Sakarya, depreme hazırlık için pilot il seçildi

Deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz ama depreme hazırlıklı değiliz. 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören Sakarya’daki binlerce konut ve işyerinin yeni bir şiddetli depreme dayanacak gücü yok. Depremden buyana geçen 23 yıllık süre, kentsel dönüşüm projelerinin sadece konuşulduğu bir dönem oldu Sakarya için.

Şimdi ümit veren yeni bir proje var gündemde. Proje kapsamında Sakarya’nın hasarlı yapıları yeniden tespit edilecek ve hazırlanacak ‘Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik Raporu’ sonrası deprem eylem planı oluşturulacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) depreme hazırlık ve risk tespiti için başlatılan çalışmada Sakarya pilot il olarak belirlendi.

Bu kapsamda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca, AFAD temsilcileri, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri ve ilçe belediyelerinden teknik personelin katılımıyla “Sakarya İli Yapısal Hasar Görebilirlik” çalışması için bir araya gelindi. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm personeli, AFAD teknik personeli ve üniversitelerin görevlendirdiği uzmanlardan bir ekip oluşturuldu. Sakarya’daki hasarlı yapıların 6 ay gibi bir sürede tespit edilmesi için plan yapıldı. Kurulan saha ekibi, tam donanımlı bir tespit çalışmasıyla olası bir depremde risk oluşturacak yapı stoklarını işaretleyecek. Bu işlemlerin sonunda dönüşüm ve güçlendirme çalışmaları için gerekli adımlar atılacak.

Sakarya’da geçtiğimiz yıllarda da farklı başlıklarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmıştı. Ama gerçekleştirilemedi. Çünkü kentsel dönüşüm zor bir iş. Sadece yerel yönetimleri değil çok fazla kurum ve kuruluşları ilgilendiren bir yanı var. Sakarya’da hasarlı konutların tespiti elbette ki önemli. Ama tespit çalışmalarından sonra atılacak adımlar çok daha önemli. Sakarya 17 Ağustos 1999 depremi gibi acı bir tecrübe daha yaşamak istemiyor. Planlı yapılaşmanın da ötesinde kentsel dönüşümün Sakarya için hayati bir önemi var. Bu nedenle Sakarya için hazırlanacak olan kentsel dönüşüm projesi herkesin kabul edebileceği bir içerikte olmalı. Projenin gerçekleşmesi de buna bağlı.