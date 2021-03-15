Salon “lebaleb” dolduruldu, başlıklar “leblebi” gibi yutuldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Kasım ayından beri çalıştıkları iki başlıktan biri olan “Ekonomi Reformları” 12 Mart 2021 günü İstanbul’da açıkladı.

Konuyla ilgili olmasa da “12 Mart” tarihinin İstiklal Marşımızın Yüce Meclis’te kabulünün yıldönümü olması nedeniyle açıklamalar yapma ihtiyacı duydu. Ancak; bu tarihte meşhur “12 Mart Muhtırası” ile Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünden bahsetmeyi unuttu.

Cumhurbaşkanının sunduğu Ekonomi Reformları ile ilgili olarak hem söylenecek çok şey var, hem de söylenecek hiçbir şey yok.

Özellikle toplantının biçimi ve görüntüsü itibariyle söylenecek çok şey var!…

Amfi konumunda galiba bin 500 kişilik dev bir salon ki son günlerin moda deyimiyle lebalep doldurulmuş. Artan salgına rağmen parti kongreleri sistemi uygulanmış. Salonun kocaman sahnesinde de sadece Cumhurbaşkanı; yani çok önemsenen ve üzerinde aylardır çalışıldığı söylenen ekonomi ile ilgili reformun açıklandığı ortamda sahnede tek bir kişi yer almış.

Oysa önceki istikrar programları sunumlarında önde Başbakan ve arkasında ekonomi bürokrasisi, yani bir takım lideri ve ekibi olurdu. Bu, tek bir üst aklın değil de ortak aklın görüntüsü gibi sergilenirdi.

İstediğiniz iletişimciye sorun hangisinin daha etkin olduğunu… Gerçekten de Cumhurbaşkanının kurmaylarının düşünmesi gereken bir konu.

Algı ve etkinlik yaratacak görsel sunumların olmaması da ciddi bir eksiklik. Dağıtılan metindeki sadece politika başlıkları bile ekrana sunulabilirdi. Halbuki bu tür sunumların görsel malzeme ile desteklenmesi en azından anlamayı sağlaması bakımından bile çok önemli. Ne yazık ki bu konu da ihmal edilmiş.

Özellikle iş dünyasının salonda görüntü vermesini anlamak zor. Ama ne yazık ki toplantının formanı nedeniyle, orana bulunan basına da soru sorma imkanı bırakılmamış.

Sunumun başlangıcında var gibi görünen sistematik, sunum hızlı bir şekilde ilerledikçe dikkatten kaçmayan bir dağınık ve gereksiz ayrıntıya dönüşmüş. Yani daha temel konular yanında çok küçük ve marjinal konulara da yönelmenin yarattığı bir yoğunluk oluşmuş.

Düşünün bir ekonomi programı hazırlanıyor, programda rakamsal hedefler yok. Akıllarda kalan, basit usulde vergilendirilen 850 bin küçük esnafa sağlanacak vergi muafiyeti oldu.

Nitekim toplantı sonrası tüm dikkatlerde sadece bu politika tedbirine yoğunlaştı.

Aslında dikkatten kaçmayan bir konu da bundan yaklaşık 6 ay kadar önce dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan 2021-2023 dönemine ait Orta Vadeli Plan (OVP) ile Orta Vadeli Mali Planda (OVMP) yer alan ilkeler, hedefler ve politika tedbirlerinin durumu. Yani önceki tedbirler için nasıl bir yaklaşım sergilendiği konusu ortada kaldı.

Sonuç itibariyle; bu sunumun yapılış biçimi çok da etkili olmadı, heyecan yaratmadı. İçerik itibariyle zaten heyecan yaratacak başlıklar ortaya çıkmadı.