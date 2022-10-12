Sanat dünyamızda kadınların ağırlığı artıyor

Geçtiğimiz hafta, Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli, Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ve Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’le bir basın buluşmasında bir araya geldik. Borusan Sanat’ın yeni dönem etkinlikleri hakkında bilgi aldık…

Borusan Holding’in kapsayıcılık ve fırsat eşitliğine verdiği önem sanat anlayışında da etkisini gösteriyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin programlarındaki kadın sanatçı ve şeflerin ağırlığı dikkat çekiyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi bu konuda; “fırsat eşitliğini adım attığımız her alanda savunduğumuz gibi, sanatta da savunuyoruz. Bu sezon konser salonlarımızı tam kapasiteyle izleyicilerimize açıyoruz. Yine, yeni umutlarla dolu bir konser sezonumuz başlıyor” diyor.

Borusan Sanat yine çok iyi planlanmış bir programla ülkemizin ve dünyanın değerli sanatçılarını Türk izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Borusan Sanat’ın programı 20 Nisan 2023’e kadar sürecek... Bütün etkinlikler, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Açılış Konseri’ni 13 Ekim Perşembe günü verecek. 3 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı onursal şefi Gürer Aykal’ın 80. yaş günü kutlanacak. Konserde piyanist Joonas Ahonen solist olacak.12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’deki Yeni yıl konserinde orkestrayı kadın şef Carolyn Kuan yönetecek. Konserin solisti ise, Norveçli kadın trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak.

Gökşen Buğra Galeri Bosfor’la fark yaratıyor

Sanat ve edebiyat dünyasında 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli projeler imza atan Gökşen Buğra’nın Karaköy Juma Art'ta açtığı Galeri Bosfor dikkat çeken sergilerle yoluna devam ediyor. Bugünlerde galeride usta sanatçı Mithat Şen’in “Nefes” isimli kişisel sergisi yer alıyor... Nefes ve ritim üzerine odaklanan tek bir işin gösterildiği sergi, sanatçının ilk kişisel sergisinden 40 yıl sonra gerçekleşiyor. Sergi 28 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

Galeri Bosfor’da sohbet ettiğim Gökşen Buğra Bosfor’u “Odağına sanat eseri ve sanatçıyı alan, küratöryal ve solo sergilerle özgün örnekler gösteren, güncel sanat üretiminin nabzını tutan ve kendi zamanının tanıklığını üstlenen bir galeri. Ziyaretçinin nitelikli sanat eserleri gördüğü, ilham aldığı, iyi hissettiği bir mekân” ifadesiyle tanımladı.

Bosfor’u iyi bir galericilik örneği sergilemek için kurduğunu belirten Buğra, “Türkiye’de sanata katkı, sanata destek gibi ifadeler, her zaman koleksiyoneri ve yatırımcıyı öne çıkardı ve sanat eserinin de sanatçının da konumlanması, onların izin verdikleri ölçü ve alanla sınırlı kaldı. Bosfor, bu algıyı yıkma ve yeniden inşa etme iddiasına sahip” diyor.

Buğra’ya göre galeriler öncelikle prestij alanı değil bir paylaşım alanları olmalı. Bu alanın yarattığı değer, bir amaç olarak değil bir sonuç olarak sanatçının ve koleksiyonerin prestijine katkı sağlamalı.

Buğra hedefini şu cümlelerle özetliyor: Galerinin yabancılaştıran değil kendini evde hissettiren, ziyaretçinin üzerinde bir iktidar kurmayan ama mesafesi ve kurum kimliğiyle saygı uyandıran bir yer olmasını istiyorum. Yeni karşılaşmalara, tanışıklıklara ev sahipliği yapmalı, kendi macerasını kurgulamalı. Bu tanımlamalar çerçevesinde bir galeri örneği olmadığı için bu doğrultuda İstanbul sanat çevresinde yerini belirginleştirecek.

20 metrelik kesintisiz bir öykü anlatımı

Mithat Şen’in mekân içinde mekân kuran “Nefes” isimli eseri,. 2 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğunda kesintisiz biçimde yerleştirilmiş eser, ahşap şasilere gerilmiş natürel parşömen malzemeden oluşuyor. 33x33 cm ölçeğindeki karelerin birbirine eklenerek ve dört yönde ilişkilenmeyi sürdürerek çoğalmasıyla bir araya gelen çok katmanlı rölyef, sanatçının beden şemasının parçalı bir sistemle çeşitlenmesi ve tekrarı üzerine inşa edilmiş. Sanatçı için resmin iddiası, ilk işin sona, sonun ise başlangıç noktasına eklenebilir olması. Mithat Şen’in, form ve malzeme dönüştürme yönteminin bütünlüklü bir derlemesi sayılabilecek “Nefes”, “Beden” serisinin “Âlem” ve “İstif” serileriyle kavuştuğu bir durak niteliğinde.

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 10.00-19.00

https://www.galeribosfor.com/

https://www.instagram.com/galeribosfor/

Hülya Botasun’un 10. Kişisel Sergisi’ne Moda Deniz Kulübü ev sahipliği yapıyor

İstanbul’un Anadolu yakasının en güzel noktalarından birisi Moda Deniz Kulübü’dür. Yıllarca sanat eğitimleri veren ve pek çok öğrencisine ilham kaynağı olan Ressam Hülya Botasun onuncu kişisel sergisini Moda Deniz Kulübü’nün sergi alanında açtı. Kulübün tarihi dokusu ve etkileyici manzarasının eşlik ettiği “Mimesisler – III” başlıklı sergide Hülya Botasun’un son yapıtlarının yanı sıra çeşitli dönemlerinden seçme yapıtlar da yer alıyor. Sergi, 5 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında 11.00-18.00 saatlerinde gezilebiliyor.

Hülya Botasun’un son yıllardaki sergilerinden bazıları…

Hülya Botasun 1990’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin de üyesi olan Botasun, 1989’dan günümüze çeşitli sergiler açtı, yurt içi ve yurt dışında çeşitli work-shop’lara, etkinliklere katıldı, Resim Heykel Müzeleri Derneği’nde eğitmenlik görevinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda resimleri bulunan Botasun, Moda Deniz Kulübü’ndeki “Sanatçı Sofraları” ve “Sanat Akşamları” etkinliklerini düzenliyor..

2015

İSO Sanat Galerisi “Karşılaşmalar VI” grup sergisi.

UPSD Sanat Galerisi Workshop grup sergisi.

2016

UPSD Sanat Galerisi Workshop grup sergisi.

Bohem Galeri “Karşılaşmalar VII” grup sergisi.

Derinlikler Sanat Merkezi “MİMESİSLER – II” kişisel sergi.

2017

Bağımsız Sanat Vakfı “Hep İyi Şeyler Olsun” grup sergisi.

Akatlar Kültür Merkezi “Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya Saygı, Resim-Sesim” grup sergisi.

Galeri F Sanat “Ben / I’m – 84.5 x 66” grup sergisi.

Eva Sanat Galerisi “Buluşmalar” grup sergisi.

2019

İstinye Park İyilik İçin Sanat Derneği “Kalıpların Dışında Kadın” grup sergisi.

İstanbul Concept Gallery 10 x 10 “Yaşam Zerreleri” grup sergisi.

42 Maslak “Geçiş - Transition” grup sergisi.

Kunstraum Grevy! Köln “Geçiş – Transition İstanbul-Cologne” grup sergisi.

2020

Söğütköy - Marmaris Söğüt Ağacı Kafe Galeri “Söğüt Kedileri – Mimesisler” kişisel sergi.

2022