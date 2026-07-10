Salonunda ağaç yetişen süperyat

İtalyan süperyat üreticisi Sanlorenzo, 68 yıllık tarihinin en büyük süperyatı olan Virtuosity'yi denize indirdi. Yaklaşık 73 metre uzunluğundaki model, markanın amiral gemisi 74Steel serisinin ikinci gövdesi olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl suya indirilen 72 metrelik Silver Fox'un ardından gelen Virtuosity, çelik gövde, alüminyum üst yapı ve hibrit dizel-elektrik tahrik sistemi gibi teknik altyapıyı korurken, tasarımında sektörde ilk kez kullanılan birçok yeniliğe yer veriyor.

İç mekânin en çarpici detayi

Yaklaşık dört yıllık geliştirme sürecinin ardından tamamlanan Virtuosity, Sanlorenzo'nun iç tasarım ekibi, Zuccon International Project ve Studio Paolo Ferrari işbirliğiyle hayata geçirildi.

Yatın en dikkat çekici unsuru ise ana salonun merkezinde yer alan ve iki güverte boyunca yükselen canlı Ficus Nitida ağacı. Yaklaşık 16 metrekarelik oval açıklık boyunca uzanan ağaç, tavandaki doğal ışık alan pencereler sayesinde gün ışığıyla besleniyor ve yaşam alanına ferah bir atmosfer kazandırıyor.

İç mekânda öne çıkan bir diğer yenilik ise gövdeye entegre edilen su altı akvaryumu. Su seviyesinin altında konumlandırılan geniş cam panel sayesinde misafirler deniz yaşamını ve su altı manzarasını doğrudan izleyebiliyor.

Geniş yaşam alanları ve özel donanımlar

Virtuosity'nin kıç bölümünde yer alan ve Sanlorenzo'nun "Ocean Resort" olarak adlandırdığı beach club alanı yaklaşık 223 metrekarelik kullanım alanı sunuyor. DJ kabinli dinlenme bölümü, yüzme platformuna doğrudan erişim ve açılır yan teraslar bu alanın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Beach club, üst güvertedeki cam tabanlı havuzun manzarasına da ev sahipliği yapıyor. Süperyatta ayrıca spa ve wellness alanı, kış bahçesi, gerektiğinde spor alanı olarak da kullanılabilen helikopter pisti ile ikinci bir yüzme havuzuna sahip geniş güneşlenme güvertesi yer alıyor. Üç kat yüksekliğindeki giriş lobisi, merdiven ve asansörle üst güvertelere bağlanırken, konaklama bölümünde iki ayrı armatör süiti, tam genişlikte bir VIP kabini ve dört misafir kabini bulunuyor. Yat, toplam 12 misafiri ve tam mürettebatı ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Sanlorenzo, 74Steel serisinin üçüncü gövdesinin de üretim aşamasında olduğunu açıkladı.

Huawei’den limitli akıllı saat

Huawei, lüks segmentte konumlandırdığı sınırlı üretim akıllı saat modelleri HUAWEI WATCH Ultimate Design Spring Edition ve HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold'u Türkiye'de satışa sundu.

Premium ürün ailesine eklenen bir diğer model olan HUAWEI MatePad Pro Max de Türkiye pazarındaki yerini aldı. Kadın estetiği ve doğadan ilham alan HUAWEI WATCH Ultimate Design Spring Edition, mücevher tasarımcısı Francesca Amfitheatrof'un imzasını taşıyor. Huawei'nin ilk mücevher akıllı saati olarak konumlandırılan modelde, Fibonacci altın oranından esinlenen asma dalı motifleri ve mikroskop altında işlenen 99 adet doğal elmas bulunuyor.

Manolya çiçeği formundaki kurma kolunun merkezinde tek büyük elmas yer alırken, safir kristal cam 60 fasetli elmas kesim geometrisiyle üretiliyor. Saatin gövdesinde yüksek parlaklıklı titanyum alaşımı, kordonunda ise çizilmelere karşı dayanıklılığı artıran özel kaplama kullanılıyor. Royal Gold modelinde likit metal ve 18 ayar altın detaylar hakim. Daha sportif ve güçlü bir tasarıma sahip HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold modeli ise havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan zirkonyum tabanlı likit metal gövdesiyle dikkat çekiyor. Paslanmaz çeliğe kıyasla daha hafif ve daha dayanıklı yapıya sahip gövde, mor nanokristal seramik bezel ve el işçiliğiyle yerleştirilen 18 ayar altın detaylarla tamamlanıyor. Titanyum kordon, mor iyon kaplama ile korunurken patentli elastik kelebek toka sistemi kişiye özel kullanım konforu sunuyor.

