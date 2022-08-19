“Salgına yol açacak virüsü önceden tespit edeceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi, maymun çiçeği virüsünü bir saatte saptayan PCR tanı kiti geliştirdi. DÜNYA’ya konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yeni bir modelle salgına sebep olabilecek virüsü önceden tespit edeceğiz. Kasımda Antalya’da raporu açıklayacağız” dedi.

COVID-19 salgınında altıncı dalga etkili hissedilirken, maymun çiçeği virüsü de giderek yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” ilan edilmesine neden olan virüs, bugüne kadar 92 ülkede 35 bin vakada görüldü. Uzmanlar hastalığın COVID-19’dan farklı olarak temas yoluyla bulaştığını ve gözle görülür semptomlarla izlenebildiğini ifade ederken, küresel tedbir anlamında henüz ortak bir karar alınmış değil.

Maymun çiçeğindeki gelişmeler, virüsün sağlık araştırmalarının radarına girmesini geciktirmedi. Bu araştırmalarda ilk başarılar yine üniversite kampüslerinden geldi. COVID-19 pandemisinde PCR tanı kitleri, varyant analizleri geliştirerek dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim insanları, şimdi de maymun çiçeği virüsünü bir saatte tespit eden PCR tanıtı kiti geliştirdiler.

Tanı kitinin geliştirilmesinde, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ liderliğindeki geniş bir araştırmacı ekibinin rolü var. Kitin kullanımı ve üretim izinleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapacaklarını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile kampüsteki bilimsel üretim refl eksinin altyapısını konuştuk.

“Yedi yıl önce değişim başlattık”

Prof. Dr. Şanlıdağ’a göre, 40 yıllık Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki bilim odaklı üretim refl eksi yedi yıl önce alınan dönüşüm kararının meyvesi. Dönüşümü, “Araştırma odaklı bir üniversite olmaya karar verdik. Akademik performansı ön plana çıkarma kararı aldık. Çok kavgalar ettik, hedef kitlemizi genç akademisyenler olarak belirledik. Etik kurallar oluşturduk. Yorulduk ama başardık” diye özetleyen Şanlıdağ, bugün kampüste 40 araştırma merkezi bulunduğunun altını çizdi.

“DESAM’da fark yaratıyoruz”

Prof. Dr. Şanlıdağ’ın bahsettiği araştırma merkezlerinden biri de Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM). Burada dört yıldır önemli projelere imza attıklarını söyleyen Şanlıdağ, “Kırılım noktamız COVID oldu. Salgın bize çok şey öğretti” dedi. Bu kırılımın neleri getirdiğini ise şöyle anlattı: “İlk yüz siperi, solunum cihazı, dezenfektan, maske üretimini biz yaptık ülkede. Bunun nedeni yedi yıl önce aldığımız konfor alanından çıkış kararıydı. Pandeminin başında bakanlığımız yetki verdi ve COVID PCR laboratuvarı kurduk. İlk yerli PCR tanı kitini ürettik. Varyant analizlerine başladık. Şimdi de maymun çiçeği virüsünü teşhis eden PCR tanı kitini geliştirdik. Bunlar özel sektörden ya da devletten destek almadan yapılan bilimsel çalışmalar.”

“Salgının matematik modellemesini yapıyoruz”

DESAM’da bilim insanlarını şu sıralarda heyecanlandıran başka bir çalışma var. Salgın hastalıkların matematik modellemesini çıkarmak diye özetlenebilecek bu çalışma, uzun süredir devam ediyor. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, buna benzer bir modellemeyi koronavirüsün ilk günlerinde uyguladıklarını ve yüzde 100 doğruladıklarını belirterek, çalışmayı şöyle özetledi: “Virüslerin pandemi yaratma kapasitesini ortaya koyan yapay zeka ve matematik modellemesi geliştiriyoruz. Salgına dönüşebilecek virüsü analiz ediyoruz. Kestirimlerde bulunuyoruz. Çünkü bundan sonra hangi virüs pandemi yaratabilir bilmek istiyoruz. Çünkü insanoğlu henüz virüslerin yarısıyla bile tanışmadı. Bu senaryo değil, realite. Biz de üniversite olarak bu realiteye hazır olmaya baş koyduk. Bu çalışmalarla herhangi bir salgına birkaç ayda hazırlanabiliriz.”

DESAM araştırmacılarının üzerinde çalıştığı modelleme, son aşamalarına gelmiş. Şanlıdağ, kasım ayında Antalya’da yapılacak Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi’nde araştırmanın sonuçlarını ve modeli açıklayacaklarını söyledi.

“Varyant Analiz kiti için onay bekliyoruz”

Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi olarak sanayi işbirliklerini de artırdıklarının altını çizdi. Bunlardan biri de Türkiye merkezli Hibrigen firmasıyla yürütülen varyant analiz kiti projesi. Çalışmayı tamamladıklarını ve Türkiye’de kullanıma girmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) onay beklendiğini söyleyen Şanlıdağ, diğer projeleri şöyle anlattı: “Ayrıca İtalyan MAGI Genetica ile birlikte bir çalışma yaptık ve etken maddesi zeytin yaprağı olan bir burun spreyi geliştirdik. Sprey, virüsün hücreye bağlanmasını engellediği gibi antiviral etkiye de sahip. Bu ürüne patent aldık. MAGI Genetica ile yaptığımız sözleşme gereği ürünün Avrupa satış hakları onlarda olacak. KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’e ise üniversitemiz çatısı altında kurulan Ikas Pharma tarafından sunulan. Bu ürünün Türkiye izinleri de dokuz ay önce alındı.”