Sanal kuluçka merkezinde buluşlar terzi işi satılıyor

Quntum dot ya da Türkçe ifadeyle kuantum noktaları son dönemde teknolojinin yakından takip ettiği konular. Özellikle televizyon, telefon gibi ürünlerin ekranlarında geleceğin yatırımları kuantum nokta teknolojisine yapılıyor. İşin ilginç yanı, bu teknolojinin bir araştırma merkezinin e-ticaret sitesinde satışta olması… 2011’de Sanayi Bakanlığı’nın desteğiyle açılan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), kuantum noktası gibi nanoteknoloji tabanlı 50 yeni ürünü, sanal pazara çıkarmış durumda. SUNUM’un “e-store” uygulamasında merkez çatısı altında yürütülen araştırmalardan çıkan ürünler özel bir sipariş yöntemiyle alıcı buluyor.

50 ürün terzi işi tasarlanıyor

Bu uygulama, SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan’ın merkezi bölgenin nanoteknoloji hub’ı haline getirme hedefinin sahaya yansıyan adımlarından biri. E-Store’un çok heyecan verici bir sanal satış platformu olduğunu belirten Prof. Dr. Sukan, “Burada yer alan 50 ürünümüz var. Araştırmacılarımızın özgün fikirleri bunlar. Hepsinin şirket kurma gücü yok. Biz burada ürünü siparişe dayalı geliştirip, terzi işi hazırlayarak müşteriye sunuyoruz. Yani müşteri ürünü görüyor, ihtiyacına göre ayarlamalar istiyor. Biz de bu direktifler doğrultusunda tasarımını yapıp, üretiyor ve gönderimi sağlıyoruz. Böylece özgün fikrin piyasa araştırması da yapılmış oluyor” diye anlatıyor sanal pazarı.

Bilimin sahada kullanılabilir hale getirilmesi, paylaşım ekonomisinin de bir parçası. Prof. Dr. Sukan, e-Store’daki satışlar sayesinde hem araştırmacılar hem de merkez için uluslararası işbirliklerinin yolunun açıldığını örneklendirerek anlatıyor. Sukan, "Tayland ve Malezya gibi ülkeler için de terzi işi ürün geliştirdik. Geçen yıl 20 sipariş aldık. Bu çalışma özgün fikirler için bir pazar araştırması da aynı zamanda. Nabız yoklanıyor, ürünün iyileştirilecek tarafları ortaya çıkıyor. Yani e-Store bir tür sanal kuluçka merkezi görevi de görüyor” diyor.

300’ün üzerinde paydaşla çalışıyor

Dönüşen dünyada üniversitelerin artık sadece eğitim, araştırma, yayın gibi görevlerle yetinemeyeceğine inanan bir akademisyen Prof. Dr. Sukan. “Artık üniversiteler sosyal etki arayışında, çünkü beklenti bu yönde” ifadelerini kullanıyor. SUNUM’un da odağında sosyal etki bırakmak var. Hem akademinin hem de sanayinin içinde olan bir yapı kurduklarını belirten merkezin direktörü, kamunun da artık etki odaklı projeleri desteklediğini vurguluyor. Bir nanoteknoloji merkezi olarak, birçok sektörle dirsek temasında yürütülen çalışmalar yurtdışına kadar uzanmış durumda. Dahası içerideki akademisyenlerin yüzde 30’u yabancı. NANOSIS gibi önemli bir platform var merkezin içinde. 155 araştırmacı ve 24 kurum bir arada çalışıyor. Prof. Dr. Sukan burada Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle önemli projelere imza attıklarının altını çiziyor.

NANOSIS dışında da iş dünyasıyla ortak projelerin yürütüldüğü programlar var SUNUM çatısı altında. Prof. Dr. Sukan, “Ekosistemimizde 300’ün üzerinde paydaşımız var. Bunun yüzde 70’i yurtdışından” diyor.

110 proje yürütülüyor

SUNUM’da 2021 itibarıyla devam eden 110 proje var. Bunların toplam değeri 30 milyon TL’nin üzerinde. Prof. Dr. Sukan’ın dikkat çektiği bir konu da bilimsel projelerle ilgili altyapı. Sukan, “Burada ciddi bir altyapı var. Geliştirdiğimiz yazılımla bir randevu sistemi kurduk. 2022’de tüm merkezi nanoteknoloji alanında bir bilgi merkezi haline getireceğiz. Taleple arzı birleştiren sanal bir platform olacağız. Ancak bazı projeler altı ayda, bazıları üç yılda bitiyor. Bazıları da hiç bitemiyor. Ancak böyle bir Ar-Ge sürecini her şirket kaldıramaz. Biz diyoruz ki, buna gerek de yok. Bunun için artık sanayicilere, iş dünyasına gelin birlikte yapalım. Küçük olsun, benim olsun yaklaşımı bitti, artık büyük ama hepimizin olsun dönemindeyiz. Çünkü herkesin kendi bahçesinde üretim yapacağı kadar bol kaynak yok. Zenginliği paylaşmamız şart. Aklı, insan kaynağını, bilgiyi paylaşalım. Firmaların da bu konudaki iştahı giderek artıyor” değerlendirmesini yapıyor.

Nanoteknolojik startupları evlat ediniyor

SUNUM’un bir programı da yeni startuplara yol haritası çıkarma hedefiyle başlatıldı. Nanoteknoloji alanındaki startuplara bir duyuru yapılmış bununla ilgili. Ağustosta başlayan süreçte 45 startuptan başvuru aldıklarını anlatan Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, “Bu girişimcilerin kendi Ar-Ge’lerini kurmaları bir maliyet. Gelin destek olalım dedik. 45 başvuru, değerlendirdik ve altısını seçtik. Onlara mentörlük yapıyor, yol haritası çıkarıyoruz. Bu girişimcileri bir yıllığına evlat edindik” diye anlatıyor çalışmayı.