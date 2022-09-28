Sahibi olduğu TIR’larla iş yürümedi, şimdi 3 bin TIR’lık filoya iş yaptırıyor

BABASI Mustafa Soycan 1998 yılında vefat ettiğinde Yılmaz Soycan 22 yaşındaydı. Babasının kurucuları arasında yer aldığı aile şirketi Çağ Lojistik, 1998 krizine borçlu yakalanmıştı. Yılmaz Soycan, işin başına geçer geçmez karşısında alacaklı 5 banka, 2 de tefeci buldu.

Borç sorununu çözmek için kolları sıvarken dedesi Mehmet Soycan’ın aile işini ilk kurduğu yıllara uzandı:

- Mehmet Soycan, 7 ortağı ile birlikte 1952 yılında bir TIR satın alıp işe girişti. Bu, Çağ Lojistik’in temellerini atan adım oldu. 1970 yılında şirket günlük 3 bin ton petrol taşımacılığı yapar noktaya ulaştı.

1976 doğumlu Yılmaz Soycan, 1984 yılından itibaren babası Mustafa Soycan’ın İstanbul’da yeni bir oluşum başlattığını irdeledi:

- Çağ Lojistik, 1984 yılından itibaren uluslararası taşımacılığa da girdi.

Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanlığını yürüten Yılmaz Soycan’la geçenlerde Hakan Güldağ ile birlikte buluştuk, öyküsünü dinledik:

- Babamın vefatı sonrası işleri devralınca önce borç konusunu çözmekle uğraştım. 2000 yılında tüm ortakların hisselerini devraldım.

İşleri ilk devraldığı dönemde kendi TIR filosunu kurma adımları attığını kaydetti:

- 1 TIR ile başladım. Sonra TIR’ların sayısını biraz artırdım. Baktım beceremiyorum. Filo sahibi olmaktan vazgeçtim, TIR’ları sattım.

Şirketin 2021’de ulaştığı noktayı paylaştı:

- Türkiye, Bulgaristan ve Ukrayna ofislerimizle birlikte çok uluslu büyük üreticilere, KOBİ’lere, ulusal ve bölgesel şirketlere Avusturya’dan Kazakistan’a kadar bir coğrafyada 3 binin üzerinde TIR ve 450 tedarikçiyle hizmet veriyoruz.

3 bini aşkın TIR ile neyi kastettiğini açtı:

- TIR’ların hiçbirinin sahibi değiliz. Ancak 500 dolayında şirketin sahibi olduğu 3 bini aşkın TIR’a iş yönlendiriyoruz. Bir anlamda 3 bin TIR’lık filoyu yönetiyor gibiyim.

Deniz ve hava taşımacılığında olmadıklarını vurguladı:

- Uluslararası demiryolu ve karayolu taşımacılığında yıllık ortalama 150 bin ton ve 10 bin TIR’dan fazla yükleme yapan bir şirket konumundayız.

Ukrayna-Romanya sınırından Türkiye’ye demiryolu taşımacılığı yaptıklarını örnek verdi:

- Demiryolunda frekans alıp, vagonları geçtiğimiz ülkelerden kiralıyoruz. TC bayraklı taşıma yapıyoruz.

Müşterilerinin çoğunun yurt dışından olduğunu bildirdi:

- Örneğin Çekya’dan Moğolistan’a taşıma yapıyoruz.

Grubun faaliyet alanını lojistikle sınırlamadığının altını çizip diğer şirketlerini de anlattı:

2014 yılında Sem Tarım ve Hayvancılık’ı kurduk.

İşlenmiş ağaç ürünleri ve ağaç işleme makinalarını AB, Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki büyük tüketicilere tedarik eden Sarpedon Türkiye’yi 2015’te hayata geçirdik.

Sarpedon Belarus 2017’de, Sarpedon İngiltere ve Sarpedon US 2021’de devreye girdi.

Ticari araç ve ekipman alanında öncü otomotiv firmalarının ürünlerini Doğu Avrupa pazarına ulaştıran Zeynela Motorlu Taşıtlar’ın Belarus ofisini 2019’da, Ukrayna ve Türkiye ofislerini de 2020’de kurduk.

Zeynala Motorlu Taşıtlar’da Koluman Grubu’yla çok iyi yürüyen ortaklığımız söz konusu.

Şirketlerin ciro verilerini ortaya koydu:

- Çağ Lojistik geçen yıl 550 milyon lira, Sarpedon 100 milyon lira, Zeynela 65 milyon lira ciro yaptı. Soycan Şirketler Grubu olarak 2021’de yüzde 30 büyüdük ve toplam 715 milyon lira ciroya ulaştık. Bu yıl yüzde 20 büyüme öngörüyoruz.

Yılmaz Soycan, 1998 yılında, 22 yaşındayken 5 banka, 2 tefeciye borçlarıyla devraldığı Çağ Lojistik’le yola çıkıp, 24 yılda cirosu 1 milyar liraya yaklaşan Soycan Şirketler Grubu’na ulaştı…

Soycan’ın verdiği mesajlar, grubun çıtasının daha da yükseleceğini gösteriyor…

Türkiye-Belarus Ticaret hacmi 1.5 milyar doları bulur

SOYCAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, 2015-2017 döneminde Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2017-2019 döneminde de Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkan Yardımcısı oldu. Soycan, 2020 yılında Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanlığına seçildi.

Soycan, Türkiye-Belarus dış ticaret hacminin 1.1 milyar dolar olduğunu belirtti:

- İkili ticaret hacmini 1.5 milyar dolara çıkarma hedefi var. 2023’te 1.5 milyar doları yakalayabileceğimize inanıyorum.

Söz konusu ticaret hacminin yüzde 65’inin Türkiye’nin Belarus’a ihracatının oluşturduğunu vurguladı:

- Sahip olduğu potansiyele rağmen Belarus Türk özel sektörü tarafından yeteri kadar tanınmıyor. O nedenle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği arzu edilen seviyenin çok altında bulunuyor.

Kırsal kalkınma yolunda ‘Mor Reyhan’a sarılıyor

TUNA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Tuna ile İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen “Malatya Günleri” etkinliğinde Arapgir standında ilçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile sohbet ettik.

Cömertoğlu, bir taraftan “Köhnü Üzümü” ikram ederken, diğer yandan “Mor Reyhan” çayı hazırlattı:

- Mor Reyhan, Türkiye bitki çeşitliliği kategorisinde coğrafi işaret belgesi alan ilk ürün oldu. Mor Reyhan, 2010 yılından itibaren Arapgir Belediyesi’nin kırsal kalkınma modelinin bir parçası olarak öne çıktı.

2015’ten buyana sözleşmeli ekim yaptırdıklarını bildirdi:

- Üreticilerden aldığımız ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme çalışmalarımız devam ediyor. Yılda 4-5 kez Mor Reyhan hasadı yapabiliyoruz.

Mor Reyhan üretimi üzerinde titizlikle durduklarını kaydetti:

- Mor Reyhan verimi giderek artıyor. Bilinçli tarımla bitkinin aroma değerleri yükseliyor. COVID-19 süreci Mor Reyhan tüketimini artırdı. Yurt dışından da talep gelmeye başladı.