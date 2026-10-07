Sakın çıkma patika yollara: Küresel faiz hadlerinde yapay zekâ ayrışması ve Türkiye etkisi

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''Şu telli turna. Sanma ki yaralı, uçmaz bir daha.” Murathan Mungan

Avrupa’da siya­si belirsizlik para politikasına uzanıyor. ABD’de Hürmüz’ün enerji yükü ve yapay zekâ yatırımları Fed’i defansif faiz artırımı için köşeye sıkıştırıyor. Çin, zayıf iç talebe karşı finansmanı ucuzla­tıyor. Türkiye’de sanayi soğurken piyasanın günlük likidite hesabını hatırlaması gerekiyor.

ECB’de siyasi kavşak: Euroda belirsizlik primi

Yaz aylarında Euro / ABD Doları kur çaprazını 1,15 pivotunda izle­dik. 22 Haziran 2026 tarihli “Kıla­vuzu Karga, Magazini Yaygara” ya­zımızda büyümeyi aşındıran yarım yürekli faiz artırımlarının Euro’yu zayıflatabileceğini vurgulamıştık. Şimdi Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) yönetim değişimi gündemde. İcra Kurulu’nun Alman üyesi Isabel Schnabel’in IMF’ye geçmek üzere 3 Ocak 2027’de ayrılacağı kesinleş­ti. Christine Lagarde ise birkaç ay erken ayrılabileceğini belirtti; tak­vim henüz kesinleşmedi. Başkan, 70 yaşını gerekçe göstererek Fransa cumhurbaşkanlığı adaylığına me­safesini korudu. İsmi uzun süredir Macron sonrası için geçiyordu. Baş­kanlık ve başekonomistlik için siya­si pazarlıklar yoğunlaşıyor.

Eylül PMI’ları ivmeli görünse de enerji, finansman yükü ve yönetim belirsizliği büyümeyi baskılayabilir. Euro zayıflamayı sürdürürse teknik okumamızda ilk destek 1,12; kalıcı kırılması halinde yeni yıla girerken 1,10’un altı gündeme gelebilir.

Yapay zekâ: Ayrışan faiz patikaları

ABD’de veri merkezi yatırımla­rı ekipman, enerji ve finansman talebini büyütüyor. Bu dalga kısa vadede enflasyonist basıncı har­larken borçlanma maliyetleri üze­rinde yukarı yönlü baskı kurabi­lir. Enerji ve talep baskısı sürerse Fed’in eylüldeki 25 baz puanlık ar­tırımı tekil kalmayabilir.

Çin, özellikle #Hashtag yazıla­rımızda derinlemesine incelediği­miz, ağır ama güçlü hareket eden bir ekonomi. 22 Ağustos 2026 ta­rihli “Herhangi Bir Pazartesi Günü: Çin Kapasitesinin K’sı” başlıklı ya­zımızdaki ayrışma sürüyor: Tekno­loji ihracatı fabrikaları destekliyor; hane tüketimi aynı tempoyu tuta­mıyor. Ağustosta sanayi üretimi yıl­lık %5,2 büyürken perakende satış­lar %0,4 arttı. Konut ve otomotivde zayıflık sürüyor. TÜFE %1’in altın­da; yıllık ÜFE artışı haziran zirve­sinden geriledi. Talep açığı deflas­yon basıncını canlı tutuyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), politika faizini değiştirmeden kamu proje­lerine finansman sağlayan bankalar için teminat karşılığı faizini (PSL) %1,75’ten %1,50’ye indirdi; hedefli kredi kotalarını genişletti. Likidite odaklı bir yaklaşım.

Ejderhanın mahsulü ve gübresi: Çin’den bize iki kanal

Çin’deki arz-talep dengesizli­ği dünya piyasalarına iki kanaldan yansıyor:

1 Mahsul ithalatında zayıf ek talep.

2 Üre ihracatıyla uluslararası gübre piyasasına ek arz.

Çin’den güçlü ek tahıl alımı geci­kirken ABD’de beklenenden yüksek mısır stokları satışları hızlandırdı. Bu bileşim, 2027’ye yönelik olum­suz üretim senaryolarının önemli bölümünün fiyatlara yansıdığı argü­manımızı güçlendiriyor. Mısırın bu­şeli, Şikago’da yeniden 5 ABD Doları eşiğinde. Yeni bir jeopolitik veya ik­lim şoku gündeme gelmedikçe mah­sul fiyatlarında geçici gevşeme ala­nı mümkün. Bu gevşeme, güçlü yer­li rekolteyle birlikte Türkiye’de yem ve gıda maliyetlerini sınırlayabilir.

