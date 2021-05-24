Samsung Cumhuriyeti’nin 3 yıldızlık başarı öyküsü

Koreli dünya devi Samsung’un yöneticileri, bir dönem “devlete rüşvet” suçundan mahkum oldu, hapse girdi. Yargının “Niye rüşvet verdiniz?” sorusuna şirketin kurucusu Lee’nin “Bunun adı rüşvet değil, politik fondur. Bu bir nev’i vergidir” sözleri unutulmaz.

Kısa adı B. C. Lee, 1910 doğumlu, Samsung’un kurucusu. Samsung’un “Sam”ı Kore’ce “3 Yıldız’’ anlamına geliyor. Büyük, Çok ve Güçlü... Samsung’u bundan daha iyi anlatacak bir şey olamaz. 1937’de gıda pazarlaması ile ticari yaşama açılıyor Baba Lee.

Günümüzde Samsung 5. kuşak yönetiminde Kore’nin en büyük şirketi (cheabol). Dünya genelinde 8. büyük marka. 80 şirketinin yıllık cirosu Kore ulusal gelirinin yaklaşık beşte biri. Elektronik alanının dışında tersanecilikten inşaata, nerdeyse her alanda varlar.

Samsung’un yükselişi 2. Dünya Savaşı sonrası başlıyor. Baba Lee, General MacArtur’un Japonya’da devlet tekelleri yerine paydaş ağırlıklı “keirutsu”yu ikame ettiğini görüyor, bunu uyguluyor, ancak bu modelin içinde “politika’’ ile içli-dışı olma ilkesini gömüyor. Zaten Samsung’un ilk büyük yükselişi, 1961 askeri darbesi sonrasıdır. Baba Lee’nin unvanı “Kore Sanayi Federasyonu Başkanı”dır. İkinci büyük kırılma noktasını, 1974’de ABD’nin Kore’yi resmen desteklemesiyle sağlayacak, 6 ayda ülkenin ilk yarı iletken fabrikasını kuracaktır. Sonraki yıllar “iş gözüken” olarak her konu Samsung’un artık faaliyet konusudur.

Bu büyük başarının arkasında, Samsung’un iki ayrı kuşakta “devlete rüşvet” suçundan mahkum olup, hapse girdiklerini unutmamak gerek. Yargının “Niye rüşvet verdiniz?” sorusuna Baba Lee’nin “Bunun adı rüşvet değil, politik fondur. Bu bir nev’i vergidir” demesi, unutulmaz. Ama ekleyelim: Kore’nin 10 en büyük cheabol’unun 5‘i rüşvetten mahkum oldu, 3’ü Kore Başkanı‘nın “özel aff ı” ile tahliye edildi.

“Çocuk Emeği” kullanma konusunda geçirdikleri soruşturma, Samsung yükselişinin bir başka maharetini sergiliyor.

Samsung, Kore’nin piyasa modellemesinin “ilk tüp bebek’’ çocuğu. Emin olabilirsiniz, bu kuruluş daha uzun yıllar Kore’nin “piyasa vitrini” olmaya devam edecek. Zira Kore modelinin özü olan “devlet eliyle oligarşik kapitalizm uygulaması” bunu gerektirir. Burada devlet “kalkınmacı” dır, “her yol” geçerlidir. Washington Post’un değerlendirmesiyle “Kore içinde Samsung Cumhuriyeti” namıyla, Samsung bir ülkeden çok fazlasıdır...

GÜNÜN NOTU:

BioNTech aşıları konusunda en büyük edinim, Türkiye’nin Batı dünyasında “vize”si olan bir “aşı pasaportu” sağlaması olacak.