Geçtiğimiz hafta “OVP’den COP31’e: Si­gorta Artık Kenarda Değil” demiştim.

Bu hafta sahne sigortanın; 5–11 Ekim, 15. Sigorta Haftası.

Bu yıl Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) teması “Hava-Toprak-Su-Ateş. Dört Ele­ment. Tek Güvence.”

Hep koruma açığından, iklim risklerinden, afetlerden, sigortaya erişimden, dayanıklılık­tan, geleceğin finansmanından bahsediyoruz.

Peki, bunların toplumdaki karşılığı nasıl yaratılacak?

Sigorta Haftası; şirketlerden acentelere, brokerlerden eksperlere, risk yöneticilerin­den teknoloji şirketlerine, akademiden kamu­ya ve sivil topluma kadar bütün ekosistemin bilgiyi paylaşması ve geleceği konuşması için önemli bir fırsat.

Sigortacılıktaki dönüşüm ekosiste­min farklı oyuncularının dayanışmasıyla mümkün… Dijitalleşme, insurtech ve yapay zekâ alanındaki başarılı modeller ödüllendi­rilirken, uluslararası uzmanlar parametrik sigortalar, katastrofik modelleme, ILS ve al­ternatif risk transferi gibi sofistike çözümleri sektör profesyonelleriyle paylaşıyor. Kentsel dönüşümden mobilitenin geleceğine sigorta­nın dönüşümdeki rolü konuşuluyor. Kadınla­rın sigorta sektöründeki temsili de haftanın gündemlerinden. TSB’nin makale yarışması gençleri düşünmeye, araştırmaya ve yazma­ya teşvik ederken, çocuklarla yapılan çalış­malar sigorta ve risk farkındalığını küçük yaş­lara taşıyor. Üstelik etkinlikler İstanbul’la sı­nırlı kalmayıp Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yapılıyor.

Çünkü 7’den 70’e sigorta okuryazarlığı­na ihtiyacımız var. Koruma açığını kapat­mak için önce farkındalık açığını kapatmamız gerekiyor. Çünkü düşük sigortalılık toplumsal bir mesele, bir risk gerçekleştiğinde zarar ha­ne halkının, şirketlerin, finans kuruluşlarının ve kamunun üzerinde kalıyor. Büyük afetler­de ise ekonomik toparlanmanın hızından ya­tırımlara ve kamu kaynaklarına kadar uzanan bir meseleye dönüşüyor.

Koruma açığı aslında riskin kim tarafın­dan finanse edileceği meselesi.

Bir çocuğun risk ve dayanışma kavramla­rıyla tanışmasından bir yetişkinin poliçesinin neyi koruduğunu bilmesine; bir şirketin sigor­tayı yıllık satın alma işi değil, risk yönetiminin ve bilanço dayanıklılığının bir parçası olarak görmesine kadar uzanan uzun bir yol bu.

FERMA Konferansı

Sigorta Haftası başlarken güzel bir tesa­düfle, Avrupa’nın risk yönetimi derneklerini buluşturan FERMA Forum. “Widening the Lens: From Risk Insight to Strategic Fore­sight.” Yani merceği genişletmek; risk bil­gisinden stratejik öngörüye geçmek. Te­masıyla da 4–6 Ekim’de Rotterdam’da başlı­yor Riskleri ayrı kutulara koyup “bu siberin, bu yangının, bu politik riskin konusu” diyerek yönetebildiğimiz dünya geride kaldı. Riskin kendisi silo tanımıyorsa risk yönetimi ne­den tanısın?

Avrupa’nın olgun risk yönetimi kültürün­den öğreneceğimiz çok şey var. Ama bizim de önemli bir tecrübemiz var. Türkiye’de risk yöneticiliği biraz da olağan dışının olağan olduğu bir ortamda risk yönetmeyi öğren­mek demek. Bu ortamın kazandırdığı en de­ğerli kaslardan biri de belirsizlik karşısın­da donup kalmamak yani çeviklik… FER­MA’ya katılan risk yöneticilerimiz bilgileri ve duruşlarıyla ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Geleceği finanse etmek, geleceğe güvenmek

Ferma ve 15. Sigorta Haftası’nda konuşu­lanlar sigortanın geleceğin finansmanın­daki önemini vurguluyor Bir hafta sigor­ta konuşarak sigortalılık oranını değiştire­meyiz. Ama anlatmadan, dinlemeden, merak uyandırmadan ve bilgiyi paylaşmadan da de­ğiştiremeyiz. Dışarıdan bakıldığında Sigorta Haftası, sektörün kendi içinde toplanıp ko­nuştuğu bir dizi etkinlik gibi görünebilir. Oysa paylaşılan her bilginin su dalgası etkisi var.

Bir konferansta öğrenilen yeni bir risk mo­deli şirkete, bir panelde konuşulan fikir müş­teriye ya da yatırım kararına taşınıyor. Akade­misyen öğrencisine, acente müşterisine, risk yöneticisi şirketine aktarıyor. Çocuklarla bu­gün yapılan bir çalışma ise belki yıllar sonra sigortaya bakışı değiştirecek.

Bu hafta sahne sigortanın.

Asıl etki, o salonlarda kaç kişinin olduğu değil, paylaşılan bilginin kaç kişiye dokun­duğuyla ölçülecek.

Merceği genişletme zamanı