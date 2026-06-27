Şampiyonlar Ligi’nin S-eğrisi

Yönetim Danışmanı METİN TABALU

S-eğrisi umut verici bir yol haritası sunuyor. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe orta bölüme, yani Borussia Dortmund veya Inter seviyesine (500-650 milyon euro gelir bandına) çıkabilirse Türkiye için tarihi bir ekonomik sıçrama mümkün hale gelir.

Avrupa fut­bol eko­nomisini farklı endüstrile­rin şampiyon fir­malarını iyi açık­layan kavramlardan S-eğrisi ile analiz et­meyi denedik... İş dünyasında ye­ni bir teknolojinin veya ürünün benimsenme sürecini anlatan bu eğri, üç temel aşamadan olu­şuyor: Yavaş ve zorlu bir başlan­gıç, çarpıcı bir yükseliş evresi ve nihayetinde olgunlaşma ile istik­rarlı büyüme ve liderlik pozisyo­nuna ulaşma, tüm ticari faaliyet­leri ölçekleme. Deloitte’un Hazır­ladığı Futbol Gelir Ligi (“Football Money League”) 2026 raporunun sunduğu ilginç veriler ve sırala­malar ile ek yaptığımız veri ana­lizleriyle oluşan bu baloncuk gra­fiği, futbol sahnesinde de S-eğri­sinin oluştuğunun göstergesi.

Grafiklerde yatay eksen kulüp toplam geliri (milyon Euro), dikey eksen ise Şampiyonlar Ligi tüm zamanlar galibiyet yüzdesini ve­riyor. Balonların büyüklüğü ise Instagram takipçi sayısını resme­diyor. Sol alt köşede düşük gelirli ve düşük başarı oranlı kulüpler sı­kışmış halde. Orta bölümde geçiş sürecinde ivme kazanmaya çalı­şan takımlar var. Sağ üst köşede ise devasa balonlarla zirveye ulaşmış olan 3 kulüp parlıyor: Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih.

Bu S-eğrisi hiçbir şekilde tesa­düf değil, Deloitte’un raporuna gö­re 2024/25 sezonunda dünyanın en yüksek gelir elde eden 20 kulü­bü toplam 11,2 milyar avro gelir üretti; bir önceki sezona göre yüzde 6 artış kaydedilme­si anlamına geliyor. Real Madrid tarihi bir rekora imza attı ve bir sezonda 1 milyar avro gelir barajını aşan ilk kulüp oldu, yaklaşık 1,16 milyon euro gelire ulaştı. Ye­nilenen Santiago Bernabéu Stad­yumu’nun yarattığı VIP alanları, konserler, kurumsal etkinlikler ve turistik ziyaretler bu rekorun en büyük nedeniydi. Futbol endüst­risi belli ki bu lider kulüplerin öncülüğünde, çok uzun za­mandır olduğu gibi eko­nomik büyümeden daha hızlı gelişiyor.

Grafiklerdeki kore­lasyonlar çok çarpıcı. Gelir ile Şampiyon­lar Ligi galibiyet yüzdesi arasın­daki kore­lasyon ilişkisi +0.79 gibi çok güçlü pozitif bir değer gösteriyor. Gelir ile top­lam galibiyet sayısı arasındaki ko­relasyon da benzer düzeyde yük­sek. Buna karşılık sabit futbolcu maaşı giderleri / gelirler oranı ile başarı arasında -0.46 negatif kore­lasyon var. Yani para tek başına yet­miyor; parayı disiplinli, uzun vadeli ve stratejik yönetmek ve sürdürü­lebilir başarı elde etmek şart. Belli ki burada gerekli olan proje yöne­timini de çok üstün nitelikli teknik direktörler ya da kulüplerin sportif direktörleri üstleniyorlar.

Grafiklerde sağ üst bölüm: Olgunlaşma ve sürdürülebilir başarı aşaması

Real Madrid 1.161 milyon euro gelir, yüzde 60,1 galibiyet oranı, 176 milyon Instagram takipçisi ve sadece yüzde 44’lük maaş/gelir oranı disipliniyle zirvede. Barcelo­na 974,8 milyon euro gelir ve yüzde 58,4 başarı oranıyla hemen arka­sında. Bayern Münih 860,6 milyon euro gelir ve yüzde 60,4’lük oran­la Alman disiplinini temsil ediyor. Bu kulüpler S-eğrisinin en verim­li bölgesinde. Tarihi başarıları kü­resel markaya, küresel marka yüz­de 44’lük ticari gelire (sponsorluk, merchandising, etkinlikler), yüzde 38’lik yayın gelirine ve yüzde 18’lik maç günü gelirine dönüşüyor. Mo­dern stadyum yatırımları bu dön­günün motoru haline geldi.

