülkelere yönelen Akua Group’un son açıklanan verilere göre günlük bin 600 ton kapasitesi bulunuyor. 2017’de 500 ton civarında ihracat yapan şirket, Libya ve Cezayir’de de orkinos avcılığı üzerine yatırımlar yapar. 2018’de Cezayir’de tamamlanan bir mahkeme süreci ile gündeme gelen şirketin teknelerine Cezayir Denizcilik Bakanlığı tüm izinleri olmasına rağmen Akua Group’un personeline 6’şar yıl hapis cezası ve 70 milyon Euro para cezası kesmişti. 9 yıl süren dava 2018’de sonuçlandı ve Türk şirket, davayı kazandı.

8 ŞİRKETİ, 11 TESİSİ BULUNUYOR

Akua Group’tan hisse almaya hazırlanan Sagun Group ise sektörün en fazla tanınan şirketleri arasında yer alıyor. 2002 yılında Türkiye’nin ilk Orkinos Çiftliğini Antalya’da kuran ve Japonya’ya ihracata başlayan Sagun’un bünyesinde 8 farklı şirket bulunuyor. Türkiye'nin farklı noktalarında bulunan 11 üretim tesisinde 3 bin çeşit deniz ürünü üreten firma, 35 ülkeye ihracat yapıyor.