Sakın çıkma patika yollara: Küresel faiz hadlerinde yapay zekâ ayrışması ve Türkiye etkisi
''Şu telli turna. Sanma ki yaralı, uçmaz bir daha.” Murathan Mungan
Avrupa’da siyasi belirsizlik para politikasına uzanıyor. ABD’de Hürmüz’ün enerji yükü ve yapay zekâ yatırımları Fed’i defansif faiz artırımı için köşeye sıkıştırıyor. Çin, zayıf iç talebe karşı finansmanı ucuzlatıyor. Türkiye’de sanayi soğurken piyasanın günlük likidite hesabını hatırlaması gerekiyor.
ECB’de siyasi kavşak: Euroda belirsizlik primi
Yaz aylarında Euro / ABD Doları kur çaprazını 1,15 pivotunda izledik. 22 Haziran 2026 tarihli “Kılavuzu Karga, Magazini Yaygara” yazımızda büyümeyi aşındıran yarım yürekli faiz artırımlarının Euro’yu zayıflatabileceğini vurgulamıştık. Şimdi Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) yönetim değişimi gündemde. İcra Kurulu’nun Alman üyesi Isabel Schnabel’in IMF’ye geçmek üzere 3 Ocak 2027’de ayrılacağı kesinleşti. Christine Lagarde ise birkaç ay erken ayrılabileceğini belirtti; takvim henüz kesinleşmedi. Başkan, 70 yaşını gerekçe göstererek Fransa cumhurbaşkanlığı adaylığına mesafesini korudu. İsmi uzun süredir Macron sonrası için geçiyordu. Başkanlık ve başekonomistlik için siyasi pazarlıklar yoğunlaşıyor.
Eylül PMI’ları ivmeli görünse de enerji, finansman yükü ve yönetim belirsizliği büyümeyi baskılayabilir. Euro zayıflamayı sürdürürse teknik okumamızda ilk destek 1,12; kalıcı kırılması halinde yeni yıla girerken 1,10’un altı gündeme gelebilir.
Yapay zekâ: Ayrışan faiz patikaları
ABD’de veri merkezi yatırımları ekipman, enerji ve finansman talebini büyütüyor. Bu dalga kısa vadede enflasyonist basıncı harlarken borçlanma maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı kurabilir. Enerji ve talep baskısı sürerse Fed’in eylüldeki 25 baz puanlık artırımı tekil kalmayabilir.
Çin, özellikle #Hashtag yazılarımızda derinlemesine incelediğimiz, ağır ama güçlü hareket eden bir ekonomi. 22 Ağustos 2026 tarihli “Herhangi Bir Pazartesi Günü: Çin Kapasitesinin K’sı” başlıklı yazımızdaki ayrışma sürüyor: Teknoloji ihracatı fabrikaları destekliyor; hane tüketimi aynı tempoyu tutamıyor. Ağustosta sanayi üretimi yıllık %5,2 büyürken perakende satışlar %0,4 arttı. Konut ve otomotivde zayıflık sürüyor. TÜFE %1’in altında; yıllık ÜFE artışı haziran zirvesinden geriledi. Talep açığı deflasyon basıncını canlı tutuyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), politika faizini değiştirmeden kamu projelerine finansman sağlayan bankalar için teminat karşılığı faizini (PSL) %1,75’ten %1,50’ye indirdi; hedefli kredi kotalarını genişletti. Likidite odaklı bir yaklaşım.
Ejderhanın mahsulü ve gübresi: Çin’den bize iki kanal
Çin’deki arz-talep dengesizliği dünya piyasalarına iki kanaldan yansıyor:
1 Mahsul ithalatında zayıf ek talep.
2 Üre ihracatıyla uluslararası gübre piyasasına ek arz.
