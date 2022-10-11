Sakarya herkesin yaşamak isteyeceği bir şehir olmalı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Türkiye’de kurulan ilk odalar arasında yer alan köklü bir kuruluş. 1917 yılında Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi Efendi’nin kuruculuğunu ve kurucu başkanlığını yaptığı Ticaret ve Sanayi Odası’na 105 yıllık tarihinde 20’den fazla isim başkanlık yaptı. Bir seçim süreci daha tamamlandı ve A. Akgün Altuğ yeniden başkan seçildi.

95 meclis üyesi bulunan SATSO son yıllarda artan bir performansla çalışmalarını sürdürüyor. Modern binasında A kalite hizmet veren odanın 15 bine yakın üyesi var. 105 yıllık bilgi birikimi ve güçlü altyapısı ile bugüne kadar şehrin gelişimine önemli katkıları oldu. Bundan sonra da olacak elbette. Ancak çok heyecanlı bir seçim süreci geçiren SATSO’dan beklentiler çok daha fazla. 100 yıl önce 30 bin nüfuslu bir yerleşim yeri olan Sakarya bugün 1 milyondan fazla nüfusu ile hızlı bir gelişim süreci yaşıyor.

Sakarya coğrafi konum itibariyle çok fazla avantajlara sahip bir il. Doğa turizmi ve sporlarına elverişli zengin altyapısı var ve aynı zamanda bir tarım şehri. Makine, otomotiv ve savunma sanayinde geçmişten gelen üretim kültürü ile yeni yatırımlar çeken bir il olarak öne çıkıyor. Faaliyette olan ve kuruluş çalışmaları devam eden OSB’leri ile hızlı bir sanayileşme süreci yaşıyor. Verimli topraklarında çeşitli ürün yetiştirmek mümkün.

Her alanda potansiyeli olan ve gelişime açık bir il Sakarya. Bu nedenle planlı ve sürdürülebilir gelişimi için yeni bir yol haritasına ve kurumlar arası güçlü işbirliğine ihtiyaç var. Yeni bir Sakarya modelinin oluşturulması bu işbirliğine bağlı. Çünkü Sakarya’nın mevcut altyapısı beklentilerin gerisinde. Yakın bir gelecekte ulaşımda raylı sisteme olan ihtiyaç daha da derinleşecek. Yüksek teknolojili ihtisas ve yeşil OSB’leri geleceğin yeni üretim bölgeleri olarak öne çıkacak. Dolayısıyla aynı zamanda tarım şehri olan Sakarya bu yönde bir tercihle gelişimini sürdürmeli. Arazi toplulaştırması yapılmış ovalarında ileri tarım uygulamaları ile üretimin yapıldığı bir şehir olmalı. Yine çok yakın bir gelecekte mini elektrikli araçlar şehir içi ulaşımında çok tercih edilen bir model olacak. Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’nın bu araçlar için de tasarlanmış özel yolları olmalı. Ömrünü tamamlamış ve depremde hasar görmüş yapılar ile küçük sanayi sitelerinin bugünkü yapısı Sakarya’nın önemli sorunları arasında. Bu sorunları kentsel dönüşüm projesi kapsamında çözmüş, çok düzenli ve modern yeni yaşam alanlarını bünyesinde barındıran bir şehir olmalı ve gelişimini üniversitelerle planlamalı. Kısaca, Sakarya herkesin yaşamak isteyeceği bir şehir olmalı. Bu nedenle Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçim sürecindeki heyecanı şehrin sorunlarının çözümüne ve gelişimine de yansımalı.