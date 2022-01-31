Sanat dünyasında Şubat programlarından

- İBB Şehir Tiyatroları şubat ayında 2’si yeni, 19 oyunla “perde” diyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, şubat ayında 19 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Ay içinde Lot Vekemans, Harold Pinter, John Patrick, Alan Ayckbourn gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri sergileniyor. Öldün, Duydun mu?, Zehir, Antigone, Yatak Odası Komedisi (yeni oyun), Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Kutlama, Yaftalı Tabut, Gül’e Ağıt (yeni oyun), Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Tatlı Kaçık, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Geç Kalanlar, Hastalık Hastası, Herkes Sihirbaz Olacak, Bekçi ile Postacı, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Rüya, Benim Güzel Pabuçlarım, Elma Kurdu Kırtık bu ay perde açacak oyunlar.

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- İş Sanat etkinlikleri yeniden İş Kuleleri Salonu’nda

İş Sanat şubat ayından itibaren seyircili konserlerine İş Kuleleri Salonu’nda devam edecek.

Salonun kapıları, Türkiye’den Avrupa’ya gurbet yolculuğunun 60’ıncı yılına özel olarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri başlıklı konserle açılıyor. Gerçek hikâyelerin türkülerle harmanlandığı konser, 10 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da.

Seyircili konserlerin biletleri, İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebiliyor. Çevrimiçi yayınlar ise İş Sanat’ın YouTube kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.

- Zorlu PSM’nin ilk oyununda prömiyer 14 Şubat’ta

Zorlu PSM, kendi prodüksiyonuyla ilk kez tiyatro oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor. Kadınlık, erkeklik üzerine pek çok tartışmayı içinde barındıran “Şehirde Kimse Yokken” 14 Şubat’ta Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

- BM Uluslararası Cam Yılı’nda İstanbul’da sanatsal cam sergisi açılacak

BM tarafından onaylanan “Cam Yılı” kapsamında hayata geçirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Sanatsal Cam Sergisi”, 1 - 28 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Binlerce yıllık geçmişiyle camın sanat malzemesi olarak kullanıldığı seçkinin küratörlüğünü Ekrem Özen, üstleniyor. Sergi kapsamında 40 cam sanatçısı özgün anlatım biçimlerini, sanatsal etkilenmelerini çağın plastik değerleriyle buluşturarak izleyiciye aktarıyor.

- Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi sergisi etkinlikleri sürüyor

Sakıp Sabancı Müzesi’nde Sabancı Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen “Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi, Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatına ışık tutan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmanlı ve erken Cumhuriyet devrine ilişkin pek çok sosyo-ekonomik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Zafer Toprak’ın “Abdülaziz Dönemi ve Osmanlı'nın Batı'ya Açılımı” konulu konferansı 1 Şubat Salı günü saat 16.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

- İstanbul kuşları Doğuş Otomotiv Plus’ta

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atmayı hedefleyen Doğuş Otomotiv, “Doğaya Kanat Açtık” adını verdiği yeni bir projeye başlıyor. Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafları çeken Alper Tüydeş’le birlikte gerçekleştirilen projenin startı, ‘İstanbul Kuşları’ sergisiyle veriliyor. Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde süren sergide, İstanbul ve bölgesinde hâkim göçmen ve yerleşik kuş türlerinin fotoğrafları, dijital yöntemlerle sergileniyor. Sergi 9 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

- “Filmim Vizyonda” seçilen yapımları vizyona taşıyor

DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda sinema salonlarında kendine yer bulamamış yapımlara yönelik “Filmim Vizyonda” Bölümü’nü yarışmaya eklendi.