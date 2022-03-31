Sahadaki pratikle akademik bilgi Kartepe Zirvesi’nde buluştu

Türkiye’nin en büyük şehircilik buluşması olan ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi, geçtiğimiz hafta “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” temasıyla Türkiye’nin ve dünyanın uzman fikirlerini bir araya getirdi. Şehre dair her şeyin konuşulduğu zirvenin, akıllara kazındığı, dünyada ve Türkiye’de adından bahsettirdiği bir aşikâr.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle geleneksel olarak düzenlenen Kartepe Zirvesi, 25 farklı ülkeden, 350 entelektüel, akademisyen, ekonomist, kent bilimcisinin katılımıyla gerçekleşti. 26 oturumun, 15 panelin yapıldığı zirvede, pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alındı. Saha pratiği ile akademik bilginin bir araya gelmesinin şehircilik alanına ciddi katkı sağlayacağı kanısındayım.

Dünya iklim değişikliğine yönelirken iklim değişikliğinin getirdiği afetleri ve hastalıkları daha çok hissetmeye başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu zirve ile birlikte yaşamımızın 10 yılında bizleri nelerin beklediğini ve bu yaşadığımız olaylar karşısında ne tür önlemler almamız gerektiğini gerçekleştirdiği oturumlarla bir kez daha gözler önüne serdi. Kartepe Zirvesi’nin ilk gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın yaptıkları açıklamalar ile depremlerden iklim değişikliğine, salgın hastalıklardan uluslararası ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmelere, küresel ticarette yaşanan kısıtlamalardan savaş ve çatışmalara kadar her alanda ilişkilerin kırılgan olduğu tarihi bir dönemden geçildiğinin altını çizdiler.

Zirvede şehirlerin yeşil dönüşüme adapte olması gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, 2030 yılında mega şehir sayısının 41'e çıkacağını, orta ölçekli şehir sayısının ise 558'e çıkacağını söyledi. Bu öngörü yakın zamanda Türkiye’de iklim değişikliği, yeşil dönüşüm ile beraber göçlerinde artacağını gösteriyor. Sanayinin kalbi olan Kocaeli içinde müjdeyi veren kurum, Marmara denizini etkisi altına alan ‘müsilaj’ın (deniz salyası) temizlenmesi konusunda önemli bir adım atarak İzmit Körfezi’nde biriken dip çamurunun temizliğinin yapılacağını söyledi. 21. yüzyılın dirençli şehirler için önemli olacağını söyleyen Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder ise günümüzde milyonlarca insanın temiz suya ulaşmasında zorluk yaşadığını, emisyonların azaltılması ve iklim değişikliği mücadelesi için el ele çalışmamız gerektiğinin altını çizdi. Zirvenin son gününde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı “Sanayiyi verimli topraklara değil de verim alamadığımız toprakları ayırırsak gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakırız ” dedi.

Umarım hocamızın sözünü tutarız da bundan sonra verimli topraklarımızın üzerine fabrikalar kurmayız. Bence, zirveden çıkan en önemli sonuç ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ında belirtiği gibi birlikte hareket etmediğimiz sürece ne pandemiyi durdurabiliriz ne denizdeki müsilajı ne de küresel ısınmayı. Takdire şayan zirvenin mimarları olan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ve ekibini kutluyorum. Umarım zaman kaybetmeden zirvede alınan kararlar ve anlatılanlar biran önce uygulamaya geçer.