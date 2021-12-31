Salınımın getirisi…

Üretim yatırımlarına, beklentiler yön verir…

* * *

Merkez Bankası’nın makro hedefleri, para politikası araçlarını kullanması ve gerçekleşmeler, beklentileri şekillendirenler arasında önceliklidir…

* * *

Karmaşık görünür ama ekonomi bu kadar basittir…

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Hedeften sapmalar, üreticileri endişelendirir…

Artan endişe, verimliliği düşürür…

Verimlilikteki düşüş, hedeften sapmaları büyütür…

Bu sonuç, üreticiyi, sermayesini değerlendireceği farklı arayışlara yönlendirir…

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Birbirini tetikleyen/büyüten bu döngü, verimli bir yatırım ikliminin de;

Verimsiz bir yatırım ikliminin de temeline harç olabilir…

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Beklentiler bu kadar önemliyken…

“Dövizde ihtiyaç dışı alımlar 8.30-8.50 bandında başladı…” diyenlerimiz;

“Dövizde ihtiyaç dışı alımlar 9.50-10 bandında başladı…” diyenlerimiz;

“Dövizde ihtiyaç dışı alımlar 11.50-12.50 bandında başladı…” diyenlerimiz varken…

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Üretimi sürdürmek isteyenlerimiz:

“Dolar kuru 9.50’ye düşecek” diyenlerimiz ile,

“Dolar kuru 22 TL’ye yükselecek…” diyenlerimiz;

Hatta…

“Dolar kuru, müdahalenin yoğun olduğu 6.85 TL seviyesini görür” diyenlerimiz ile,

“Dolar kuru, 29 TL’yi aşar” diyenlerimiz arasında kalmışken…

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Politika faizi düşürülünce, faizin düşmesini bekleyenlerimiz;

Bu adımla iç ve dış borçlanma faizlerinin yükseldiğini/yükseleceğini söyleyenlerimizin hangisinin haklı olduğunu, yaşananlardan değil, yaşayarak öğrenmeye mecburken…

VELHASIL…

Bu veriler ışığında: