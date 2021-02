Sanat dünyasında mart ayı etkinlikleri belli oluyor

İş Sanat mart ayı programı açıklandı; Eczacıbaşı Topluluğu’ndan İKSV’ye 35 milyon TL ek destek; “Distopya Ses Sanatı İstanbul 2021” sergisi Akbank Sanat’ta açılıyor; ARTER’de çevrimiçi festival heyecanı haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- İş Sanat mart ayı programı açıklandı

İş Sanat’ta çevrim içi etkinlikler devam ediyor. Sevilen türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan bir program mart ayında sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat, Taner Ölmez’in solisti olduğu grup “Barabar”ı izleyiciler ile buluşturuyor. Konser, 14 Mart Tıp Bayramı’nda saat 20.30’da. “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” başlıklı konser 6 Mart’ta hanendeler ve sazendeler ile sahnede olacak. Caz sanatçıları Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın klasikleşmiş şarkıları Şenova Ülker Band’in yorumuyla 20 Mart’ta yayımlanacak. Klasik müzik serisinde 4 Mart’ta Yiğit Karataş, 11 Mart’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ve keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda “Kış Masalı”, “Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün”, “Kibarlık Budalası” ve “Olmedo Şövalyesi” mart programında yerini aldı. “Düşten Güzel” başlıklı Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi 8 Mart’ta yayında olacak. Provadan İzle serisi, William Shakespeare’in “Fırtına” isimli eseri ile devam edecek. Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak. “Yazarının Sesinden” serisine Sunay Akın, Artun Ünsal, Nilgün Öneş ve Selçuk Altun konuk olacak.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Bu haber ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- Eczacıbaşı Topluluğu’ndan İKSV’ye 35 milyon TL ek destek

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, salgın döneminden etkilenen vakfın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla vakfa 35 milyon TL tutarında ek destek verme kararı aldı.

- “Distopya Ses Sanatı İstanbul 2021” sergisi Akbank Sanat’ta açılıyor

Akbank Sanat, 9 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında "Distopya Ses Sanatı" sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff’un üstlendiği sergide sanatçı Alper Maral, Alp Tuğan, Antye Greie, Başar Ünder, Brandon LaBelle, Chelsea Leventhal, FM Einheit & Siegfried Zielinski, Georg Werner, Hans Peter Kuhn, Laura Mello, Metacreation Lab, Phil Edelstein, RAW, Seth Cluett ve Zafer Aracagök’ün eserleri yer alıyor.

- ARTER’de çevrimiçi festival heyecanı

Arter’in bu yıl ikincisini düzenlediği Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, yeni müzik alanında üretim yapan müzisyenleri ve bestecileri bir araya getiriyor. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikinci edisyonu, 26-28 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği festival, çevrimiçi paneller, film gösterimleri ve atölyelerle dinleyicilere ve araştırmacılara üç günlük etkileşimli bir deneyim sunacak.

- “Çevrimiçi sergiler gerçek bir sanatsal deneyim midir?” digitalSSM’de konuşuluyor

Sabancı Üniversitesi ve digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” projesi etkinlikleri, “Çevrimiçi Sergi Kürasyonu” başlıklı uluslararası konuşmayla devam ediyor. New Museum - New York bünyesinde faaliyet gösteren, dijital sanat ve kültürü destekleyen Rhizome’un Sanat Yönetmeni Michael Connor’ın konuşmacı olacağı etkinlik 26 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 18.00, New York yerel saatiyle 10.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

- Pera Öğrenme, 60 yaş üzeri sanatseverleri “müzede sanal tur”a davet ediyor

Pera Müzesi Öğrenme Programları, hazırladığı çevrimiçi atölyeler ve sergi turlarıyla evlerine kapanan sanatseverleri unutmuyor. Çocuk ve yetişkinler, öğrenci ve öğretmenler için düzenlenen atölyelerin yanı sıra, Covid-19 sürecinde sanata erişimi zorlaşan 60 yaş üzeri katılımcılara yönelik çevrimiçi sergi turları sunuyor. Pera Öğrenme ayrıca, nesiller arası diyaloğu geliştirme ve sanatı ulaşılabilir kılma ilkeleri kapsamında, farklı yaş gruplarını bir araya getiren özel atölyeler de düzenliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu “Kahve Molası” sergisine yönelik çevrimiçi rehberli tur 27 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da gerçekleşecek.

- Devrim Erbil’in ‘’Yeni Resimler - Yeni Dokunuşlar” sergisi uzatıldı

Next Level Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde Başkentli sanatseverlerin ilgisine sunulan Devrim Erbil’in ‘’Yeni Resimler – Yeni Dokunuşlar’’ adlı resim sergisinin süresi 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Kadın Oyunları Festivali 4 Mart’ta Bilkent Sahne AST’ta

Bilkent Center’ın ev sahipliğinde ve Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) işbirliği ile düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, “Frida” oyunu ile 4 Mart’ta Bilkent Sahne AST’ta başlıyor.