Çin’den güçlü ek tahıl alımı gecikirken ABD’de beklenenden yüksek mısır stokları satışları hızlandırdı. Bu bileşim, 2027’ye yönelik olumsuz üretim senaryolarının önemli bölümünün fiyatlara yansıdığı argümanımızı güçlendiriyor. Mısırın buşeli, Şikago’da yeniden 5 ABD Doları eşiğinde. Yeni bir jeopolitik veya iklim şoku gündeme gelmedikçe mahsul fiyatlarında geçici gevşeme alanı mümkün. Bu gevşeme, güçlü yerli rekolteyle birlikte Türkiye’de yem ve gıda maliyetlerini sınırlayabilir.
Gübrede ise Çin’in yeni üre ihracat kotası tedarik rekabetini güçlendiriyor. 19 Eylül tarihli “Açlık Oyunları: Gübrenin NPK’sı” yazımızdaki ayrım geçerli: Üredeki rahatlama, fosfattaki hammadde ve arz kısıtlarını gidermiyor. Kota tahsisinin fiili sevkiyata dönüşme hızı, azot maliyetindeki gevşemenin kalıcılığını belirleyecek. Her halükârda 19 Ağustos 2024 tarihli “Deflasyon Rüzgarları” yazımızdaki basınç merkezi dağılmıyor.
“Dispo”: Gelişen ekonomilerde faiz ve Türkiye’de likidite
Brezilya, Meksika ve Mısır’da faizler yılbaşının altında; Çin’den esen deflasyon rüzgârı gelişen ekonomilerden yana esiyor. Brezilya zirai krediye erişimi de genişletiyor. Çünkü çiftçinin finansman yükü ağır. Politika faizi Selic, indirimlere rağmen hâlâ çift hanede! İlaveten yerel faiz indirimi dolar finansmanını kendiliğinden ucuzlatmıyor. Ülkenin önemli et üreticisi MBRF’nin yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle Eurobond ihracını ertelemesi bu ayrımı gösteriyor.
Türkiye’de imalat PMI’ının 30 aydır 50 eşiğinin altında kalması finansman ihtiyacını öne çıkarıyor. 31 Ağustos tarihli “John Malkovich mi Erdem Başçı mı Olmak?” yazımızda reel sektörün önündeki iki kilidi tanımlamıştık: politika faizi ve kredi kısıtları. TCMB, KOBİ kredi büyüme sınırını %4,5’ten %5’e yükseltip Türk Lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürerek bu aktarımı destekledi. Türk Lirası’nın getiri avantajı ve kur istikrarı korundukça, sınırlı döviz talebi artışı tek başına makrofinansal istikrarı zedelemez. Mevcut konjonktürde likidite, dolarizasyondan daha kritik.
Banka hazinelerinde güne “dispo” (disponibilite) hesabıyla başlanır – hele ki piyasa yapıcılarda! Nakit akımları, TCMB bakiyeleri ve karşılık yükümlülükleri bankanın fonlama ihtiyacını gösterir. TCMB de toplam ihtiyaca göre Açık Piyasa İşlemleri (APİ) ile likiditeyi yönetir.
Eskiden piyasanın günlük likidite durumu ekonomi kanallarında flaşlanırdı (“Geçici Aşırılık”, Dünya Gazetesi, 24 Mayıs 2025). Maaş transferleri likiditenin bankalar arasındaki dağılımını dalgalandırabilir; nakit çekimleri ve vergi ödemeleri bankacılık sisteminden likidite çekebilir. Geçen haftaki faiz sıçramalarını ödeme takvimi ve sistemden para çıkışlarıyla birlikte, paniğe mahal bırakmadan okumak gerekiyor.
Sonuç: Anlatır eski beni şimdiki bana
Çin kaynaklı fiyat rekabeti ve güçlü yerli rekolte Türkiye’nin dezenflasyon alanını destekleyebilir. Küresel faiz hadleri topyekûn artmıyor; tersine ülkelerin kendi rotaları farklı talep dengelerinde ayrışmayı derinleştiriyor. Enflasyon eğilimi ve kur istikrarı izin verirse yılın son toplantılarında beklenenden güçlü indirimler görebiliriz. Reel sektöre aktarım için kredi kanallarıyla günlük likiditenin sağlıklı işlemesi gerekiyor. Eski “dispo” disiplini bugünün faiz patikasını okumak için hâlâ gerekli.
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