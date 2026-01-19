Sahibinden satılık vatan
ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ve diğer bazı toprak alanlarını satın alma fikrini gündeme getirmesi karikatürize edilmiş bir imparatorluk hevesinin uzantıları gibi görünse de bu talep ilk değil ve üstelik irrasyonel de değil. İlk anda Trump’ın Nobel ödülüne ya da Papalık koltuğuna talip olması gibi bir şey olarak görülse de durum ciddi. Üstelik NATO üyesi ülkelerin gönderdiği 1-2 sembolik askerin yarattığı çaresizliğin yıkıcı görüntüsünü de yok edemiyor. Sadece coğrafyalar ve sınırlar değişmiyor; Soğuk Savaş sonrası kurulan uluslararası kurumlar, sistemler, ön kabuller ve değerler sistemi de çözülüyor.
Artık egemen devletlerin dokunulmaz sınırlarının karşılıklı kabulü diye bir olgu geçerli değil. Bir başka devletin yani Venezuela’nın kendi topraklarından devlet başkanları kaçırılabiliyor; bir başka ülkenin yani Ukrayna’nın işgal edilmiş toprakları neredeyse bir savaş ganimeti gibi pazarlıkla (toprağın sahibinin izni olmadan) Rusya’ya devredilmesi normalleşiyor; Gazze’de milyarların gözü önünde işlenen bir soykırımın faili, İsrail başbakanı olarak ABD ya da Yunanistan’da hiçbir şey olmamış gibi uluslararası antlaşmalar yapabilip diplomatik kabul görebiliyor vs. Artık uluslararası ortamda şaşırtıcı hiçbir durum yok.
Esasen egemen devletlerin karşılıklı birbirinin sınırına saygılı olması prensibi 1648 Vestfalya’dan bu yana geçerli. Ne zaman bu prensipler ortadan kalkıyor derseniz, savaş zamanlarında diyoruz; diyorduk. Zira bir toprak parçasının sahibinin isteği ya da onayı olmadan el değiştirmesi ya bir savaşın öncesinde ve onun nedeni olarak söz konusu olabilir diye düşünürdük. Oysa tarihe bakıldığında evlilikler, çeyiz ve hediye olarak, pazarlık sonucu veya satılarak gönüllü bir biçimde toprak değişimlerinin varlığı eski dönemlerde kalsa da hep vardı. Bizim içinde yaşadığımız dönemlerde bunun pek görülmemiş olması siyaseten inşa edilmiş değerler sitemiyle alakalı bir durumdu. Değerler değişince de alışmadığımız şeylere tanıklık etmek sıradan hale gelmiş durumda. Şimdilerde sıra Grönland’da.
Trump’ın toprak sevgisi
Trump’ın kişisel üslubu herkese sevimsiz gelse de söylediği net: Grönland toprağı jeopolitik ve stratejik açıdan çok değerli ve oraya hasbelkader(!) birkaç yüz yıl önce yerleşmiş insanların sahipliği nedeniyle korumasız ve işlevsiz bırakılamaz. Bu tip topraklar ona hak ettiği değeri verecek, ondan verim alabilecek ve onu koruyabilecek devletlerin elinde olmalı diye düşünüyor. Samimiyetle, bu konuya diğerlerinin neden itiraz ettiğini de bence anlamıyor. Çünkü Amerikalılar açısından toprak ile devlet ilişkisi kutsal bir aidiyetten ziyade stratejik bir imkân, sahip ile mülk arasında fayda maliyet dengesi ile kurgulanmış bir olgu. Toprak alınıp satılabilir bir meta. Kaldı ki, Trump yeni bir fikir ortaya atmıyor; sadece Amerikan siyasal hafızasında zaten var olan bir yaklaşımı, alışılmış filtreleri devre dışı bırakarak dillendiriyor.
Günümüzde “Amerikan vatanı” olarak kabul edilen çoğu toprak alanının geçmişine bakıldığında, önemli bir bölümünün fiilen satın alma yoluyla elde edildiği görmek mümkün. Örneğin 1803’te Fransa’dan alınan Louisiana bölgesi, yeni kurulmuş ABD’nin yüzölçümünü neredeyse iki katına çıkarmıştı. 1867’de Rusya’dan satın alınan Alaska’nın 7,2 milyon dolarlık edinimi ise dönemin kamuoyunda eleştiriler almış hatta “Seward’ın Çılgınlığı” diye alay konusu olmuştu. Oysa o dönemin insanları “Kutup Ayısı bahçesine mi ihtiyacımız var” diye bu satın almayı protesto ederken bir derin akıl, satın alma yoluyla bir vatan inşa etmekteydi. Aradan geçen yıllar Alaska’nın enerji, savunma ve Arktik jeopolitiği açısından ne anlama geldiğini fazlasıyla gösterdi.
1898’de İspanya’dan alınan Porto Riko, Guam ve Filipinler; 1917’de Danimarka’dan satın alınan Virgin Adaları aynı zihniyetin ürünü. Grönland da yeni değil. Zira 1946’da Truman yönetimi, Grönland’ı Danimarka’dan satın almak için resmi girişimde bulunmuştu. Grönland, o dönemde Sovyetler Birliği’ne karşı bir erken uyarı merkezi olacaktı. Satın alma gerçekleşmese de ABD, askeri varlığıyla fiilen adaya yerleşmeyi başardı. Mülkiyet edinilemese de kontrol sağlanmıştı.
Trump’ın bugünkü Grönland çıkışı ise toprağın artık mülkiyete dönüşmesi gerektiğini gösteren filtresiz bir talep. “Orası bana lazım, bana vereceksin” mealinden diplomatik talep paketine sokulmuş bir ultimatom. İsteyenin bir yüzü kara!
Bize çok garip gelen bu yaklaşımın bazılarında aynı etkiyi uyandırmamasının bazı tarihsel sebepleri var. Bizim buralarda vatan, satılık değil, kaybedildiğinde yas tutulan candan can giden bir değerdir. Siyasal düzen insan ile toprağı organik bir bütün haline sokmuştur. Batı sisteminde ise vatan, şartlara göre el değiştirebilen, ekonomik sistemin parçası olan bir mülk olarak görülür. Aidiyet değil, mülkiyet esastır.
‘Asya Tipi Üretim Tarzı’nda toprak bireyin özel mülkü değil, siyasi ve ekonomik düzenin işleyişinin bir parçasıdır. Feodaliteden farklı olarak bölünebilir, devredilebilir, miras bırakılabilir ve pazarlığa açılabilir bir unsur değildir. Kısaca Batı düşüncesinde vatan, çoğu zaman hukuki ve stratejik bir tanımken, Doğu’nun anlayışında daha ziyade aidiyetin varoluşsal bir parçası olarak algılanır.
Tam da bu nedenle Trump’ın sözleri, Batı’da inşa edilmiş olan sistemik işleyişi ve uluslararası kurumları yıkıcı, revizyonist bir talebe karşı duyulan öfkeyi yansıtırken, Doğu tarafında ise parçalanma bölünme kaygısını tetikliyor.
