Şampiyonlar Ligi’nin S-eğrisi
Yönetim Danışmanı METİN TABALU
S-eğrisi umut verici bir yol haritası sunuyor. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe orta bölüme, yani Borussia Dortmund veya Inter seviyesine (500-650 milyon euro gelir bandına) çıkabilirse Türkiye için tarihi bir ekonomik sıçrama mümkün hale gelir.
Avrupa futbol ekonomisini farklı endüstrilerin şampiyon firmalarını iyi açıklayan kavramlardan S-eğrisi ile analiz etmeyi denedik... İş dünyasında yeni bir teknolojinin veya ürünün benimsenme sürecini anlatan bu eğri, üç temel aşamadan oluşuyor: Yavaş ve zorlu bir başlangıç, çarpıcı bir yükseliş evresi ve nihayetinde olgunlaşma ile istikrarlı büyüme ve liderlik pozisyonuna ulaşma, tüm ticari faaliyetleri ölçekleme. Deloitte’un Hazırladığı Futbol Gelir Ligi (“Football Money League”) 2026 raporunun sunduğu ilginç veriler ve sıralamalar ile ek yaptığımız veri analizleriyle oluşan bu baloncuk grafiği, futbol sahnesinde de S-eğrisinin oluştuğunun göstergesi.
Grafiklerde yatay eksen kulüp toplam geliri (milyon Euro), dikey eksen ise Şampiyonlar Ligi tüm zamanlar galibiyet yüzdesini veriyor. Balonların büyüklüğü ise Instagram takipçi sayısını resmediyor. Sol alt köşede düşük gelirli ve düşük başarı oranlı kulüpler sıkışmış halde. Orta bölümde geçiş sürecinde ivme kazanmaya çalışan takımlar var. Sağ üst köşede ise devasa balonlarla zirveye ulaşmış olan 3 kulüp parlıyor: Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih.
Bu S-eğrisi hiçbir şekilde tesadüf değil, Deloitte’un raporuna göre 2024/25 sezonunda dünyanın en yüksek gelir elde eden 20 kulübü toplam 11,2 milyar avro gelir üretti; bir önceki sezona göre yüzde 6 artış kaydedilmesi anlamına geliyor. Real Madrid tarihi bir rekora imza attı ve bir sezonda 1 milyar avro gelir barajını aşan ilk kulüp oldu, yaklaşık 1,16 milyon euro gelire ulaştı. Yenilenen Santiago Bernabéu Stadyumu’nun yarattığı VIP alanları, konserler, kurumsal etkinlikler ve turistik ziyaretler bu rekorun en büyük nedeniydi. Futbol endüstrisi belli ki bu lider kulüplerin öncülüğünde, çok uzun zamandır olduğu gibi ekonomik büyümeden daha hızlı gelişiyor.
Grafiklerdeki korelasyonlar çok çarpıcı. Gelir ile Şampiyonlar Ligi galibiyet yüzdesi arasındaki korelasyon ilişkisi +0.79 gibi çok güçlü pozitif bir değer gösteriyor. Gelir ile toplam galibiyet sayısı arasındaki korelasyon da benzer düzeyde yüksek. Buna karşılık sabit futbolcu maaşı giderleri / gelirler oranı ile başarı arasında -0.46 negatif korelasyon var. Yani para tek başına yetmiyor; parayı disiplinli, uzun vadeli ve stratejik yönetmek ve sürdürülebilir başarı elde etmek şart. Belli ki burada gerekli olan proje yönetimini de çok üstün nitelikli teknik direktörler ya da kulüplerin sportif direktörleri üstleniyorlar.
Grafiklerde sağ üst bölüm: Olgunlaşma ve sürdürülebilir başarı aşaması
Real Madrid 1.161 milyon euro gelir, yüzde 60,1 galibiyet oranı, 176 milyon Instagram takipçisi ve sadece yüzde 44’lük maaş/gelir oranı disipliniyle zirvede. Barcelona 974,8 milyon euro gelir ve yüzde 58,4 başarı oranıyla hemen arkasında. Bayern Münih 860,6 milyon euro gelir ve yüzde 60,4’lük oranla Alman disiplinini temsil ediyor. Bu kulüpler S-eğrisinin en verimli bölgesinde. Tarihi başarıları küresel markaya, küresel marka yüzde 44’lük ticari gelire (sponsorluk, merchandising, etkinlikler), yüzde 38’lik yayın gelirine ve yüzde 18’lik maç günü gelirine dönüşüyor. Modern stadyum yatırımları bu döngünün motoru haline geldi.
