Salonda kuş cıvıltıları, sahnede Tan Dun

Geçtiğimiz çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Sahnesi'nde “Rüzgârın ve Kuşların Sırrı”nı dinledik. Ve biz, salonu dolduran yüzlerce şanslı izleyici, esere kuş cıvıltıları ile eşlik ettik. Sahnede Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde Oscar ve Grammy ödüllü şef ve besteci Tan Dun vardı. Konser öncesi seyircilerden telefonlarına okuttukları bir karekodla indirecekleri ses dosyasını hazır bulundurmaları istenmişti. Ve Tan Dun işaret verdiğinde cep telefonlarının “play” düğmesine basıldı, bütün salon kuş cıvıltıları ile doldu. Benzersiz bir konser deneyimi yaşıyorduk…

Bize bu fırsatı sağlayan Tan Dun, besteleri görsel-işitsel öğeler içeren; kâğıt, su ve taş gibi organik malzemelerden yapılmış aletleri de kullanan ve genellikle geleneksel Çin tiyatro ve ritüel performansından ilham alan Çin doğumlu bir Amerikalı. Dünyada çok popüler. Operaları, konçertoları, oda müzikleri, oratoryolarıyla üretken bir isim, çok sayıda prestijli ödülün sahibi. Özellikle opera ve sinema filmlerinin repertuvarına yaptığı katkılar sayesinde takipçileri arasında yalnızca klasik müzikseverler değil, çok daha geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Türkiye prömiyerinde bizim de eşlik ettiğimiz, orijinal ismi “Passacaglia: Secret of Wind and Birds” olan eser, İstanbul Müzik Festivali kapsamında yorumlanıyordu. Konser öncesinde besteciye İstanbul Müzik Festivali’nin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” sunuldu. Stravinsky ile başlayan konserde önce Dun’un, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Stanford Live’ın Bing Konser Salonu’nda, kemancı Daniel Hope, piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkestrası tarafından dünya prömiyeri yapılan İkili Konçerto’su, aynı solistlerle bu defa Türkiye prömiyerinde BİFO ile birlikte seslendirildi. Orkestrayı Tan Dun yönetti…

New York Times’a verdiği bir röportajda, “Müzik benim dilimdir. Bence Doğu ve Batı yalnızca konuşma biçimleri ya da benzer yemek pişirme biçimleridir. Doğu ve Batı benim için bir artı birin bire eşit olduğu eşsiz bir tarif” diyen Tan Dun’un interaktif bestesi, yine Stravinsky ile bitecek ikinci bölümün ilk eseriydi.

UNESCO Küresel İyi Niyet Elçisi Tan Dun, klasik müzik, multimedya performansları ve Doğu-Batı geleneklerinin sınırlarını aşan yaratıcı repertuvarıyla daima gündemde. Biz de bu kapsamda bir etkinlikte Çarşamba akşamı ona eşlik etmenin ayrıcalığını ve keyfini yaşadık.

Bugüne kadar yıldız solistlerin ağırlandığı sezon konserleri, gerçekleştirilen kayıtlar, Hong Kong’tan Paris’e uzanan başarılı yurtdışı turneleriyle adından gururla bahsettiren BİFO, kurulduğu günden bu yana İstanbul Müzik Festivali ile dünya ve Türkiye prömiyerlerine imza attı, uzun yıllar festivalin sürekli orkestrası olma misyonunu üstlendi. İstanbul Müzik Festivali ve Borusan Sanat'ın ortak siparişi olan Dun'un eseriyle bu verimli işbirliği bir adım daha ileriye taşınmış oldu.

İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında. Borusan Holding’in festivali düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile yarım asra dayanan bir dostluğu var. Nejat Eczacıbaşı İstanbul Festivali için hazırlıklara başladığında, aralarında Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın da bulunduğu isimlerle birlikte yola çıkmıştı. Borusan, İKSV ile dostluğunu, 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Festival Sponsoru olarak sürdürmeye devam ediyor. Yalnızca bir şehri değil, tüm Türkiye’yi kucaklayan, Haziran ayını müzikseverlere dolu dolu yaşatan festival bu akşam sona eriyor. Son etkinlikte Burak Özdemir, topluluğu Musica Sequenza ile birlikte Fransız barok ve Osmanlı saray müziğinin mükemmel bir diyaloğunu sunacak: “Rameau à la turque.”

Ne mutlu bana ne kadar şanslıyım ki İKSV’nin etkinliklerini tam 45 yıldır izliyorum. 50 yıl önce henüz büyük bir konser salonu, hatta bir konser piyanosu dahi olmayan İstanbul’a ve tabii ki bizlere çok şeyler kattı. O zamanlar canlı olarak izlemeyi hayal bile edemeyeceğimiz konserleri, filmleri bizlere taşıdı.

Nice nice yeni etkinliklere İKSV, yeni konserlere BİFO…