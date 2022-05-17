Sahne “Işıldayan Kadınlar”ın

Hayatın her alanında emeğiyle, yaptıklarıyla tutunmayı başaran kadınların ön plana çıkması, başarmak için elinden geleni yapan kadınların seslerini duyurmasına her zamandan daha da fazla ihtiyacımız var. Oggusto’nun kurucusu Özlem Güsar, önümüzdeki günlerde bu anlamda önemli bir konferansı hayata geçiriyor. Üreten ve güç veren kadınları çok daha fazla kişiye ilham vermesi için Işıldayanlar Konferansı’nda bir araya getirecek Özlem Güsar ile Işıldayanlar Konferansı’nı konuştuk:

Genç nesillere ışık saçmak için yola çıktık

“Hayatım boyunca üreterek devam etmeye, güzel sinerjiler yaratıp güzel işleri desteklemeye her zaman inandım ve hep bu anlamda çalıştım. Işıldayanlar Konferansı’nın çıkışı sürpriz olsa da aslında bu noktadan geliyor diyebilirim. She’s Mercedes projesi sayesinde tanışıp birlikte çalıştığım, harika kadınlarla bir WhatsApp grubumuz var. Grupta artan kadına şiddet, eşitsizlikler, kadının neredeyse yok sayılmasını konuşurken beklenmedik bir konu ve sektörde kadının görünmez olduğu bir durumla karşılaşınca fikir doğdu. ‘Konferans yapalım’ ‘gücümüzü ortaya koyalım’ ‘Özlem sen başlat biz arkandayız’ cümlelerinin ardından yola koyulduk. Süreç boyunca Jules Verne, Ünite Edelman ve 360 Media gibi kendi sektörünün çok iyi isimleri çözüm ortaklarımız oldu. Umuyorum ki sonuç da çok güzel olacak ve hayatımızı ışıldatan, yolumuzu aydınlatan, ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz yıldız kadınların hikayesinin başrolde olacağı bu konferans birçok kişiye ışılışıldamak için ilham verecek.

“Genç kızların önündeki en büyük eksikliklerden biri idol kadın eksikliği

“Ülke olarak her alanda çok başarılı isimlerimiz var. Ama baktığımızda bu isimlerin arasında kadınlarımızı çok az ön planda görüyoruz. Oysa işini hakkıyla yapan, çok çabalamış, hak ettiği yere gelmek için uzun uğraşlar vermiş, tüm imkansızlıklara rağmen cesur olmayı başarmış, mücadele etmeyi hiç bırakmamış kadınlarımız var. Yazar Bekir Ağırdır’ın ‘Bu ülkede genç kızların önündeki en büyük eksikliklerden biri idol kadın eksikliğidir’ sözü aslında durumu özetliyor ve bu söz konferansta da çıkış amacımız oluyor. Işıldıyanlar Konferansı’nda bugüne kadar yaptıkları, bakış açısı veya sadece varlığıyla bile çevresini aydınlatan, ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz yıldız kadınların hikayesi başrolde olacak. Kadınlara uygulanan negatif ayrımcılığın son bulması, engellerin yok olması ve umut vermek için sahnede olacağız."

Birbirimize destek vermenin gücünü göstereceğiz

Türkiye’nin güçlü kadınları arasında gösterilen, senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Lancome’un marka elçisi olmayı başaran ilk Türk olan Hazal Kaya, dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan ve İngiltere’de ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alan ilk Türk kadını olan Nurten Akkuş, başarılarıyla bizi gururlandıran Türk Milli Voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Nevruz Köyü Kadınları ve onlarla Anadolu Tekstil Ağı’nı oluşturmak için çalışan sanatçı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusu Prof. Dr. Sinan Canan, SenDeGel Yönetim Kurulu Başkanı ve sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil Işıldıyanlar Konferansı’nda olacak. Umuyorum ki cinsiyet ayrımı olmadan, birbirimize destek vermenin gücünü gösterip birlikte ışıldamak konusunda ilham vereceğiz. Sonuç olarak hem toplum, sanat ve spora değer katan duayenleri ve ilham veren hikayeleri olan genç isimleri bir araya getirdik. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Sosyal Ben Vakfı ve Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech) stratejik ortaklığıyla Işıldayanlar Konferansı’nı oluşturduk.”

Hep birlikte ışıldamaya hazırız

“24 Mayıs’ta Zorlu PSM sahnesinde olacağız. Işıldayanlar Konferansı, çok daha geniş kitlenin ulaşabilmesi ve kadınlarımızın çok daha fazla kişiye ilham olabilmesi için www. isildayanlarkonferansi.com üzerinden ücretsiz canlı olarak izlenebilecek. Umuyorum ki kadının gücü, başarısı, yapabilecekleri konusunda ilham olacağız. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: bu konferansı izleyen bir genç kız bile eğer ‘ben de yapabilirim’ diye düşünürse amacıma ulaşmış olacağım.”

Karbon nötr bir konferans

“Işıldayanlar Konferansı’nın karbon salımı Carbon Hints Danışmanlık şirketi tarafından hesaplanacak ve karşılığında WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği’ne bağışta bulunulacak. Bildiğiniz üzere, teknoloji toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çok önemli sektörlerden biri. Cinsiyetler arasındaki uçurumu çok hızlı kapamak mümkün. Bu nedenle; Işıldayanlar Konferansı ve Teknolojide Kadın Derneği işbirliği ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamak amacıyla; 20 kadına, bir ay süreyle, Robotik Otomaston Süreci ve Soft Skills eğitimleri organize edilecek ve dijital sertifika verilecek. Gönülden inanıyorum ki ışıldayan kadınların hikayeleri arttıkça, eşitlik sağlandıkça, cinsiyet fark etmeden güçlendikçe çok daha güzel bir dünya yaratacağız. Başardıklarıyla imkansızın olmadığını gösteren, pozitif hikayeleri olan, ustalaşmada cinsiyet olmadığını kanıtlayan kadınlarla yaşamın birlikte güzelleşeceğinin altını bir kez daha çizeceğiz.”