Grafiklerde orta düzlük (plato): Gücü konsolide etme aşaması
Manchester City, PSG ve Chelsea burada konumlanıyor. Bu kulüpler son 20 yılda yabancı hissedarların (devlet fonları veya şahsi serveti devasa miktarlara ulaşan yatırımcıların) büyük sermaye enjeksiyonuyla kısa sürede yükseldi. Her üç kulübün başarısında da, yükseliş dönemlerinde Dünya genelinde en başarılı istatistiklere (Mourinho, Guardiola ve güncel zamanlarda Luis Enrique) sahip teknik direktörlerle de çalışmaları da etkili oldu. Gelirleri yüksek ve artış trendinde, ancak maaş yükleri de gelirlerine oranla (yüzde 65-72) oldukça ağır. Kısa vadede yıldız transferleriyle parlıyorlar, fakat uzun vadeli karlılık ve sportif istikrar açısından hâlâ risk taşıyorlar. Bayern Münih, Arsenal ve Inter ise tam tersine çok daha sıkı mali disiplin uyguluyorlar, maaşlar / gelir oranları yüzde 50’nin altında.
Grafiklerde alt sol köşe: Başlangıç ve sıkışma aşaması
Galatasaray 273,6 milyon euro gelirle 21., Fenerbahçe 216 milyon euro gelirle 28. sırada. 1980 sonrası Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1992 itibariyle genel Şampiyonlar ligi galibiyet oranları yaklaşık yüzde 34 ve yüzde 28. Balonları (yayın geliri ve sosyal medya gücü) nispeten küçük. Gelirleri Avrupa’nın birçok orta seviye kulübünden yüksek olsa da başarı döngüsü henüz kırık. Bu konum Türk futbolunun temel yapısal sorununu özetliyor: Yerel gelir potansiyeli yüksek ancak Avrupa’da istikrarlı varlık, küresel marka gücü ve maaş disiplini yetersiz kalıyor.
S-eğrisi umut verici bir yol haritası sunuyor. Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe orta bölüme, yani Borussia Dortmund veya Inter seviyesine (500-650 milyon euro gelir bandına) çıkabilirse Türkiye için tarihi bir ekonomik sıçrama mümkün hale gelir. İki kulübün toplam geliri kulüplerin her biri için 400 milyon euro üzeri bir seviyeye ulaştığında, ekonomiye çarpan etkisiyle (vergi gelirleri, istihdam yaratımı, turizm, sponsorluklar, yayın hakları artışı ve tedarik zinciri) yıllık 2,5-3,5 milyar euro (bugünkü kur ile yaklaşık 9-13 milyar TL) ekstra katkı yaratabilir. Bu katkı sadece iki kulübe değil, tüm Süper Lig’e ve ülke ekonomisine yayılır.
S-Eğrisinin çizdiği patika net
Zirvedeki kulüplerin ortak stratejisi; güçlü ticari marka ve dijital varlık oluşturmak, maaş/gelir oranını yüzde 50’nin altına çekmek, Benfica-Red Bull hibrit scouting modeli uygulamak (ucuz yetenek bulup, veri analitiğiyle geliştirme ve kârlı şekilde satma), Şampiyonlar Ligi’nde düzenli grup aşaması ve ötesinde varlık göstermek, Süper Lig’de yapısal reformları güçlendirmek (merkezi TV hakları satışı ve adil rekabetçi ortam).
Grafiklerde beliren S-eğrisi çok net bir mesaj veriyor: Sol alttaki grubun, günümüz reel değerleriyle ulaşması gereken kritik eşik senelik 400 milyon Euro sportif gelir, Şampiyonlar Ligi’nde toplam 100’den fazla galibiyet ve yüzde 40’tan fazla galibiyet oranı olarak görünüyor. Orta bölüme çıkanlar gelirlerini artırdıkça ivme kazanarak üst gruba yaklaşıyor, sağ üst köşeye ulaşanlar ise başarı çarkını kendi kendine döndürerek Avrupa’nın elitleri arasında yer alıyor.
Real Madrid 1 milyar avro barajını aşarak, Barcelona ve Bayern Münih disiplinle bunu yıllardır başarıyla yapıyor. Şimdi Türk futbolunun sırası geldi. Ya sol alt köşede kalmaya devam edeceğiz ya da S-eğrisindeki döngüyü kırıp zirveye oynayacağız.
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