Sahibinden satılık vatan

ABD Başka­nı Trump’ın Grönland’ı ve diğer bazı toprak alanla­rını satın alma fik­rini gündeme getir­mesi karikatürize edilmiş bir impa­ratorluk hevesinin uzantıları gibi gö­rünse de bu talep ilk değil ve üste­lik irrasyonel de değil. İlk anda Trump’ın Nobel ödülüne ya da Papalık koltuğuna talip olması gibi bir şey olarak görülse de du­rum ciddi. Üstelik NATO üyesi ülkelerin gönderdiği 1-2 sembo­lik askerin yarattığı çaresizliğin yıkıcı görüntüsünü de yok ede­miyor. Sadece coğrafyalar ve sı­nırlar değişmiyor; Soğuk Savaş sonrası kurulan uluslararası ku­rumlar, sistemler, ön kabuller ve değerler sistemi de çözülüyor.

Artık egemen devletlerin do­kunulmaz sınırlarının karşılık­lı kabulü diye bir olgu geçerli de­ğil. Bir başka devletin yani Vene­zuela’nın kendi topraklarından devlet başkanları kaçırılabiliyor; bir başka ülkenin yani Ukray­na’nın işgal edilmiş toprakları neredeyse bir savaş ganimeti gi­bi pazarlıkla (toprağın sahibinin izni olmadan) Rusya’ya devre­dilmesi normalleşiyor; Gazze’de milyarların gözü önünde işlenen bir soykırımın faili, İsrail başba­kanı olarak ABD ya da Yunanis­tan’da hiçbir şey olmamış gibi uluslararası antlaşmalar yapabi­lip diplomatik kabul görebiliyor vs. Artık uluslararası ortamda şa­şırtıcı hiçbir durum yok.

Esasen egemen devletlerin karşılıklı birbirinin sınırına say­gılı olması prensibi 1648 Vest­falya’dan bu yana geçerli. Ne za­man bu prensipler ortadan kalkı­yor derseniz, savaş zamanlarında diyoruz; diyorduk. Zira bir top­rak parçasının sahibinin isteği ya da onayı olmadan el değiştir­mesi ya bir savaşın öncesinde ve onun nedeni olarak söz konusu olabilir diye düşünürdük. Oysa tarihe bakıldığında evlilikler, çe­yiz ve hediye olarak, pazarlık so­nucu veya satılarak gönüllü bir biçimde toprak değişimlerinin varlığı eski dönemlerde kalsa da hep vardı. Bizim içinde yaşadığı­mız dönemlerde bunun pek gö­rülmemiş olması siyaseten inşa edilmiş değerler sitemiyle alaka­lı bir durumdu. Değerler değişin­ce de alışmadığımız şeylere ta­nıklık etmek sıradan hale gelmiş durumda. Şimdilerde sıra Grön­land’da.

Trump’ın toprak sevgisi

Trump’ın kişisel üslubu her­kese sevimsiz gelse de söyledi­ği net: Grönland toprağı jeopoli­tik ve stratejik açıdan çok değer­li ve oraya hasbelkader(!) birkaç yüz yıl önce yerleşmiş insanla­rın sahipliği nedeniyle koruma­sız ve işlevsiz bırakılamaz. Bu tip topraklar ona hak ettiği de­ğeri verecek, ondan verim alabi­lecek ve onu koruyabilecek dev­letlerin elinde olmalı diye düşü­nüyor. Samimiyetle, bu konuya diğerlerinin neden itiraz ettiğini de bence anlamıyor. Çünkü Ame­rikalılar açısından toprak ile dev­let ilişkisi kutsal bir aidiyetten ziyade stratejik bir imkân, sahip ile mülk arasında fayda maliyet dengesi ile kurgulanmış bir olgu. Toprak alınıp satılabilir bir me­ta. Kaldı ki, Trump yeni bir fikir ortaya atmıyor; sadece Amerikan siyasal hafızasında zaten var olan bir yaklaşımı, alışılmış filtrele­ri devre dışı bırakarak dillendi­riyor.

Günümüzde “Amerikan va­tanı” olarak kabul edilen çoğu toprak alanının geçmişine ba­kıldığında, önemli bir bölümü­nün fiilen satın alma yoluyla el­de edildiği görmek mümkün. Ör­neğin 1803’te Fransa’dan alınan Louisiana bölgesi, yeni kurulmuş ABD’nin yüzölçümünü neredey­se iki katına çıkarmıştı. 1867’de Rusya’dan satın alınan Alas­ka’nın 7,2 milyon dolarlık edi­nimi ise dönemin kamuoyunda eleştiriler almış hatta “Seward’ın Çılgınlığı” diye alay konusu ol­muştu. Oysa o dönemin insanla­rı “Kutup Ayısı bahçesine mi ih­tiyacımız var” diye bu satın al­mayı protesto ederken bir derin akıl, satın alma yoluyla bir vatan inşa etmekteydi. Aradan geçen yıllar Alaska’nın enerji, savunma ve Arktik jeopolitiği açısından ne anlama geldiğini fazlasıyla gös­terdi.

1898’de İspanya’dan alınan Porto Riko, Guam ve Filipinler; 1917’de Danimarka’dan satın alı­nan Virgin Adaları aynı zihniye­tin ürünü. Grönland da yeni de­ğil. Zira 1946’da Truman yöne­timi, Grönland’ı Danimarka’dan satın almak için resmi girişimde bulunmuştu. Grönland, o dönem­de Sovyetler Birliği’ne karşı bir erken uyarı merkezi olacaktı. Sa­tın alma gerçekleşmese de ABD, askeri varlığıyla fiilen adaya yer­leşmeyi başardı. Mülkiyet edini­lemese de kontrol sağlanmıştı.

Trump’ın bugünkü Grönland çıkışı ise toprağın artık mülkiye­te dönüşmesi gerektiğini göste­ren filtresiz bir talep. “Orası ba­na lazım, bana vereceksin” mea­linden diplomatik talep paketine sokulmuş bir ultimatom. İsteye­nin bir yüzü kara!

Bize çok garip gelen bu yaklaşı­mın bazılarında aynı etkiyi uyan­dırmamasının bazı tarihsel se­bepleri var. Bizim buralarda va­tan, satılık değil, kaybedildiğinde yas tutulan candan can giden bir değerdir. Siyasal düzen insan ile toprağı organik bir bütün haline sokmuştur. Batı sisteminde ise vatan, şartlara göre el değiştire­bilen, ekonomik sistemin parçası olan bir mülk olarak görülür. Ai­diyet değil, mülkiyet esastır.

‘Asya Tipi Üretim Tarzı’nda toprak bireyin özel mülkü değil, siyasi ve ekonomik düzenin işle­yişinin bir parçasıdır. Feodalite­den farklı olarak bölünebilir, dev­redilebilir, miras bırakılabilir ve pazarlığa açılabilir bir unsur de­ğildir. Kısaca Batı düşüncesin­de vatan, çoğu zaman hukuki ve stratejik bir tanımken, Doğu’nun anlayışında daha ziyade aidiyetin varoluşsal bir parçası olarak algı­lanır.

Tam da bu nedenle Trump’ın sözleri, Batı’da inşa edilmiş olan sistemik işleyişi ve uluslararası kurumları yıkıcı, revizyonist bir talebe karşı duyulan öfkeyi yan­sıtırken, Doğu tarafında ise par­çalanma bölünme kaygısını te­tikliyor.