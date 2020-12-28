Sahte içki arz ve tüketimini yüksek vergi oranları artırıyor

Son aylarda sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerin artması ile Sayıştay Başkanlığı’nın sahte içki üretimindeki artış ve buna bağlı olarak vergi gelirlerindeki düşüşe ilişkin tespitleri üzerine konuyu gündemine alarak komisyon kuran CHP ‘Sahte İçki Raporu’nu tamamladı. Komisyon üyesi milletvekillerinin ölümlerin yaşandığı illere de giderek yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan 34 sayfalık raporda, sahte içki arz ve tüketiminin en önemli nedenini alkollü içeceklere son yıllarda yapılan zamlar ile içkilerden alınan yüksek vergilerin oluşturduğu tespiti yapıldı. Sahte içki tüketiminin kişisel tercihten çok bandrollü içkilerin yüksek fiyatlar nedeniyle satın alınamamasının bir sonucu olduğunun belirtildiği raporda, içki tüketimine ilişkin yasak ve ideolojik söylemlerin yaygınlaştığı bir ortamda sahte içkiye yönelimin de arttığı kaydedildi. “ÖTV, iktidar için 18 yılda en verimli vergi kalemi olmuştur” denilen raporda, 2010-2020 yıllarında sadece alkol ürünlerinden 91,2 milyar lira ÖTV tahsil edildiği, KDV dahil edildiğinde toplam verginin 107 milyar liraya ulaştığı kaydedildi. Raporda, sahte içki arz ve tüketiminin önüne geçilebilmesi için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

“Alkolden alınan başta ÖTV olmak üzere yüksek vergilerin makul seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Ancak bu ürünlerden alınan verginin hükûmetlerce bir ucu açık gelir kapısı olmaması adına vergilerin yine bağımlılık karşıtı amaçla sağlık gerekçesiyle kullanılması önem arz etmektedir. Alkol satış saatlerine ilişkin yasak esnetilmelidir. Öte yandan, salgın gibi alkol tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle alkollü içecek satan işletmelere yönelik fiili kapatma kararları alınmamalıdır. TEKEL bayilerine keyfi olarak uygulanan satış yasakları kaldırılmalıdır. Alkol satışı kısıtlamasına uyulmaması nedeniyle yüksek meblağlarda kesilen ceza tutarları makul seviyeye indirilmelidir. Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetim ve tedbirlerin artırılması ve metil alkol içeren içki satışı yapan kişi veya işletmelere etkili cezai işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Sosyal medyada yetkili olmayan kişi veya şirketlerin etil ve metil alkol satışına ilişkin denetimler yapılması ve bu kişi/şirketlerin alkol satışı yapması engellenmelidir. Alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmesi ve içki tüketiminin seküler bir yaşam tercihi olduğu göz önüne alınarak içki tüketen bireyler üzerinden politika yapmaktan vazgeçilmelidir.”

TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ

Yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim’den bu yana pandemi koşullarında yoğun bir gündemle çalışan TBMM, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi nin görüşmeleri dün gece tamamlayarak tatile girdi. Meclis çalışmalarına 26 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.