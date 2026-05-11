Sakla-ma
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) için lisans sürecinin en kritik ve en zorlayıcı başlıklarından biri hiç şüphesiz “saklama” konusu. Çünkü regülasyonun merkezinde yer alan “güven” kavramı, teknik olarak en somut karşılığını tam da burada buluyor.
Bir KVHS’nin faaliyet izni alabilmesi için sadece alım-satım altyapısını kurması yetmiyor; müşteri varlıklarının hangi modelle korunacağı, hangi güvenlik standartlarının uygulanacağı, transfer yetkilendirme süreçlerinin nasıl işletileceği ve en önemlisi hangi “Saklama Kuruluşu” ile çalışılacağı artık lisanslamanın temel taşlarından biri haline geliyor.
Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir gerçek var: “Saklama Kuruluşu” olmak, klasik bir teknoloji girişimi kurmaktan çok daha ağır bir sorumluluk anlamına geliyor.
Çünkü saklama tarafında konu yalnızca cüzdan yönetmek değil; milyarlarca liralık dijital varlığın güvenliği, operasyonel sürekliliği, çok katmanlı siber güvenlik mimarisi, regülasyona uygun transfer kontrolü, denetlenebilir kayıt ve kanıt yapıları, anahtar yönetimi, sıcak-soğuk cüzdan mimarileri, çoklu imza yapıları (multi-signature), ileri güvenlik protokolleri ve aynı anda birden fazla KVHS’ye hizmet verebilecek multi-tenant bir operasyon altyapısı kurabilmek anlamına geliyor.
Üstelik bu sorumluluk, saklanan varlık büyüklüğü arttıkça katlanarak büyüyor. Bugün sektördeki en büyük soru işaretlerinden biri de tam olarak burada oluşuyor: Bu kadar büyük teknik, hukuki ve finansal yükün altına hangi vizyondaki şirketler girmek isteyecek?
TOGG gibi bu sektörün kendi “babayiğitler”i aranıyor
Çünkü bu alan; yüksek sermaye gerektiriyor. Yüksek özkaynak gerektiriyor. 7/24 operasyon gerektiriyor. Nitelikli insan kaynağı gerektiriyor. Sürekli penetrasyon testleri, bağımsız denetimler, siber güvenlik yatırımları gerektiriyor. BTC, ETH ve birçok farklı blockchain protokolüne destek verebilecek teknik kapasite gerektiriyor.
Dahası, yapılacak saklama yatırımlarının geri dönüş modeli de ciddi bir bilinmezlik taşıyor.
Bugün yurt dışında bu alanda faaliyet gösteren güçlü global oyuncular Türkiye pazarını izliyor. Yurt içinde ise bazı teknoloji girişimleri ve finansal teknoloji şirketleri bu alana hazırlık yapıyor. Hatta TÜBİTAK’ın da bu konuda ürün geliştirdiğine yönelik açıklamalar dikkat çekiyor. Bu durum, saklama alanının yalnızca regülasyon değil aynı zamanda stratejik teknoloji bağımsızlığı açısından da önemli görüldüğünü ortaya koyuyor.
Öte yandan son yıllarda yaşanan milyar dolarlık uluslararası kayıplar ve Türkiye’de yaşanan yüz milyonlarca dolarlık mağduriyetler düşünüldüğünde, düzenleyici kurumların temkinli yaklaşımı son derece anlaşılır. Kanun koyucuların özellikle küçük yatırımcıyı koruma refleksiyle hareket ettiği çok açık. Çünkü kripto piyasasında güven kaybı oluştuğunda bunun etkisi yalnızca şirketlerle sınırlı kalmıyor; doğrudan sektörün tamamını etkiliyor.
Fakat diğer tarafta da önemli bir gerçek var: Büyük dönüşümler, genellikle büyük riskleri göze alan yapılar tarafından inşa edilir. Bugün “saklama” tarafında oluşan yüksek giriş bariyeri, kısa vadede sektörü zorlayabilir. Ancak orta ve uzun vadede güçlü, kurumsal ve güven veren bir ekosistem oluşmasının da temelini sağlar. Çünkü aslında burada inşa edilmeye çalışılan şey yalnızca bir teknoloji altyapısı değil; dijital finans dünyasının güven omurgasıdır.
Girişimcilik fırsatı görmek ya da elindeki işi bir sonraki aşamaya taşımak, var olanı korumak için “risk” almak değil midir? Babayiğitleri sahnede görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.