Gübrede ise Çin’in yeni üre ihra­cat kotası tedarik rekabetini güç­lendiriyor. 19 Eylül tarihli “Açlık Oyunları: Gübrenin NPK’sı” yazı­mızdaki ayrım geçerli: Üredeki ra­hatlama, fosfattaki hammadde ve arz kısıtlarını gidermiyor. Kota tah­sisinin fiili sevkiyata dönüşme hızı, azot maliyetindeki gevşemenin ka­lıcılığını belirleyecek. Her halükâr­da 19 Ağustos 2024 tarihli “Deflas­yon Rüzgarları” yazımızdaki basınç merkezi dağılmıyor.

“Dispo”: Gelişen ekonomilerde faiz ve Türkiye’de likidite

Brezilya, Meksika ve Mısır’da fa­izler yılbaşının altında; Çin’den esen deflasyon rüzgârı gelişen eko­nomilerden yana esiyor. Brezilya zirai krediye erişimi de genişleti­yor. Çünkü çiftçinin finansman yü­kü ağır. Politika faizi Selic, indi­rimlere rağmen hâlâ çift hanede! İlaveten yerel faiz indirimi dolar fi­nansmanını kendiliğinden ucuzlat­mıyor. Ülkenin önemli et üreticisi MBRF’nin yükselen borçlanma ma­liyetleri nedeniyle Eurobond ihracı­nı ertelemesi bu ayrımı gösteriyor.

Türkiye’de imalat PMI’ının 30 aydır 50 eşiğinin altında kalması finansman ihtiyacını öne çıkarıyor. 31 Ağustos tarihli “John Malko­vich mi Erdem Başçı mı Olmak?” yazımızda reel sektörün önünde­ki iki kilidi tanımlamıştık: politika faizi ve kredi kısıtları. TCMB, KO­Bİ kredi büyüme sınırını %4,5’ten %5’e yükseltip Türk Lirası zorun­lu karşılıklarda bloke tesis oranla­rını düşürerek bu aktarımı destek­ledi. Türk Lirası’nın getiri avantajı ve kur istikrarı korundukça, sı­nırlı döviz talebi artışı tek başına makrofinansal istikrarı zedelemez. Mevcut konjonktürde likidite, do­larizasyondan daha kritik.

Banka hazinelerinde güne “dispo” (disponibilite) hesabıy­la başlanır – hele ki piyasa yapıcı­larda! Nakit akımları, TCMB baki­yeleri ve karşılık yükümlülükleri bankanın fonlama ihtiyacını göste­rir. TCMB de toplam ihtiyaca göre Açık Piyasa İşlemleri (APİ) ile liki­diteyi yönetir.

Eskiden piyasanın günlük likidite durumu ekonomi kanallarında flaşlanırdı (“Geçici Aşırılık”, Dünya Gazetesi, 24 Mayıs 2025). Maaş transferleri likidite­nin bankalar arasındaki dağılımını dalgalandırabilir; nakit çekimleri ve vergi ödemeleri bankacılık sis­teminden likidite çekebilir. Geçen haftaki faiz sıçramalarını ödeme takvimi ve sistemden para çıkışla­rıyla birlikte, paniğe mahal bırak­madan okumak gerekiyor.

Sonuç: Anlatır eski beni şimdiki bana

Çin kaynaklı fiyat rekabeti ve güçlü yerli rekolte Türkiye’nin de­zenflasyon alanını destekleyebilir. Küresel faiz hadleri topyekûn art­mıyor; tersine ülkelerin kendi ro­taları farklı talep dengelerinde ay­rışmayı derinleştiriyor. Enflasyon eğilimi ve kur istikrarı izin verirse yılın son toplantılarında beklenen­den güçlü indirimler görebiliriz. Reel sektöre aktarım için kredi ka­nallarıyla günlük likiditenin sağlık­lı işlemesi gerekiyor. Eski “dispo” disiplini bugünün faiz patikasını okumak için hâlâ gerekli.