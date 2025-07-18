Şam’a panik saldırısı

İsrail’in Suriye’ye dün gerçekleştirdi­ği saldırı iki ulusun bir diğerine yaptı­ğı saldırı formatından aslında çok uzaktı. Netanyahu’nun direkt hedefinin Ahmed Eş Şaraa’nın bizzat kendisi ve yeni yöne­tim kadrosu olması akıl tutulmasının gel­diği boyutu gösteriyor. Suriye’nin dünyada Türkiye’nin de içerisinde olduğu ciddi bir ittifak ile yeniden egemen bir devlet olarak bölgede istikrarın yeni merkezlerinden bi­ri haline gelmesi en çok kimi yaralar diye çok düşünmeye gerek yok.

İsrail’in Şam’a saldırılarının bölgeyi ye­niden istikrarsızlığa ve karışıklığa götür­me potansiyeli olan kabul edilemez ciddi bir stratejik hamle olduğunu da gözden ka­çırmayalım.

İsrail aslında ABD, Türkiye, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere bölgede istikra­rın tesis edilmesi yönünde çaba gösteren herkesi boşa çıkarma hedefi ile hareket ediyor. İsrail’in bir süredir kendi sınırın­daki Suriyeli grupları mevcut Suriye yöne­timine karşı kışkırttığı ise sır değil. Bu kış­kırtmanın yeni aşaması ise artık göz göre göre Suriye topraklarını işgale doğru evril­me potansiyeli de taşıyor.

İstikrara sabotaj

İsrail’in Şam’a saldırılarına Kıbrıs gö­rüşmeleri için New York’ta bulunan Dışiş­leri Bakanı Hakan Fidan’ı da harekete ge­çirmiş görünüyor. Bakanlık, hızlıca yaşa­nan durumu özetledi: “İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ar­dından bu defa Şam’ın merkezine gerçek­leştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istik­rar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir.”

Bu sabotaj girişimi İran, Irak ve hatta Kıbrıs’tan da bağımsız değil. Bölgesel istik­rar ve güç mücadelelerinin belli bir akılla yürütüldüğünü var sayarsak Şam saldırısı­nın sadece Süveyda’da yaşananlar ve Dur­zi’ler ile sınırlı olduğunu düşünmemek en doğrusu olacak.

“İsrail, savaşı başlatabilir, ama bitiremez”

İsrail’in Şam’a Süveyda’da yaşananları da bahane ederek saldırması sonrası diğer böl­ge ülkeleri ile birlikte ABD’de devreye gir­mişti. İlerleyen saatlerde ABD Dışişleri Ba­kanı Marco Rubio, “Bu korkunç duruma bu gece son verecek belirli adımlar konusun­da anlaştık” açıklamasını yaptı. Rubio’nun açıklamasında dikkat çeken başka bir detay ise “Suriye’deki çatışmalara dahil olan tüm taraflar” cümlesini kullanmasıydı.

ABD’nin devreye girmesi ile Suriye mer­kezi güçleri çekilme kararı aldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şaraa, bölge­nin kontrolünün toplum liderlerine ve ye­rel gruplara bırakıldığını açıkladı.

Ahmed Eş Şaraa’nın açıklaması aslında bu kadar sade ve ılımlı değildi. İsrail’e çok net mesajlar verdi. Şaraa, “Kim barış isti­yorsa Ahmed Şara hazırdır, kim savaş isti­yorsa Ebu Muhammed el-Culani hazırdır. Biz savaştan korkanlardan değiliz ve haya­tımızı savaşta geçirdik. Fakat biz Suriye­lilerin çıkarlarını yıkımdan üstün tutuyo­ruz. İsrail’le savaşmak ya da Süveyda’da­ki liderlere alan açmak arasında bir tercih yapmak zorundaydık; biz, vatanı korumayı seçtik. Süveyda’da güvenliği yeniden sağ­lama çabaları, ancak Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla İsrail’in sa­botajından korunabildi. İsrail, savaşı baş­latabilir, ama bitiremez” diyerek birleştiri­ci bir rolü tercih etmiş görünüyor.

Netanyahu neden saldırdı?

Netanyahu, içeride bir süredir ciddi bir krizle boğuşuyor. Hükümeti meclis çoğun­luğunu kaybetti. Netanyahu'nun "İsrail or­dusunu kendi siyasi çıkarları için kullanı­yor görüntüsünü" artık İsrail iç siyasetin­de de kendini hissettiriyor. İsrail ordusu Şam’ı vururken, meclisteki 11 vekilli Ha­redi Ortodoks partisi Shas’ın koalisyondan çekilmesi büyük tesadüf değil mi? Netan­yahu’nun hükümetinin 120 vekilin bulun­duğu meclis olan Knesset’te artık 50 veki­linin olması, Netanyahu’yu resmen azınlık hükümetine düşürmüş durumda.

İsrail Meclisi, tatile girerken bu yeni as­keri hamle ile sonbahara kadar Netanya­hu’nun zaman kazanmaya çalıştığı artık aşikar. Netanyahu, bu süre içerisinde si­yasi krizi çözemez ise kendisinden çok da hoşnut olmayan Trump yönetiminin önü­ne İsrail’i yeniden yapılandırmak için bir fırsat çıkabilir.