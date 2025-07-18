Şam’a panik saldırısı
İsrail’in Suriye’ye dün gerçekleştirdiği saldırı iki ulusun bir diğerine yaptığı saldırı formatından aslında çok uzaktı. Netanyahu’nun direkt hedefinin Ahmed Eş Şaraa’nın bizzat kendisi ve yeni yönetim kadrosu olması akıl tutulmasının geldiği boyutu gösteriyor. Suriye’nin dünyada Türkiye’nin de içerisinde olduğu ciddi bir ittifak ile yeniden egemen bir devlet olarak bölgede istikrarın yeni merkezlerinden biri haline gelmesi en çok kimi yaralar diye çok düşünmeye gerek yok.
İsrail’in Şam’a saldırılarının bölgeyi yeniden istikrarsızlığa ve karışıklığa götürme potansiyeli olan kabul edilemez ciddi bir stratejik hamle olduğunu da gözden kaçırmayalım.
İsrail aslında ABD, Türkiye, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bölgede istikrarın tesis edilmesi yönünde çaba gösteren herkesi boşa çıkarma hedefi ile hareket ediyor. İsrail’in bir süredir kendi sınırındaki Suriyeli grupları mevcut Suriye yönetimine karşı kışkırttığı ise sır değil. Bu kışkırtmanın yeni aşaması ise artık göz göre göre Suriye topraklarını işgale doğru evrilme potansiyeli de taşıyor.
İstikrara sabotaj
İsrail’in Şam’a saldırılarına Kıbrıs görüşmeleri için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı da harekete geçirmiş görünüyor. Bakanlık, hızlıca yaşanan durumu özetledi: “İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir.”
Bu sabotaj girişimi İran, Irak ve hatta Kıbrıs’tan da bağımsız değil. Bölgesel istikrar ve güç mücadelelerinin belli bir akılla yürütüldüğünü var sayarsak Şam saldırısının sadece Süveyda’da yaşananlar ve Durzi’ler ile sınırlı olduğunu düşünmemek en doğrusu olacak.
“İsrail, savaşı başlatabilir, ama bitiremez”
İsrail’in Şam’a Süveyda’da yaşananları da bahane ederek saldırması sonrası diğer bölge ülkeleri ile birlikte ABD’de devreye girmişti. İlerleyen saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Bu korkunç duruma bu gece son verecek belirli adımlar konusunda anlaştık” açıklamasını yaptı. Rubio’nun açıklamasında dikkat çeken başka bir detay ise “Suriye’deki çatışmalara dahil olan tüm taraflar” cümlesini kullanmasıydı.
ABD’nin devreye girmesi ile Suriye merkezi güçleri çekilme kararı aldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şaraa, bölgenin kontrolünün toplum liderlerine ve yerel gruplara bırakıldığını açıkladı.
Ahmed Eş Şaraa’nın açıklaması aslında bu kadar sade ve ılımlı değildi. İsrail’e çok net mesajlar verdi. Şaraa, “Kim barış istiyorsa Ahmed Şara hazırdır, kim savaş istiyorsa Ebu Muhammed el-Culani hazırdır. Biz savaştan korkanlardan değiliz ve hayatımızı savaşta geçirdik. Fakat biz Suriyelilerin çıkarlarını yıkımdan üstün tutuyoruz. İsrail’le savaşmak ya da Süveyda’daki liderlere alan açmak arasında bir tercih yapmak zorundaydık; biz, vatanı korumayı seçtik. Süveyda’da güvenliği yeniden sağlama çabaları, ancak Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla İsrail’in sabotajından korunabildi. İsrail, savaşı başlatabilir, ama bitiremez” diyerek birleştirici bir rolü tercih etmiş görünüyor.
Netanyahu neden saldırdı?
Netanyahu, içeride bir süredir ciddi bir krizle boğuşuyor. Hükümeti meclis çoğunluğunu kaybetti. Netanyahu'nun "İsrail ordusunu kendi siyasi çıkarları için kullanıyor görüntüsünü" artık İsrail iç siyasetinde de kendini hissettiriyor. İsrail ordusu Şam’ı vururken, meclisteki 11 vekilli Haredi Ortodoks partisi Shas’ın koalisyondan çekilmesi büyük tesadüf değil mi? Netanyahu’nun hükümetinin 120 vekilin bulunduğu meclis olan Knesset’te artık 50 vekilinin olması, Netanyahu’yu resmen azınlık hükümetine düşürmüş durumda.
İsrail Meclisi, tatile girerken bu yeni askeri hamle ile sonbahara kadar Netanyahu’nun zaman kazanmaya çalıştığı artık aşikar. Netanyahu, bu süre içerisinde siyasi krizi çözemez ise kendisinden çok da hoşnut olmayan Trump yönetiminin önüne İsrail’i yeniden yapılandırmak için bir fırsat çıkabilir.