Salgının faturası ‘C Level’ tepe yöneticiye kesildi

Ekonominin her alanını etkileyen, şirketleri daha önce bilmedikleri bir krizle karşı karşıya bırakan salgın, birçok insanın işsiz kalmasına neden oldu. Hükümet pandemide “İşten çıkarma yasağı” uygulayarak istihdamın tabanını korumaya çalışsa da piramidin tepesinde durum öyle olmadı.

Uzun yıllardır şirketlere üst düzey yönetici yerleştiren, özellikle yönetim kurulu üyelerine yoğunlaşan MY Executive’in Kurucu Ortağı Müge Yalçın, 2020’de salgının özellikle tepe yöneticileri sert vurduğunu belirtiyor. Yalçın, “Pandeminin başında iki ay işler durdu ama sonrasında müthiş bir yönetici talebi oldu. İki aylık durgunluğa rağmen seneyi 2019’la kafa kafaya kapattık. Özellikle C level pozisyonlarda ciddi bir değişim var. İcra kurullarında görevli liderlere talep yüzde 80 arttı. Yani iş dünyası salgının faturasını tepe C level yöneticiye kesti” dedi.

Sadık ve güvenilir yönetici ihtiyacı

Ünlü beyin avcısının 2021’e ilişkin notları ise bu talebin daha da arttığı yönünde. Şirket sahiplerinin bu dönemde yanlarında daha güvenilir ve sadık profesyoneller görme ihtiyacı duyduklarını anlatan Yalçın, artan talebi şöyle değerlendirdi: “Bu transferlerin nedenlerine baktığımızda; şirketlerin, dijital dönüşüm konusunda üst düzey yönetim katındaki yeteneklerini güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyebilirim. Şirketlerin CIO ya da CDO olarak görevlendirdiği dijital liderlere talep fazlaydı ve transferin lideri onlardı. Hatta bu konuda, bağımsız yönetim kurulu üyesi talepleri de geldi. Şirketlerin uzun vadeli stratejilerini oluştururken dijital dönüşümü yönetim kurulunun gündeminde daha yukarı taşıdıklarının bir işareti olarak gördüğüm bu gelişmenin etkilerini önümüzdeki yıllarda daha net göreceğimize inanıyorum.”

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre transferlerde dijital liderleri sırasıyla; tedarik zinciri yöneticileri, finans direktörleri, pazarlama direktörleri ve ihracat direktörleri izledi. Geçtiğimiz aralık ayında dikkat çekici yönetici değişim kararları alındığını da vurgulayan Yalçın, “Bunun sonuçlarının önümüzdeki günlerde anons edildiğini göreceğiz. Bu bir domino etkisi olacak. Değişim talepleri hızlanacak. Bu nedenle iyi bir özgeçmişi olan, başarılı iş sonuçlarıyla sektörlerinde fark edilen yöneticiler için fırsatların olduğu hareketli bir yıl yaşıyoruz” diye konuşu.

TKYD ile aile şirketlerinin yönetim kurullarına giriyor

Şirketlerin tepe yönetimindeki profesyoneller kadar yönetim kurullarında da salgının yarattığı sarsıntının izleri görülüyor. Uzun yıllardır yönetim kurullarına odaklanan MY Executive de, başta Anadolu’dakiler olmak üzere aile şirketlerinden gelen yönetim kurulunu güçlendirme taleplerine önemli bir proje ile yanıt vermek üzere hazırlıklara başlamış. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) işbirliğinde, Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı’nı başlattıklarını anlatan Müge Yalçın, çalışmanın çıkış noktasını şöyle özetledi: “Yönetim kurulu üyesi talebi 2020’de yüzde 80 arttı. Özellikle aile şirketleri salgın krizini yönetirken daha etkin yönetim kurulu toplantılarına ihtiyaç duydular. Çünkü yönetim kurulu toplantısı nasıl olur, bunu bilmeyen şirketler var. Yönetim kurullarına deneyimli kişiler gerekiyor. Türkiye’de 65 yaş üstü çok kalifiye müthiş bir kaynak var. Bu iki talebi TKYD ile bir araya getiriyoruz. Projenin birinci ayağında deneyimli isimlerle şirketleri buluşturuyoruz, ikinci ayak ise yeni yönetim kurulu adayları yetiştirmek olacak.

5 bin aday yönetim kurulu için bekliyor

TKYD ile MY Executive işbirliği ile yürütülen program kapsamında yönetim kurulu üyesi aday havuzu oluşturulmuş. Müge Yalçın, şu anda havuzda 5 bin aday olduğunu belirterek, bu sayıyı artırmayı hedefledilerini söyledi.

Yalçın, “Kısaca MYBoardMember olarak adlandırdığımız projemiz, birbirinden bağımsız iki bölümden oluşuyor. Bunlar; Bağımsız Üye Yerleştirme Programı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı. Bu program çerçevesinde, şirketlerinin yönetim kuruluna bağımsız üye kazandırmak isteyen yöneticiler bilgilerini www.myboardmember.com sistemimizde ilgili bölümlere bırakarak başvurularını yapabilecek. Ayrıca aday profesyonel yöneticiler de yine bu adres üzerinden başvurarak özgeçmişlerini bırakacak” dedi.