Gelişmiş sağlık ve spor özellikleri

Her iki model de tasarımlarının yanı sıra gelişmiş sağlık ve spor teknolojileriyle öne çıkıyor. Standart kullanımda Spring Edition yaklaşık üç gün, Royal Gold ise yaklaşık 5 güne kadar pil ömrü sunuyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Design Spring Edition, 269.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla alıcıya sunulurken, ürünü satın alan kullanıcılara iki yıl içerisinde iki kez kullanılabilen HUAWEI Care+ kaza koruma hizmeti hediye ediliyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold modeli de 269.999 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Golf moduyla mevcut sahaları indirip kaydedebiliyorsunuz, ayrıca akıllı sağlık uygulamaları da yine bileğinizde.

MatePad Pro Max satışa çıktı

Huawei'nin premium ürün gamına eklenen HUAWEI MatePad Pro Max da Türkiye'de satışa çıktı. Profesyonel kullanım senaryoları için geliştirilen tablet; yüksek performansı, ekran teknolojisi ve aksesuar seçenekleriyle iş, tasarım ve içerik üretimi odaklı kullanıcıları hedefliyor. Klavye ve M-Pencil Pro gibi aksesuarlarla birlikte sunulan model, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Patronlar neden minivanlara geçiyor?

Bir dönem iş dünyasının prestij sembolü uzun şasi sedanlardı. Siyah bir Mercedes-Benz S-Serisi, BMW 7 Serisi ya da Audi A8, şirket yöneticilerinin ve üst düzey profesyonellerin vazgeçilmez tercihi olarak görülürdü. Bugün bu tablo yavaş yavaş değişiyor.

Yeni nesil iş insanları, makam otomobilinden çok hareket hâlindeki bir çalışma ofisi arıyor.

Bunun en önemli nedeni değişen çalışma alışkanlıkları. Günümüzde trafikte geçirilen zaman artık yalnızca bir ulaşım süreci değil; toplantıların yapıldığı, sunumların gözden geçirildiği, görüntülü görüşmelerin gerçekleştirildiği aktif bir çalışma dilimine dönüştü, otomobiller de bu yeni düzene ayak uyduruyor.

Bu noktada lüks MPV ve premium minivan sınıfı dikkat çekiyor. Mercedes-Benz'in V-Serisi ve yeni VLE modeli, Volkswagen Multivan ve Caravelle, Hyundai Staria ile Lexus LM gibi modeller, klasik makam otomobillerine güçlü bir alternatif oluşturuyor. Özellikle Lexus LM, arka yaşam alanını adeta özel bir business lounge'a dönüştürerek segmentin standartlarını yeniden tanımladı. Bu araçlarda artık yalnızca geniş koltuklar bulunmuyor. Elektrikli uzanabilen koltuklar, masaj fonksiyonları, çok bölgeli iklimlendirme sistemleri, dev multimedya ekranları, yüksek hızlı internet bağlantısı ve görüntülü toplantıları mümkün kılan teknolojiler sayesinde araçlar adeta mobil bir ofise dönüşüyor. Yolculuk sırasında Zoom toplantısı yapmak, sunum hazırlamak ya da uzun bir uçuşun business class konforunu karayolunda yaşamak artık mümkün.

Türkiye ise bu alanda farklı bir avantaja sahip. VIP araç dönüşümü konusunda dünya çapında tanınan isimler yetiştiren sektör, uzun yıllardır uluslararası müşterilere özel projeler hazırlıyor. Savni Okçu ve Erbakan Malkoç gibi isimlerin geliştirdiği dönüşümler, Türk mühendisliğinin ve el işçiliğinin ulaştığı seviyeyi dünyaya gösteren önemli örnekler arasında yer alıyor. Ancak artık birçok marka, daha önce sonradan yapılan bu özel uygulamaları doğrudan fabrika çıkışlı olarak sunmaya başladı.

Görünen o ki makam otomobili anlayışı yeniden tanımlanıyor. Prestij artık yalnızca uzun kaputlu bir sedanla ölçülmüyor. Daha yüksek oturma pozisyonu, ferah yaşam alanı, dijital donanımlar ve çalışma konforu sunan yeni nesil business araçlar, özellikle yoğun tempoda çalışan yöneticilerin ilk tercihleri arasına hızla giriyor.