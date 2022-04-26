Sakarya topraksız tarımla tanıştı        

Verimli topraklara sahip Sakarya bereketli bir şehir. Otomotiv, savunma sanayi ve makine sektöründe önemli bir üretim ve ihracat merkezi. Doğa turizminde zengin potansiyele sahip. Yamaç paraşütü, yaylaları, trekking parkurları, karavan kampı ve su sporlarının yapıldığı alanları ile alternatif turizm tutkunlarının yeni adresi.

Sakarya aynı zamanda bir tarım şehri. Çok fazla çeşitte tarım ürünlerinin yetiştirilebileceği zenginliğe sahip bir il. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ileri tarım uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği tarım ve hayvancılık alanındaki projeleri Sakarya’nın verimli topraklarında hayat buluyor. Bu projelerin bir kısmını İstanbul’dan gelen bir grup ulusal medya temsilcileri ile birlikte sahada inceledik, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den bilgiler aldık. İleri Tarım Uygulamaları kapsamında Kuzuluk’ta kurulan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, geleceği düşünerek geniş bir projeksiyonla üretim, Ar-Ge, eğitim ve inovasyonun bir arada planlandığı mükemmel bir proje olmuş. Bazı özellikleri bakımından da dünyada bir benzeri yok.

Jeotermal ısıtmalı, topraksız ve örtü altı seracılık üretimi alanında bölgenin en kapsamlı tesisi olan merkezde 3 farklı türde 65 bin domates fidesinin ilk hasadı haziran ayında yapılacak. Teknolojinin etkin kullanıldığı ve son tekniklerin uygulandığı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde bitkilerin tozlaşmasını bombus arıları gerçekleştiriyor. Sera içinde oluşturulan kovanlardan uçuşarak günün belirli periyotlarında çiçekleri ziyaret eden ve polen bırakan özel türdeki bu arılar sayesinde bitkilerden daha iyi bir verim alınması sağlanıyor. Son derece hijyen koşullarda ekilen domates fideleri bütün yıl ürün verecek. 1 dönüm alandan 50 ton domates üretimi hedefleniyor. Şimdilik 25 dönüm alanda yapılan üretimin yeni yatırımlarla daha büyük alanlarda uygulanması planlanıyor ama asıl hedef domates üretip satmak değil. Üniversitelerle yapılacak Ar-Ge çalışmaları sayesinde seracılık mükemmeliyet merkezinin aynı zamanda uygulamalı bir eğitim akademisi olarak önemli bir misyonu da olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında hayata geçirmeyi planladığı başka projeleri de var. Saha gezisinden sonra Orman Park’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında Başkan Ekrem Yüce’den detayları ile dinlediğimiz tarım ve hayvancılık projelerinin haricinde bisiklet sporu ve turizm konusundaki her bir proje il ekonomisine önemli katma değer sağlayacak nitelikte. Ayrıca projelerin sürdürülebilir olması da önemli bir fırsat oluşturuyor Sakarya için.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarım, hayvancılık ve turizm alanında hayata geçirdiği ve gelecekte planladığı projelerin her biri şehrin coğrafi yapısına uygun nitelikte. Ayrıca sanayi, tarım ve turizm dengeli gelişim modelinin oluşturulması bakımından da büyük önem ifade ediyor.