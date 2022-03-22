Salgın alım gücünü düşürüp markaları “UCUZ”a yöneltti

Halkın alım gücünün azalması, birçok sektörde üreticileri daha ucuz malzeme ile üretime yöneltirken, lüks ve konut sektöründe yabancı payını artırıyor.

Salgın sırasında, pazaryerlerinde kenara ayrılmış ucuz ürünlerin müşterilerinin, emekliler ve dar gelirliler olduğu haberlerine sık sık rastlıyorduk. Arkadaşımız Yener Karadeniz’in gazetemizde yer alan haberinden; bozulan ekonomik göstergeler nedeniyle, vatandaşın alım gücündeki daralma nedeniyle, üreticilerin maliyetleri düşürmek için daha alt kalite girdi kullanarak, üretimlerinde “UCUZ”a yöneldikleri bilgisini alıyoruz.

Haberde geçen hafta Türkiye’nin en büyük perakende hazır giyim markalarından birinin tedarikçilerini toplayarak, daha ucuz kumaşlarla üretim yapmalarını önerdiği bilgisine yer veriliyor.

Bu yeni gelişmenin ortaya çıkardığı bir başka sonucun, perakendenin üst segmentlerindeki satışta yerli ürün payı düşerken, ithal ürün payının artması olduğu bilgisine de haberde yer veriliyor. Konutta yabancı alımının arttığı da görülüyor.

Birleşik Markalar Derneği yöneticisi Sinan Öncel, lüks ürünlerde yerli alıcı payının gerilerken, yabancı payının kredi kartı alış verişlerinde yüzde 70-80‘lere çıktığını söylüyor.

Hemen her çeşit üretimin ucuza getirilmesi çalışmasıyla ilgili bilginin yer aldığı haberde, ayakkabıda kösele taban ve kalite deri ile üretim yerine, ikinci kalite deri ve plastik tabanla üretimin ucuzlatıldığı bilgisi de sektör temsilcileri tarafından veriliyor.

Haberde yer alan bir başka sektörel bilgi konut sektöründe yabancı payının hızla artmakta olduğunu gösteriyor. Şubat ayında yabancıya konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 54,9 oranında artarak 4 bin 591 adet olmuş.

Bu haberin ortaya koyduğu tablo tüketimi her yönüyle ayakta tutup geliştiren orta direğin, alım gücünün azalması sonucunda birçok sektörde üreticilerin ucuz ürün imalatı için arayışlara girdiklerini gösteriyor.

Unutmamak gerekir ki ülke pazarında gelişemeyen üreticiler, hiçbir sektörde uluslararası pazarda rekabet gücüne ulaşamaz. Bu olumsuz tablodan çıkmanın, halkın alım gücünü artırmanın yolları için uygun adımlar atmalıyız. Kendi ülkesinde pazarı olmayan üretici, uluslararası pazarda da yer alamaz...

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