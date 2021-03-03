Salgın yılı büyümesinin SWOT analizi

Türkiye 2020’de %1,8 büyüdü. COVID-19 salgınından büyüme ile çıkan iki ülkeden biri olduk. Son çeyrekte dünyaya COVID’i yayan Çin; %6,5 büyüdü. Türkiye ise %5,9. OECD ülkelerinde %1,1 ile %7,8 arasında düşüş yaşandı.

Olumsuz tarafları; Enflasyon %14,97, Faiz %17, İşsizlik %12,9. Dünyanın yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik kulvarında yer alarak büyümeyi ikincilikle tamamladık. Türkiye ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biri olan Çin’de enflasyon %-0,30, İşsizlik %5,20, faiz %3,85.

Olumlu tarafları; Son çeyrekte; %5,9 büyüdük; salgın rağmen büyüme sağlandı. Yatırımlar yıllık %10,3 büyüdü; yatırım yapılabildi.

Riskleri; Sürdürülebilir değil. Bu enflasyon, bu faiz ve bu işsizlikle bu büyüme devam ettirilemez. Kredi büyümesine dayalı yatırım ve tüketim büyümesi yaşandı. Dayanıklı tüketim hız kesecektir. Türkiye’nin sürdürülebilir %5’in altına inmeyecek bir büyümeye ihtiyacı var.

Fırsatları; Covid yeni alanlar açtı. Sıkı para politikası uygulanıyor. Reformların adı var kendisi yok. 2023 yılı hedefleri?

Sonuç: Dünya aşılama ile birlikte kükremeye hazırlanıyor. Bizlerin riskleri ve fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekir. Büyümeye sevinebilmek için; düşük enflasyon, düşük faiz, düşük işsizlik oranlarını görmeliyiz.

Az gittik uz gittik: Kişi başına milli gelir 8,599 $’a düştü. 2004’teki rakama gerilemişiz. Son 18 yılda aldığımız bir arpa boyu yol imiş meğer. Başladığımız yere dönmediğimiz kesin de dünya koşarken yerinde saymak, geriye gitmenin en hızlı yolu değil midir?

İYİ DE ANNE BEN NEDEN ÜŞÜYORUM?

Kutup ayısı yavrusu, annesinin eteğini çekiştirir sorar; “Anne, senin annen kutup ayısı mıydı?” –Evet yavrum. –Peki, babam da kutup ayısı mıydı? –Evet yavrum. -Peki ya babamın babası? –Evladım baban da onun babası da kutup ayısıydı… -İyi de anne, o zaman ben neden üşüyorum.

Benim merak ettiğim, büyüdük ama ben neden hissedemiyorum, neden işsizim, neden ev genciyim, neden kepenklerim kapalı? Sahi, neden?