“Sahte işyeri” aracılığı ile veya “tanıdığın yanında çalışıyor gösterilip” sigortalı olmak…

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Yıllardır, “Çalışmıyorum ama sigortam ya­tıyor…”, “Çalışmıyorum ama sigortamı ödüyorum…” cümlelerini, sıklıkla duyuyoruz…

Hatta, bu cümleleri kuranları, “ayrıcalıklı” di­ye niteliyoruz…

Bilinçsizce kurulan bu cümlelerin, yasa ile çe­liştiğini bilmiyoruz…

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Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan denetimler ve uygulanacağı belirtilen ciddi cezalar, yasaya ay­kırı bu alışkanlıklardan vazgeçirdi mi?

2025 verileri, alışkanlığın devam ettiğini gös­terdi…

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İlgili yasa:

Kişinin, sigortalı olabilmesi için, fiili ça­lışmaya bağlı bir iş ilişkisi olması gerektiğini dile getiriyor…

Ve…

Eş dosta ait iş yerinde fiilen çalışmadan si­gortalı gösterilmeyi de, “sahte sigorta” ola­rak nitelendiriyor…

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Yani:

Eş dosta ait iş yerinde fiilen çalışmadan si­gortalı gösterilmeyi; sahte sigorta yapmak, sah­te fatura kesmek gibi amaçlarla kurulan iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilmekle, aynı tutuyor…

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 10 yıldır, sahte sigorta ile mücadeleye ağırlık veriyor… Ba­zı verileri inceleyerek, iş yerlerini sahte olma olasılıklarına göre sınıflandırıyor…

Bunun da etkisiyle, sahte işyeri faaliyet süre­sinin, 10 yıl önceye göre üçte iki oranında azal­dığı görülüyor…

VELHASIL

Sahte sigortada da denetimin artırılması ve yüksek ceza uygulamalarına rağmen:

2025 yılında “tespit edilen” sahte işyeri sayı­sının 2 bini aşması, “tespit edilen” sahte sigorta­lı sayısının ise 200 bine yaklaşması, sahtecilikte gelinen noktayı özetliyor…

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Sahte işyeri açanlar ve sahte sigorta yaptıran­lar ağır bedelle karşı karşıya bırakılırken;

Üstüne, çalışmadan sigortalı gösterilen­lerin, sigorta gösterildiği süreye ait sigorta prim günleri iptal edilirken;

Üstüne, sahte sigortalı gösterilen süre için­de, devlet hastanelerinden sağlık hizmeti al­mış olanlardan tüm tedavi masrafları faiziy­le geri alınırken; Üstüne, bu sigorta ile emekli olanların emekli aylıkları iptal ediliyorken;

Üstüne, emekli oldukları tarihten o güne kadar ödenen tüm aylıklar faiziyle geri alınıyorken;

Ve bunlar biliniyorken…

Sadece 2025 yılında, 200 bine yakın sahte si­gortalı tespiti ne anlama geliyor?