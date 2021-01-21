Sakarya, otomotiv sektöründe yeni dönem stratejisini belirlemek zorunda

Traktör, otomobil, otobüs, zırhlı araç, vagon, karavan, treyler ve tank üreten bir şehir Sakarya. Otomotiv sektöründeki tarihçesi bir asırdan fazla. İlk üretim, Osmanlı ordusunun at arabası ihtiyacını karşılamak amacıyla DA-TA (Demir Araba-Tahta Araba) ismiyle Adapazarı’nda 1917 yılında kurulan fabrikada başladı. Daha sonraki yıllarda traktör ve tarım aletleri üreten fabrika, traktör yan sanayisinin haricinde aynı zamanda otomotiv sanayisinin de gelişmesine katkı sağladı. 104 yıllık süreçte önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye ulaşan Sakarya bugün binlerce kişiye istihdam sağlayan, bölge ve ülke ekonomisine katma değer üreten Türkiye’nin önemli otomotiv firmalarına ev sahipliği yapıyor.

Coğrafi konumu, limanı, karayolu ve demiryolu altyapısı, insan kaynakları, geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübesi ile Sakarya bugün otomotiv sektöründe Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi konumunda.

Ancak, otomotiv sektöründe artık elektrikli araçların çağı başlıyor. 150 yıllık bir geçmişe sahip içten yanmalı motor teknolojisi büyük ve önemli bir değişimle yerini bu çağa bırakacak. Bu çağın araçlarında daha fazla elektronik komponentler, elektrik kabloları, radarlar, yazılımlar, sensörler ve güvenlik teçhizatları olacak. Yani her bir araç adeta yürüyen bir bilgisayar olacak. En küçük parçasına kadar sayarsak yaklaşık 30 bin parçadan meydana gelen bugünkü otomobillere göre elektrikli otomobillerde çok daha az parça olacak. Yani elektrikli otomobillerin üretiminin artmasıyla beraber bugünkü otomobillerin üzerindeki birçok parça ve parçacıklar kullanılmayacağı için üretimi de olmayacak.

Sakarya’nın otomotiv sanayisinde var olan dağınık gücünün yeni planlamalar ve işbirlikleri ile daha güçlü bir hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde ‘Otomotiv Şehri Sakarya’ mottosuyla yapılan otomotiv çalıştayı o günün şartları için önemli bir hamleydi.

Ama o günün otomotiv sektörü ile yakın geleceğin otomotiv sektörü çok farklı olacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG), ilk elektrikli otomobili 2022 yılında banttan indirdiğinde Türkiye otomotiv sektöründe de yeni bir dönem başlayacak. Bu nedenle Sakarya, otomotiv sektöründe yeni dönem stratejisini belirlemek zorunda ve otomotiv sektöründe sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesini Türkiye’nin yerli otomobil projesi paralelinde sürdürülebilir hale getirmeli.

Sakarya’nın elektrikli otomobil sektöründe söz sahibi olabilmesi için üniversiteleri ile büyükşehir belediyesi ve sivil toplum kuruluşları ile yeni bir hamleye ihtiyacı var. Bu süreçte sadece Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın hamlesi yeterli değil tabi. Otomotiv yan sanayi firmaları da güçlerini birleştirerek bu hamlenin içinde yer almalı. Ama her şeyden önde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının otomotiv çalıştayı ile başlattığı sürece Sakarya’nın sahip çıkması gerekir.