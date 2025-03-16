Samsung Galaxy Z Fold 7: Şu ana dek duyduğumuz her şey

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 hakkındaki duyumlar, teknoloji dünyasında sürekli bir heyecan yaratıyor. Ben de bu söylentileri duydukça ister istemez heyecanlanıyorum çünkü katlanabilir telefonlar, bana sanki teknolojinin geleceğini avuçlarımda tutuyormuşum hissini veriyor. Özellikle Samsung, bu alanda kendine has bir liderlik kurmuş durumda. Z Fold serisinin her yeni modeli, “Daha da ince olacak mı? Ekranda katlama izini hissetmeyecek miyiz? Kamera bu sefer gerçekten ‘amiral gemisi’ kalitesine ulaşacak mı?” gibi soruları peşinde getiriyor.

Gelen söylentilere bakarsak Galaxy Z Fold 7, Temmuz ayında duyurulacak. Samsung’un son birkaç yıldır tam bu dönemde etkinlikler düzenlemesi tesadüf değil. Şirket sanki bir yaz klasiği haline getirdi bu lansmanları.

Sızan render’lara göre Fold 7, tasarım olarak Z Fold 6’ya çok benziyor ama ufak dokunuşlarla daha geniş bir dış ekrana ve daha ince bir gövdeye sahip olacakmış. Katlanınca cepte biraz daha rahat taşıyacağımız, açınca ekran keyfini daha iyi yaşayacağımız bir cihaz olacak gibi görünüyor. Kamera tarafında ise 200 MP’lik bir ana kameradan bahsediliyor. Galaxy S25 Ultra’daki o üstün kamerayı Fold serisine taşıma fikri bile, beni fotoğraf çekmek için sabırsızlandırıyor.

Düşünsenize, katlanabilir bir telefonla profesyonel çekimlere yaklaşan fotoğraflar elde etmek mümkün olabilir. Ayrıca iç ekranın altına gizleneceği söylenen kameranın kalitesi de artacakmış; bu da ekrandaki “delik” veya “çentik” gibi detayları daha az görmemiz anlamına geliyor.

The Samsung Galaxy Z Fold 6. | Kaynak: Future



Donanım ve Batarya: Tam Kıvamında Güç

Donanım tarafına gelirsek, Samsung’un yine kendi özel Snapdragon yongasını tercih etmesi bekleniyor. Batarya konusunda büyük bir yenilik olmayacağı söyleniyor; yani 4.400 mAh kapasitede devam edeceğiz gibi. Bu kısım bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratsa da ben katlanabilir telefonların şarj konusunda hâlâ iyi bir denge yakaladığını düşünüyorum. Uzun bir günün sonunda telefonumu şarja takmak zaten alışkanlık hâline geldiği için bunu çok da büyütmem açıkçası. Yine de daha yüksek pil ömrü daima keyifli olurdu, o ayrı konu.

S-Pen meselesi bambaşka bir heyecan katmanı. Duyumlara göre bu sene, ekrana kalem desteği getiren digitizer katmanından vazgeçip farklı bir teknolojiye geçecekler. Bu sayede cihaz daha da ince olabilir. Kafamda canlandırıyorum. Apple Pencil mantığına benzer bir yöntemle, belki de kalemin kendisi sinyalleri iletiyor ve ek cihaz içi donanım ihtiyacı azalıyor. Sonuç, daha ince, daha hafif bir telefon. Hele ki kalemi telefonun içine gömebilirlerse, bu bambaşka bir boyuta geçer. Hani çantanın dibinde kalem aramaktan kurtulma hissi bile başlı başına büyük rahatlık.

Benim için Galaxy Z Fold 7, bir nevi geleceğin kapısını aralayan cihaz olacak. Z Fold 6 zaten çok iyiydi ama “kusursuz” denemezdi. Şimdi sanki Samsung, o ufak tefek kusurları giderip biraz daha rafine bir deneyim sunacakmış gibi bir izlenim var. Elbette bunlar şimdilik söylentiler. Ancak söylentilerin bile bu kadar heyecan verici olması, katlanabilir telefon dünyasında Samsung’un ne kadar büyük bir etki gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Temmuz’da her şey netleşecek. Ben şimdiden tasarım videolarını, prototip fotoğraflarını heyecanla takip ediyorum. Bakalım, gerçek ürün elimize ulaştığında tüm bu duyumlar ne kadar doğru çıkacak?

Kişisel olarak, katlanabilir telefonların teknolojik evrimde önemli bir basamak olduğunu hissediyorum. Z Fold 7 de bu evrimin bir sonraki adımını temsil edecek gibi. Düşünsenize, kocaman bir ekranın getirdiği konforu cebe sığacak kadar küçük bir formda taşıyorsunuz. Hem iş hem eğlence açısından büyük kolaylık. Şimdiden sabırsızlanıyorum; siz de benim kadar heyecanlı mısınız?