“Sahte işyeri” aracılığı ile veya “tanıdığın yanında çalışıyor gösterilip” sigortalı olmak…
Yıllardır, “Çalışmıyorum ama sigortam yatıyor…”, “Çalışmıyorum ama sigortamı ödüyorum…” cümlelerini, sıklıkla duyuyoruz…
Hatta, bu cümleleri kuranları, “ayrıcalıklı” diye niteliyoruz…
Bilinçsizce kurulan bu cümlelerin, yasa ile çeliştiğini bilmiyoruz…
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Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan denetimler ve uygulanacağı belirtilen ciddi cezalar, yasaya aykırı bu alışkanlıklardan vazgeçirdi mi?
2025 verileri, alışkanlığın devam ettiğini gösterdi…
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İlgili yasa:
Kişinin, sigortalı olabilmesi için, fiili çalışmaya bağlı bir iş ilişkisi olması gerektiğini dile getiriyor…
Ve…
Eş dosta ait iş yerinde fiilen çalışmadan sigortalı gösterilmeyi de, “sahte sigorta” olarak nitelendiriyor…
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Yani:
Eş dosta ait iş yerinde fiilen çalışmadan sigortalı gösterilmeyi; sahte sigorta yapmak, sahte fatura kesmek gibi amaçlarla kurulan iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilmekle, aynı tutuyor…
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 10 yıldır, sahte sigorta ile mücadeleye ağırlık veriyor… Bazı verileri inceleyerek, iş yerlerini sahte olma olasılıklarına göre sınıflandırıyor…
Bunun da etkisiyle, sahte işyeri faaliyet süresinin, 10 yıl önceye göre üçte iki oranında azaldığı görülüyor…
VELHASIL
Sahte sigortada da denetimin artırılması ve yüksek ceza uygulamalarına rağmen:
2025 yılında “tespit edilen” sahte işyeri sayısının 2 bini aşması, “tespit edilen” sahte sigortalı sayısının ise 200 bine yaklaşması, sahtecilikte gelinen noktayı özetliyor…
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Sahte işyeri açanlar ve sahte sigorta yaptıranlar ağır bedelle karşı karşıya bırakılırken;
Üstüne, çalışmadan sigortalı gösterilenlerin, sigorta gösterildiği süreye ait sigorta prim günleri iptal edilirken;
Üstüne, sahte sigortalı gösterilen süre içinde, devlet hastanelerinden sağlık hizmeti almış olanlardan tüm tedavi masrafları faiziyle geri alınırken; Üstüne, bu sigorta ile emekli olanların emekli aylıkları iptal ediliyorken;
Üstüne, emekli oldukları tarihten o güne kadar ödenen tüm aylıklar faiziyle geri alınıyorken;
Ve bunlar biliniyorken…
Sadece 2025 yılında, 200 bine yakın sahte sigortalı tespiti ne anlama geliyor?
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