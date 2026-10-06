Sahne sigortanın
Geçtiğimiz hafta “OVP’den COP31’e: Sigorta Artık Kenarda Değil” demiştim.
Bu hafta sahne sigortanın; 5–11 Ekim, 15. Sigorta Haftası.
Bu yıl Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) teması “Hava-Toprak-Su-Ateş. Dört Element. Tek Güvence.”
Hep koruma açığından, iklim risklerinden, afetlerden, sigortaya erişimden, dayanıklılıktan, geleceğin finansmanından bahsediyoruz.
Peki, bunların toplumdaki karşılığı nasıl yaratılacak?
Sigorta Haftası; şirketlerden acentelere, brokerlerden eksperlere, risk yöneticilerinden teknoloji şirketlerine, akademiden kamuya ve sivil topluma kadar bütün ekosistemin bilgiyi paylaşması ve geleceği konuşması için önemli bir fırsat.
Sigortacılıktaki dönüşüm ekosistemin farklı oyuncularının dayanışmasıyla mümkün… Dijitalleşme, insurtech ve yapay zekâ alanındaki başarılı modeller ödüllendirilirken, uluslararası uzmanlar parametrik sigortalar, katastrofik modelleme, ILS ve alternatif risk transferi gibi sofistike çözümleri sektör profesyonelleriyle paylaşıyor. Kentsel dönüşümden mobilitenin geleceğine sigortanın dönüşümdeki rolü konuşuluyor. Kadınların sigorta sektöründeki temsili de haftanın gündemlerinden. TSB’nin makale yarışması gençleri düşünmeye, araştırmaya ve yazmaya teşvik ederken, çocuklarla yapılan çalışmalar sigorta ve risk farkındalığını küçük yaşlara taşıyor. Üstelik etkinlikler İstanbul’la sınırlı kalmayıp Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yapılıyor.
Çünkü 7’den 70’e sigorta okuryazarlığına ihtiyacımız var. Koruma açığını kapatmak için önce farkındalık açığını kapatmamız gerekiyor. Çünkü düşük sigortalılık toplumsal bir mesele, bir risk gerçekleştiğinde zarar hane halkının, şirketlerin, finans kuruluşlarının ve kamunun üzerinde kalıyor. Büyük afetlerde ise ekonomik toparlanmanın hızından yatırımlara ve kamu kaynaklarına kadar uzanan bir meseleye dönüşüyor.
Koruma açığı aslında riskin kim tarafından finanse edileceği meselesi.
Bir çocuğun risk ve dayanışma kavramlarıyla tanışmasından bir yetişkinin poliçesinin neyi koruduğunu bilmesine; bir şirketin sigortayı yıllık satın alma işi değil, risk yönetiminin ve bilanço dayanıklılığının bir parçası olarak görmesine kadar uzanan uzun bir yol bu.
FERMA Konferansı
Sigorta Haftası başlarken güzel bir tesadüfle, Avrupa’nın risk yönetimi derneklerini buluşturan FERMA Forum. “Widening the Lens: From Risk Insight to Strategic Foresight.” Yani merceği genişletmek; risk bilgisinden stratejik öngörüye geçmek. Temasıyla da 4–6 Ekim’de Rotterdam’da başlıyor Riskleri ayrı kutulara koyup “bu siberin, bu yangının, bu politik riskin konusu” diyerek yönetebildiğimiz dünya geride kaldı. Riskin kendisi silo tanımıyorsa risk yönetimi neden tanısın?
Avrupa’nın olgun risk yönetimi kültüründen öğreneceğimiz çok şey var. Ama bizim de önemli bir tecrübemiz var. Türkiye’de risk yöneticiliği biraz da olağan dışının olağan olduğu bir ortamda risk yönetmeyi öğrenmek demek. Bu ortamın kazandırdığı en değerli kaslardan biri de belirsizlik karşısında donup kalmamak yani çeviklik… FERMA’ya katılan risk yöneticilerimiz bilgileri ve duruşlarıyla ülkemizi başarıyla temsil ediyor.
Geleceği finanse etmek, geleceğe güvenmek
Ferma ve 15. Sigorta Haftası’nda konuşulanlar sigortanın geleceğin finansmanındaki önemini vurguluyor Bir hafta sigorta konuşarak sigortalılık oranını değiştiremeyiz. Ama anlatmadan, dinlemeden, merak uyandırmadan ve bilgiyi paylaşmadan da değiştiremeyiz. Dışarıdan bakıldığında Sigorta Haftası, sektörün kendi içinde toplanıp konuştuğu bir dizi etkinlik gibi görünebilir. Oysa paylaşılan her bilginin su dalgası etkisi var.
Bir konferansta öğrenilen yeni bir risk modeli şirkete, bir panelde konuşulan fikir müşteriye ya da yatırım kararına taşınıyor. Akademisyen öğrencisine, acente müşterisine, risk yöneticisi şirketine aktarıyor. Çocuklarla bugün yapılan bir çalışma ise belki yıllar sonra sigortaya bakışı değiştirecek.
Bu hafta sahne sigortanın.
Asıl etki, o salonlarda kaç kişinin olduğu değil, paylaşılan bilginin kaç kişiye dokunduğuyla ölçülecek.
Merceği genişletme zamanı
|Borsa
|12.443,92
|1,42 %
|Dolar
|49,1399
|0,00 %
|Euro
|55,1380
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1221
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.566,25
|-0,19 %
|Altın (ONS)
|4.141,36
|0,02 %
|Brent
|99,4905
|-2,33 %