Grafiklerde orta düzlük (plato): Gücü konsolide etme aşaması

Manchester City, PSG ve Chel­sea burada konumlanıyor. Bu ku­lüpler son 20 yılda yabancı hisse­darların (devlet fonları veya şahsi serveti devasa miktarlara ulaşan yatırımcıların) büyük sermaye enjeksiyonuyla kısa sürede yük­seldi. Her üç kulübün başarısında da, yükseliş dönemlerinde Dün­ya genelinde en başarılı istatis­tiklere (Mourinho, Guardiola ve güncel zamanlarda Luis Enrique) sahip teknik direktörlerle de ça­lışmaları da etkili oldu. Gelirleri yüksek ve artış trendinde, ancak maaş yükleri de gelirlerine oran­la (yüzde 65-72) oldukça ağır. Kısa vadede yıldız transferleriyle par­lıyorlar, fakat uzun vadeli karlılık ve sportif istikrar açısından hâlâ risk taşıyorlar. Bayern Münih, Ar­senal ve Inter ise tam tersine çok daha sıkı mali disiplin uyguluyor­lar, maaşlar / gelir oranları yüzde 50’nin altında.

Grafiklerde alt sol köşe: Başlangıç ve sıkışma aşaması

Galatasaray 273,6 milyon euro gelirle 21., Fenerbahçe 216 milyon euro gelirle 28. sırada. 1980 son­rası Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1992 itibariyle genel Şampi­yonlar ligi galibiyet oranları yak­laşık yüzde 34 ve yüzde 28. Balon­ları (yayın geliri ve sosyal med­ya gücü) nispeten küçük. Gelirleri Avrupa’nın birçok orta seviye ku­lübünden yüksek olsa da başarı döngüsü henüz kırık. Bu konum Türk futbolunun temel yapı­sal sorununu özetliyor: Yerel ge­lir potansiyeli yüksek ancak Av­rupa’da istikrarlı varlık, küresel marka gücü ve maaş disiplini ye­tersiz kalıyor.

S-eğrisi umut verici bir yol ha­ritası sunuyor. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe orta bölüme, ya­ni Borussia Dortmund veya Inter seviyesine (500-650 milyon euro gelir bandına) çıkabilirse Türki­ye için tarihi bir ekonomik sıçra­ma mümkün hale gelir. İki kulü­bün toplam geliri kulüplerin her biri için 400 milyon euro üzeri bir seviyeye ulaştığında, ekonomiye çarpan etkisiyle (vergi gelirleri, istihdam yaratımı, turizm, spon­sorluklar, yayın hakları artışı ve tedarik zinciri) yıllık 2,5-3,5 mil­yar euro (bugünkü kur ile yakla­şık 9-13 milyar TL) ekstra katkı yaratabilir. Bu katkı sadece iki ku­lübe değil, tüm Süper Lig’e ve ülke ekonomisine yayılır.

S-Eğrisinin çizdiği patika net

Zirvedeki kulüplerin ortak stra­tejisi; güçlü ticari marka ve dijital varlık oluşturmak, maaş/gelir ora­nını yüzde 50’nin altına çekmek, Benfica-Red Bull hibrit scouting modeli uygulamak (ucuz yetenek bulup, veri analitiğiyle geliştirme ve kârlı şekilde satma), Şampiyon­lar Ligi’nde düzenli grup aşaması ve ötesinde varlık göstermek, Sü­per Lig’de yapısal reformları güç­lendirmek (merkezi TV hakları sa­tışı ve adil rekabetçi ortam).

Grafiklerde beliren S-eğrisi çok net bir mesaj veriyor: Sol alttaki grubun, günümüz reel değerleriy­le ulaşması gereken kritik eşik se­nelik 400 milyon Euro sportif ge­lir, Şampiyonlar Ligi’nde toplam 100’den fazla galibiyet ve yüzde 40’tan fazla galibiyet oranı olarak görünüyor. Orta bölüme çıkanlar gelirlerini artırdıkça ivme kaza­narak üst gruba yaklaşıyor, sağ üst köşeye ulaşanlar ise başarı çarkını kendi kendine döndürerek Avru­pa’nın elitleri arasında yer alıyor.

Real Madrid 1 milyar avro bara­jını aşarak, Barcelona ve Bayern Münih disiplinle bunu yıllardır ba­şarıyla yapıyor. Şimdi Türk futbo­lunun sırası geldi. Ya sol alt köşe­de kalmaya devam edeceğiz ya da S-eğrisindeki döngüyü kırıp zirve­ye oynayacağız.